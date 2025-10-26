إذا كنت تعاني من مرض السكري من النوع 2، فقد ترغب في إضافة الكركم إلى نظامك الغذائي – وإليك السبب

يحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 إلى المساعدة في التحكم في نسبة السكر في الدم لأن أجسامهم إما لا تنتج ما يكفي من الأنسولين لخفض الجلوكوز إلى مستويات صحية أو لا تستخدم الأنسولين بشكل فعال. وبدون كمية كافية من الأنسولين، يمكن أن يتراكم الجلوكوز في مجرى الدم ويؤدي إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب والأعضاء.

إذا تم تشخيص إصابتك بداء السكري من النوع 2، فقد يقترح طبيبك طرقًا مختلفة للحفاظ على نسبة السكر في الدم في نطاق صحي. قد يشمل ذلك الأكل الصحي وممارسة الرياضة وفقدان الوزن وربما بعض الأدوية (قد تتمكن أيضًا من المساعدة في إدارة نسبة السكر في الدم باستخدام هذا الاختراق باستخدام بروتين مصل اللبن). قد تفكر أيضًا في إضافة بعض الكركم إلى نظامك الغذائي.

لا، مجرد رش القليل من الكركم على طعامك لن يفي بالغرض. وفقًا لمراجعة عام 2021 في مجلة Frontiers in Endocrinology، يمكن أن تساعد مكملات الكركم في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني أو تفاقمه. ثبت أن مركب الكركم النشط بيولوجيًا، الكركمين، يخفض بشكل ملحوظ نسبة الجلوكوز في الصيام والهيموجلوبين A1c (HbA1c) ومؤشر كتلة الجسم.