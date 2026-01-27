إذا كنت تعرف هذه الأغاني الخمس الرائعة، فأنت من محبي موسيقى الروك الكلاسيكية الحقيقية

لا يزال عصر الروك الكلاسيكي يحظى بشعبية كبيرة على الرغم من أن الكثير من أفضل موسيقاه تم تأليفها منذ أكثر من نصف قرن. عندما تصنف المجلات الموسيقية أعظم الأغاني والألبومات على الإطلاق، فإن الألحان التي تم إنشاؤها في ذلك الوقت لا تزال تهيمن على القوائم. لقد حافظوا على مستمعين مخلصين بين جيل الطفرة السكانية والأجيال الأخرى الذين كانوا محظوظين بما يكفي لتجربة تاريخ موسيقى الروك بشكل مباشر، مع الاستمرار في صدى لدى المستمعين الأصغر سنًا الذين يرغبون في التعرف على المقطوعات التأسيسية التي شكلت موسيقى الروك التي يعرفونها اليوم.

ولكن في حين أن العديد من فرق الروك الكلاسيكية لا تزال تتمتع بمكانة أسطورية، فحتى أكبر الفنانين في تلك الفترة لديهم مسارات رائعة في تسجيلاتهم الموسيقية والتي يتم تجاهلها بشكل غير عادل من قبل المستمعين العاديين اليوم. مع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك خمسة مقطوعات موسيقية لفناني موسيقى الروك الكلاسيكي الهائلين الذين يستحقون المزيد من الحب. تم اختيار كل منها من أحد ألبومات الفنان الأكثر غموضًا، وقد طغت عليها بشكل عام مسارات أخرى في هذا السجل، مثل مسارات العنوان والأغاني المختارة كأغاني فردية. إذا كنت تعرفهم بالفعل، فهذا يعني أنك من محبي موسيقى الروك الكلاسيكية، مهما كان عمرك.