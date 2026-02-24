إذا كنت تعرف هذه الأغاني الخمس غير المعروفة، فأنت معجب حقيقي بموسيقى الروك الكلاسيكية في الثمانينيات

تميل الثمانينيات إلى تقسيم عشاق موسيقى الروك الكلاسيكية. نظرًا لأن العديد من أكبر فرق الروك الكلاسيكية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي قد انتهت بالفعل أو تجاوزت ذروتها بحلول بداية العقد، فغالبًا ما يتم رفض الموسيقى من هذه الفترة باعتبارها مفرطة الإنتاج، ومسرحية بشكل مفرط، ومبالغ فيها بشكل عام. وذلك قبل أن تصل إلى الانتشار المتزايد للإنتاج الثقيل والأنسجة الإلكترونية في عمل العديد من الأعمال الراسخة التي لا يفضلها مستمعو موسيقى الروك الكلاسيكية النقية. لكن المشجعين المنفتحين سيعرفون أنه، حتى بالنظر إلى ما هو أبعد من أغاني الروك الكبيرة في تلك الحقبة، هناك ثروة من موسيقى الروك الكلاسيكية الرائعة من الثمانينيات التي يجب اكتشافها.

هنا، إذن، خمسة من اختياراتنا تحت الرادار من العقد المعني والتي لم تحظى بقدر كبير من الاهتمام في المرة الأولى، والتي لا تزال أقل من قيمتها الحقيقية حتى اليوم. لأغراضنا، تعني كلمة “تحت الرادار” أنهم فشلوا في الوصول إلى أفضل 40 أغنية في قائمة Billboard Hot 100 أو تم إنزالهم إلى تصنيف الألبومات العميقة ولم يحصلوا أبدًا على التشغيل الإذاعي الذي يستحقونه. إذا كنت تعرفهم بالفعل على الرغم من تعرضهم المحدود، فإن مؤهلاتك في موسيقى الروك الكلاسيكية مضمونة.