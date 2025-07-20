إذا كنت تطحن أسنانك أثناء النوم ، فقد يكون لديك هذه الحالة الطبية

وفقًا لمايو كلينك ، فإن طحن الأسنان ، والمعروف أيضًا باسم “البروكسيمية” ، هو حالة تكون فيها غير وعي أو تطحن أسنانك. يمكن أن يحدث أثناء استيقاظك (مستيقظًا من البروكس) أو بينما تكون نائماً (نومًا) ، وغالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد حتى تظهر أعراض مثل ألم الفك أو الصداع أو الأسنان البالية. من أجل منع هذه المشكلات ، من الضروري فهم سبب حدوث طحن الأسنان بحيث يمكن علاجها قبل أن تتفاقم هذه الأعراض.

على الرغم من أن السبب الدقيق ليس واضحًا دائمًا ، إلا أن Mayo Clinic تقول إن طحن الأسنان يمكن ربطه بمجموعة من العوامل الجسدية والنفسية والوراثية. الإجهاد أو القلق أو الغضب أو الإحباط يمكن أن يؤدي إلى الحالة ، خاصة أثناء النوم. إن عادات نمط الحياة مثل التدخين ، والكافيين المفرط في الكافيين أو الكحول ، وبعض الأدوية – وخاصة مضادات الاكتئاب – قد تزيد من المخاطر.

أحد أسباب طحن الأسنان التي قد لا تتوقعها ، ومع ذلك ، هو توقف التنفس أثناء النوم. توقف التنفس أثناء النوم هو اضطراب قد يتوقف فيه الناس مؤقتًا عن التنفس أثناء النوم عندما تسترخي عضلات الحلق وتمنع أو تضييق مجرى الهواء (لكل حلول توقف التنفس أثناء النوم).