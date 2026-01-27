إذا كنت تعرف هذه الأغاني الخمس الرائعة، فأنت من محبي موسيقى الروك الكلاسيكية الحقيقية

لا يزال عصر الروك الكلاسيكي يحظى بشعبية كبيرة على الرغم من أن الكثير من أفضل موسيقاه تم تأليفها منذ أكثر من نصف قرن. عندما تصنف المجلات الموسيقية أعظم الأغاني والألبومات على الإطلاق، فإن الألحان التي تم إنشاؤها في ذلك الوقت لا تزال تهيمن على القوائم. لقد حافظوا على مستمعين مخلصين بين جيل الطفرة السكانية والأجيال الأخرى الذين كانوا محظوظين بما يكفي لتجربة تاريخ موسيقى الروك بشكل مباشر، مع الاستمرار في صدى لدى المستمعين الأصغر سنًا الذين يرغبون في التعرف على المقطوعات التأسيسية التي شكلت موسيقى الروك التي يعرفونها اليوم.
ولكن في حين أن العديد من فرق الروك الكلاسيكية لا تزال تتمتع بمكانة أسطورية، فحتى أكبر الفنانين في تلك الفترة لديهم مسارات رائعة في تسجيلاتهم الموسيقية والتي يتم تجاهلها بشكل غير عادل من قبل المستمعين العاديين اليوم. مع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك خمسة مقطوعات موسيقية لفناني موسيقى الروك الكلاسيكي الهائلين الذين يستحقون المزيد من الحب. تم اختيار كل منها من أحد ألبومات الفنان الأكثر غموضًا، وقد طغت عليها بشكل عام مسارات أخرى في هذا السجل، مثل مسارات العنوان والأغاني المختارة كأغاني فردية. إذا كنت تعرفهم بالفعل، فهذا يعني أنك من محبي موسيقى الروك الكلاسيكية، مهما كان عمرك.
ليد زيبلين – رويال اورليانز
يُنظر إلى ديسكغرافيا فرقة Led Zeppelin باعتبارها واحدة من أبرز إنجازات موسيقى الروك الكلاسيكية، ولكن حتى الفرقة البريطانية الأسطورية لديها بعض المواد الرائعة التي يتجاهلها العديد من المعجبين. على سبيل المثال، لا تحظى أغنية “Royal Orleans” إلا بالقليل من الإشادة التي حظيت بها أعمال الفرقة الأكثر شهرة على الرغم من عرض العديد من الميزات التي جعلت المجموعة رائعة. تم تسميته على اسم فندق في نيو أورلينز حيث سيقيم Zeppelin أثناء الجولة، “Royal Orleans” عبارة عن مسار قصير وحاد يذكّر بالفرقة في أفضل حالاتها الراقصة بفضل أجزاء غيتار Jimmy Page غير التقليدية وقسم إيقاع القيادة في المسار. مع وجود الكثير من وقت التوقف في الآلة الموسيقية، تبدو الأغنية خفيفة ومنسمة ولكنها مع ذلك تناسب الكثير من وقت تشغيلها الذي يبلغ ثلاث دقائق. بالنسبة لعشاق Zeppelin الذين يستمتعون بأغاني الفرقة الأكثر مرحًا مثل “D’yer Mak’er” و”The Crunge”، فهذه مقطوعة يجب إضافتها إلى قائمة التشغيل.
تظهر الأغنية في ألبوم Zeppelin لعام 1976 بعنوان “Presence”، وهو ما يفسر الكثير من أسباب تجاهلها. أشهر التسجيلات في ديسكغرافيا Zeppelin هي ألبوماتها الأربعة التي تحمل عنوانًا ذاتيًا. كان “الحضور” هو الألبوم السابع الكامل لـ Zeppelin، بعد الإصدارات المشهورة “Houses of the Holy” و”Physical Graffiti”، وكان هذا هو الرقم القياسي الذي بدأت فيه هيمنة موسيقى الروك للفرقة تتأرجح. كان المنشد روبرت بلانت يتعافى من حادث سيارة خلال معظم دورة الألبوم، مما حد من قدرة الفرقة على القيام بجولة والترويج له، وفشلت في أخذ مكانها بين كلاسيكيات زيبلين. كانت المراجعات بأثر رجعي أكثر لطفًا، على الرغم من أن “Royal Orleans” لا يزال يتم التغاضي عنه لصالح الافتتاحية الملحمية للألبوم، “Achilles Last Stand”.
رولينج ستونز – ينزل مرة أخرى
اليوم، تُظهِر معظم مقطوعات رولينج ستونز الأكثر شهرة المجموعة في أكثر حالاتها غرورًا وتخريبًا: فكر في موسيقى البلوز الشريرة لأغنية “Satisfaction” أو “Sympathy for the Devil” الشيطانية المبهجة. لكن ميك وكيث ورفاقهما. هم أيضًا ماهرون في كتابة الأغاني التي تقدم لحظات من الحنان المفاجئ الذي يتناقض مع سمعتهم المتمردة، مثل أغنية “Coming Down Again” التي استغرقت كثيرًا في النوم.
المسار عبارة عن أغنية حزينة بشكل جميل يقودها البيانو والتي تعكس على ما يبدو القلق الذي شعر به عازف الجيتار وكاتب الأغاني المشارك كيث ريتشاردز أثناء إنشائها في عام 1973. وقد حاول ريتشاردز توضيح أن الشخصيات في الأغنية ليست سيرة ذاتية. ومع ذلك، يعتقد العديد من المعجبين أن أغنية “Coming Down Again” تدور حول علاقته المضطربة، التي كانت تغذيها المخدرات في البداية، مع أنيتا بالينبيرج، صديقة زميل الفرقة بريان جونز. ونفى ذلك في سيرته الذاتية “الحياة” مدعيا أنها “مجرد أغنية حزينة”. مهما كانت الحقيقة، فإن ريتشاردز في شكل معبر هنا، حيث يقدم أداءً صوتيًا نادرًا وجزءًا عاطفيًا من الجيتار الرئيسي الذي يضيف بريقًا مخمليًا إلى المسار المليء بالإنجيل.
ومع ذلك، فقد طغت نجاحات الفرقة الأكبر على أغنية “Coming Down Again” إلى حد كبير. ليس هذا فحسب، بل إن موقعه باعتباره مقطعًا عميقًا لألبوم “Goats Head Soup” غير الضروري نسبيًا يعني أنه يحظى باهتمام أقل بكثير من المستمعين المعاصرين مما يستحق. تم عزفها بنغمة موسيقية في مكان ما بين “Wild Horses” و”Angie” – وهي أشهر أغاني الألبوم – وهي واحدة من أكثر الأغاني روحانية وكاشفة لفرقة The Rolling Stones.
ديفيد باوي – المال الأحمر
“Red Money” هو مسار مخفي في نهاية الجانب الثاني من “Lodger”، الجزء الثالث من ثلاثية برلين لديفيد باوي. أنتج الثلاثي أثناء إقامته في برلين، ولفترة قصيرة، كان زميلًا في السكن جنبًا إلى جنب مع المتعاون الموسيقي إيجي بوب في العاصمة الألمانية. لكن في الحقيقة، تظل الكثير من المواد الموجودة في الألبومات مهملة نسبيًا مقارنة بعصور Ziggy Stardust وThin White Duke التي سبقتها والنجاح الهائل في الرسم البياني لأغنية “Let’s Dance” التي جاءت بعد ذلك (على الرغم من أن الفصل الأول من ثلاثية برلين، “Low” عام 1977، يعتبر الآن أحد أفضل تسجيلاته).
تم إصدار “Lodger” في عام 1979، ويمكن القول إنه الأقل شهرة في ثلاثية برلين ومن بين إنتاجاته الكاملة في السبعينيات، في حين أن “Red Money” هي واحدة من أكثر مؤلفات الألبوم إثارة للانقسام. المسار عبارة عن إعادة صياغة للمسار الداعم لأغنية “Sister Midnight” لإيجي بوب، والتي أنتجها بوي لألبوم إيجي “The Idiot” في بداية إقامتهم في برلين، مع أجزاء غيتار وغناء وكلمات جديدة.
عادةً ما يتم رفض الأغنية من قبل المعجبين الذين يشعرون أنها نسخة طبق الأصل صارخة من أغنية “Sister Midnight”، ولكن إذا كان هناك أي شيء، فيمكن القول أن الأغنية هي دليل على مدى قرب عمل الفنانين في تلك المرحلة. تعمل الأغنيتان بمثابة غلافين مناسبين لفترتهما الإبداعية الخصبة في برلين. إذا تم أخذها بمعزل عن غيرها، فإنها تظل مسلية بشروطها الخاصة، على الرغم من أن بوي نفسه ادعى أن الكلمات تشير إلى اهتمامه المتزايد بالفنون البصرية خلال تلك الفترة: “أعتقد أن هذه الأغنية تدور حول المسؤولية. تستمر الصناديق الحمراء في الظهور في لوحاتي، وهي تمثل المسؤولية هناك،” أخبر ميلودي ميكر في عام 1979 (عبر “The Complete David Bowie”).
نيل يونغ وكريزي هورس — طائر الخطر
“Danger Bird” هو المسار الثاني لألبوم نيل يونغ “Zuma” لعام 1975، وهو رقم قياسي يُنسب إليه وإلى Crazy Horse، والذي تم إصلاحه بعد فترة بضع سنوات. تتمتع الأغنية ببعض الشهرة في الألبوم بفضل تسلسلها واكتسبت بعض الاهتمام بفضل النجاح التجاري النسبي لأغنية “Zuma” – والتي بلغت ذروتها في المرتبة 25 على Billboard 200، وهو مكان معقول ضمن ديسكغرافيا يونغ – وظهورها المتكرر في قوائم مجموعة الحفلات الموسيقية الحية ليونغ. لكن الحقيقة هي أن أغنية “Danger Bird” قد طغت عليها عادةً أغنية “Cortez the Killer”، وهي الملحمة الغنائية من النصف الثاني من الألبوم والتي يعتبرها الكثيرون أفضل مقطوعة موسيقية ليونغ على الإطلاق.
يستخدم يونغ في الأغنية صورة طائر متحجر لوصف علاقة زانية مكسورة، والتي يقترح النقاد أنها ربما كانت مستوحاة من علاقته بالممثلة كاري سنودغرس. تعتبر القصيدة الغنائية “لأنك كنت مع رجل آخر / ها أنت وها أنا” ملفتة للنظر بشكل خاص، على الرغم من الاضطراب الذي تقوم عليه الأغنية، إلا أن يونغ يتجنب القصائد الغنائية الكثيفة. بدلاً من ذلك، فإن الأغنية مليئة بالمعزوفات المنفردة العاطفية والمشوهة على الجيتار، والتي تعد بلا شك من أفضل الأغاني في حياته المهنية.
على الرغم من كونه غير معروف نسبيًا للعديد من محبي موسيقى الروك الكلاسيكية، إلا أن “Danger Bird” حظي ببعض المعجبين البارزين على مر السنين. على سبيل المثال، ادعى لو ريد من فرقة The Velvet Underground – الرجل الذي وصف العزف على الجيتار باعتباره الجزء الأكثر أهمية في دينه – أن عزف يونج على “Danger Bird” هو أفضل ما سمعه. هذا الاستحسان وحده يعني أن أي محب للجيتار يجب أن يشعر بأنه مضطر إلى التحقق من ذلك.
البيتلز – يا بولدوج
لا تنحدر العديد من أغاني البيتلز إلى فرقة Fab Four التي تتبادل وابلًا من نباح الكلاب وعواءها، وهو ما يفسر سبب عدم اختيار أغنية “Hey Bulldog” كأغنية فردية عندما تم تسجيلها في عام 1968. لكن هذا المسار غير المعروف نسبيًا هو جوهرة تُظهر الفرقة في أفضل حالاتها الحرة والمرحة، وسوف ترسم ابتسامة على وجه أي معجب بالبيتلز. الأغنية مبنية على جزء بيانو رائع يبدو وكأنه نتيجة عنوان لكوميديا تجسس من الستينيات. يلقي جون لينون بعض الكلمات السريالية النموذجية التي تظهر كلاب الراعي والبلدغ، بالإضافة إلى الأغنية الحزينة “يمكنك التحدث معي” في الجوقة. هناك شيء جنوني مبهج في الأغنية، ولكن فقط لإثبات ذروة تأليف أغاني فرقة البيتلز في هذه المرحلة من مسيرة المجموعة المهنية، فهي أيضًا جذابة ويمكن الوصول إليها.
تمت كتابة الأغنية بشكل أساسي بواسطة جون لينون وتم تسجيلها في 10 ساعات على مدار 10 ساعات كإضافة في اللحظة الأخيرة لفيلم الفرقة “Yellow Submarine” عام 1969. تم تضمينه في ألبوم الموسيقى التصويرية، والذي لا يعتبر أحد التسجيلات الأساسية للفرقة. ومن ثم، لا يتم العثور على أغنية “Hey Bulldog” بشكل عام في العديد من قوائم التشغيل لأعظم أغاني فريق البيتلز، ولكنها ممتعة ومحببة مثل أي شيء أصدروه في السنوات الأخيرة من وجود الفرقة.