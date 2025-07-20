إذا كنت تطحن أسنانك أثناء النوم ، فقد يكون لديك هذه الحالة الطبية

وفقًا لمايو كلينك ، فإن طحن الأسنان ، والمعروف أيضًا باسم “البروكسيمية” ، هو حالة تكون فيها غير وعي أو تطحن أسنانك. يمكن أن يحدث أثناء استيقاظك (مستيقظًا من البروكس) أو بينما تكون نائماً (نومًا) ، وغالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد حتى تظهر أعراض مثل ألم الفك أو الصداع أو الأسنان البالية. من أجل منع هذه المشكلات ، من الضروري فهم سبب حدوث طحن الأسنان بحيث يمكن علاجها قبل أن تتفاقم هذه الأعراض.
على الرغم من أن السبب الدقيق ليس واضحًا دائمًا ، إلا أن Mayo Clinic تقول إن طحن الأسنان يمكن ربطه بمجموعة من العوامل الجسدية والنفسية والوراثية. الإجهاد أو القلق أو الغضب أو الإحباط يمكن أن يؤدي إلى الحالة ، خاصة أثناء النوم. إن عادات نمط الحياة مثل التدخين ، والكافيين المفرط في الكافيين أو الكحول ، وبعض الأدوية – وخاصة مضادات الاكتئاب – قد تزيد من المخاطر.
أحد أسباب طحن الأسنان التي قد لا تتوقعها ، ومع ذلك ، هو توقف التنفس أثناء النوم. توقف التنفس أثناء النوم هو اضطراب قد يتوقف فيه الناس مؤقتًا عن التنفس أثناء النوم عندما تسترخي عضلات الحلق وتمنع أو تضييق مجرى الهواء (لكل حلول توقف التنفس أثناء النوم).
كيف يمكن ربط توقف التنفس أثناء النوم والأسنان
وجدت دراسة أجريت عام 2019 في مجلة الطب السريري أنه من بين 110 من البالغين الذين تم اختبارهم في مختبر النوم ، كان 86.37 ٪ يعانون من توقف التنفس أثناء النوم و 50 ٪ من الأسنان. لاحظ المؤلفون أيضًا أن طحن الأسنان كان أكثر شيوعًا في الأفراد الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم المعتدل إلى المعتدل من أولئك الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم. وجدوا بالإضافة إلى ذلك أن الرجال ، أولئك الذين يعانون من مرض السكري ، وأولئك الذين تعرضوا لمزيد من الاضطرابات في التنفس كانوا أكثر عرضة لطحن أسنانهم.
وقال الدكتور راج داسجوبتا ، وهو أخصائي نوم وأخصائي أمراض الرئة وكذلك أستاذ مشارك في الطب السريري في كلية الطب بجامعة جنوب كاليفورنيا ، لـ CNN Health: “هناك نظرية حول (تنفس قنية التنفس أثناء النوم يسبب تقطيع الأسنان) – المجرى الهواء يعوقه ، حتى العضلات في الفم والفكين تتحرك لتحرير الهواء المحبوب.” وأضاف Dasgupta ، مع ذلك ، أن هذه النظرية لم تثبت.
كيف تتم علاج توقف التنفس أثناء النوم والأسنان الطحن
يشرح Sleepapnea.org أن علاجات توقف التنفس أثناء النوم وبروكسيمية النوم غالباً ما تتداخل بسبب مدى تكرارها معًا. قد تقلل إدارة توقف التنفس أثناء النوم من حلقاتك من الطحن الليلي من خلال معالجة السبب الأساسي لنومك المعطل ، وفقًا لهذه المنظمة.
يعد علاج PAP – مثل آلات CPAP أو BIPAP – علاجًا شائعًا وفعالًا لتوقف التنفس أثناء النوم. توفر هذه الأجهزة الهواء المضغوط للحفاظ على مجرى الهواء مفتوحًا أثناء النوم ، مما يقلل من عدد الإثارة التي يمكن أن تؤدي إلى طحن الأسنان. يجد العديد من المرضى أن طحن الأسنان يتحسن بمجرد السيطرة على توقف التنفس أثناء النوم.
قد تساعد الأجهزة الفموية أيضًا. يمكن أن تحمي الجبائر اللدغة الأسنان من أضرار الطحن ، على الرغم من أنها غير موصى بها لمرضى توقف التنفس أثناء النوم ما لم يتم تجهيزه خصيصًا من قبل أخصائي أسنان مدرب في النوم. يمكن لأجهزة التقدم الفك السفلي ، التي تعيد وضع الفك لتحسين تدفق الهواء ، تقليل أعراض توقف التنفس أثناء النوم وتمنع طحن الأسنان أثناء النوم.
وتشمل الاستراتيجيات الأخرى مراجعة الأدوية التي قد تؤدي إلى البروكس – مثل بعض مضادات الاكتئاب – وتحسين نظافة النوم. قد يساعد الحد من الكافيين والكحول قبل النوم وممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق في تقليل نشاط العضلات الليلي.
تهدف هذه العلاجات معًا إلى تحسين جودة النوم وحماية الأسنان وتقليل أعراض كلتا الحالتين.