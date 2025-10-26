إذا كنت تعاني من مرض السكري من النوع 2، فقد ترغب في إضافة الكركم إلى نظامك الغذائي – وإليك السبب

يحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 إلى المساعدة في التحكم في نسبة السكر في الدم لأن أجسامهم إما لا تنتج ما يكفي من الأنسولين لخفض الجلوكوز إلى مستويات صحية أو لا تستخدم الأنسولين بشكل فعال. وبدون كمية كافية من الأنسولين، يمكن أن يتراكم الجلوكوز في مجرى الدم ويؤدي إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب والأعضاء.
إذا تم تشخيص إصابتك بداء السكري من النوع 2، فقد يقترح طبيبك طرقًا مختلفة للحفاظ على نسبة السكر في الدم في نطاق صحي. قد يشمل ذلك الأكل الصحي وممارسة الرياضة وفقدان الوزن وربما بعض الأدوية (قد تتمكن أيضًا من المساعدة في إدارة نسبة السكر في الدم باستخدام هذا الاختراق باستخدام بروتين مصل اللبن). قد تفكر أيضًا في إضافة بعض الكركم إلى نظامك الغذائي.
لا، مجرد رش القليل من الكركم على طعامك لن يفي بالغرض. وفقًا لمراجعة عام 2021 في مجلة Frontiers in Endocrinology، يمكن أن تساعد مكملات الكركم في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني أو تفاقمه. ثبت أن مركب الكركم النشط بيولوجيًا، الكركمين، يخفض بشكل ملحوظ نسبة الجلوكوز في الصيام والهيموجلوبين A1c (HbA1c) ومؤشر كتلة الجسم.
كيف يمكن أن يساعد الكركم في السيطرة على مضاعفات مرض السكري من النوع الثاني
يمكن أن يعيش الأشخاص لسنوات عديدة مع ارتفاع نسبة السكر في الدم دون أن يدركوا أنهم قد يكونون مصابين بداء السكري من النوع الثاني. يمكن أن يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم أعراضًا مثل زيادة التبول أو العطش أو الشهية، بينما قد يعاني بعض الأشخاص من التعب أو عدم وضوح الرؤية أو الالتهابات المتكررة. في أعماق الجسم، يمكن أن تتراكم مواد ضارة تسمى منتجات التسكر النهائية المتقدمة (AGEs) عندما يظل مستوى السكر في الدم مرتفعًا لفترة طويلة جدًا. هذه الأعمار تؤدي إلى الالتهاب والإجهاد التأكسدي. يمكن أن يجعل الالتهاب الجسم أقل حساسية للأنسولين، مما يعني أن مستويات السكر في الدم قد تظل مرتفعة.
الكركمين الموجود في الكركم هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكنها أيضًا منع علامات الالتهاب وحماية الأعصاب من التلف. قد يساعد الكركم الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني عن طريق تحسين كيفية استخدام الجسم للأنسولين، ودعم صحة الأوعية الدموية، والحفاظ على وظائف الكلى. قد يساعد الكركمين أيضًا على توازن الهرمونات، وتقليل الكوليسترول، وتحسين النوم، وفقًا لمراجعة Frontiers in Endocrinology. تتراوح كمية الكركمين المستخدمة لإدارة مرض السكري من النوع 2 في هذه الدراسات البحثية عادةً من 1000 إلى 1500 ملليغرام يوميًا. وجدت بعض الدراسات تأثيرات مضادة لمرض السكر مع 80 ملليجرام من الكركمين النانوي، الذي يمتصه الجسم بشكل أكثر فعالية من الكركمين العادي، وفقًا لمقال نُشر عام 2020 في مجلة Frontiers in Pharmacology.
لماذا يجب تجنب تناول الكثير من الكركم؟
تم استخدام الكركم في طب الأيورفيدا والممارسات البديلة الأخرى لعدة قرون وقد يوفر دعمًا إضافيًا في إدارة نسبة السكر في الدم. ومع ذلك، لا ينبغي عليك استبدال خطة العلاج التي وضعها طبيبك بالكركم. يمكن أن يضيف الكركم نكهة رائعة إلى وجباتك، لكن الكركمين المركز الموجود في مكملات الكركم قد يسبب الغثيان أو الإسهال. حتى طلقات الكركم المركزة التي تباع في ممرات المنتجات قد لا تكون آمنة إذا كنت تستهلكها كثيرًا.
وصفت مقالة نشرت عام 2025 في تقارير الحالة في أمراض الجهاز الهضمي امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا دخلت المستشفى بسبب إصابة في الكبد بسبب المخدرات، على الرغم من أنها لم تتناول أدوية أو تشرب الكحول. وبدلاً من ذلك، كانت تشرب “جرعات صحية” محلية الصنع مصنوعة من الكركم المطحون والفلفل الأسود وعصير البرتقال وخل التفاح لمدة خمسة أشهر قبل أن ينتهي بها الأمر في غرفة الطوارئ. ولأن البيبيرين الموجود في الفلفل الأسود يزيد من امتصاص الجسم للكركم، فقد اعتقد الأطباء أن هذا المزيج تسبب في تسمم كبدها. ولم تتعاف وظائف الكبد بشكل كامل إلا بعد مرور أكثر من أربعة أشهر.