إذا كنت تعرف هذه الأغاني الخمس غير المعروفة، فأنت معجب حقيقي بموسيقى الروك الكلاسيكية في الثمانينيات

تميل الثمانينيات إلى تقسيم عشاق موسيقى الروك الكلاسيكية. نظرًا لأن العديد من أكبر فرق الروك الكلاسيكية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي قد انتهت بالفعل أو تجاوزت ذروتها بحلول بداية العقد، فغالبًا ما يتم رفض الموسيقى من هذه الفترة باعتبارها مفرطة الإنتاج، ومسرحية بشكل مفرط، ومبالغ فيها بشكل عام. وذلك قبل أن تصل إلى الانتشار المتزايد للإنتاج الثقيل والأنسجة الإلكترونية في عمل العديد من الأعمال الراسخة التي لا يفضلها مستمعو موسيقى الروك الكلاسيكية النقية. لكن المشجعين المنفتحين سيعرفون أنه، حتى بالنظر إلى ما هو أبعد من أغاني الروك الكبيرة في تلك الحقبة، هناك ثروة من موسيقى الروك الكلاسيكية الرائعة من الثمانينيات التي يجب اكتشافها.
هنا، إذن، خمسة من اختياراتنا تحت الرادار من العقد المعني والتي لم تحظى بقدر كبير من الاهتمام في المرة الأولى، والتي لا تزال أقل من قيمتها الحقيقية حتى اليوم. لأغراضنا، تعني كلمة “تحت الرادار” أنهم فشلوا في الوصول إلى أفضل 40 أغنية في قائمة Billboard Hot 100 أو تم إنزالهم إلى تصنيف الألبومات العميقة ولم يحصلوا أبدًا على التشغيل الإذاعي الذي يستحقونه. إذا كنت تعرفهم بالفعل على الرغم من تعرضهم المحدود، فإن مؤهلاتك في موسيقى الروك الكلاسيكية مضمونة.
توم بيتي وهارت بريكرز – مباشرة إلى الظلام
لم تحقق أغنية “Straight into Darkness” نجاحًا كبيرًا بالنسبة إلى Tom Petty وThe Heartbreakers عندما تم إصدارها كأغنية فردية في عام 1982، لكنها فشلت في الوصول إلى قائمة Billboard Hot 100 على الإطلاق. ولكن على مر السنين، أصبحت الأغنية مفضلة بشدة لدى المعجبين، وهي أغنية بطيئة قوية تكشف عن تافه في مزاجه الأكثر تقلبًا واستبطانًا.
يبدأ المسار بجزء بيانو رائع، والذي يحدد نغمة بيتين قاتمين بشكل مقلق يحكيان قصة علاقة وصلت فجأة إلى نهايتها. ربما هذا الجانب من الأغنية هو ما أعاقها – على النقيض من ذلك، فإن المسارات التي دفعت بيتي إلى النجومية مثل “لا تفعلني هكذا” و”اللاجئ” تبدو متفاخرة ومتحدية.
لكن العب “Straight into Darkness” حتى النهاية، وسترى أن تافه يصل بعد ذلك إلى رؤية عالمية أكثر تفاؤلاً، ويخبرنا أن “الحب الحقيقي هو خلاص الرجل / الضعفاء يسقطون، والأقوياء يستمرون”. يضع المسار بيتي في سلالة مؤلفي الأغاني مثل بوب ديلان في قدرته على الإدلاء بتصريحات شعرية عظيمة عن الحياة والحب. تم العثور عليه في ألبوم عام 1982 الذي تم الاستخفاف به “Long After Dark”، والذي تتضمن النسخة الموسعة منه نسخة حية من المسار المسجل للتلفزيون الفرنسي، مما يمنح الأغنية بعض التأثير الإضافي (وجرس البقر، وهو أمر جيد دائمًا في كتابنا).
فليتوود ماك – ظهر مستقيم
حققت فرق قليلة في تاريخ موسيقى الروك الارتفاعات التجارية التي حققتها فرقة فليتوود ماك في عصر “الشائعات”، ويعني النجاح المستمر في الرسم البياني لإخراج الفرقة في أواخر السبعينيات أن العديد من الأغاني الرائعة من ألبوماتها في الثمانينيات لا تزال مهملة من قبل المستمعين العاديين. يظهر “Straight Back” كمسار ألبوم في Side-B من ألبوم 1982 “Mirage”، وتطغى عليه عمومًا الأغاني الأكبر من الألبوم، وأبرزها الأغاني المنفردة “Hold Me” و”Gypsy”.
تمت كتابة الأغنية بواسطة ستيفي نيكس، التي كانت في ذلك الوقت ممزقة بين مسيرتها الفردية المزدهرة والتزامها تجاه فليتوود ماك. توترت العلاقات بين أعضاء الفرقة منذ جلسات “الشائعات”، وانتقلت نيكس من علاقتها المعذبة الشهيرة مع زميلتها في الفرقة ليندسي باكنغهام وتتغازل مع العضو المؤسس ميك فليتوود ودون هينلي من فرقة إيجلز للعثور على حب جديد مع المنتج جيمي يوفين. دعمت Iovine نيكس في العمل منفردًا، وانتقل الاثنان للعيش معًا بعد أيام فقط من بدء العمل على ألبومها الأول “Bella Donna”. لكن علاقتهما انتهت في عام 1981، عندما عادت إلى فليتوود ماك.
تدور العديد من أعظم أغاني نيكس حول نهاية العلاقات والأحلام والمستقبل المحتمل، وفي حين أن علاقة نيكس مع يوفين هي بالتأكيد الجوهر العاطفي لأغنية “Straight Back”، إلا أن الأغنية تمزج بشكل رائع مشاعرها تجاه حبيبها وفرقتها. مؤثرًا بهدوء، فهو يستحق مكانه بين كلاسيكيات Nicks الأكثر صلابة مثل “Landslide” و”Silver Springs” لإعطاء نظرة ثاقبة غير عادية للمشهد العاطفي المشحون لنيكس أثناء تفاوضها على حياتها العاطفية وحلمها في أن تصبح واحدة من أكبر مطربي موسيقى الروك على هذا الكوكب.
مكامن الخلل – افعلها مرة أخرى
قد تشتهر فرقة The Kinks، أساطير الغزو البريطاني، بأغانيها المنفردة الرائدة في موسيقى الروك المرآب التي أصدرتها الفرقة في الستينيات، بالإضافة إلى التحول الذي اتخذه مؤلف الأغاني راي ديفيز نحو الأشكال التقليدية للتأليف في السبعينيات. ولكن حتى في الثمانينات من القرن العشرين، استمر فريق “You حقا حصلت علي” في إصدار أغنيات منفردة رائعة لموسيقى الروك، والتي، مثل “Do It Again”، لا تزال تبدو جديدة على الرغم من فقدانها بفارق ضئيل لقائمة أفضل 40 أغنية في قائمة Billboard Hot 100.
يشتهر ديفيز برغبته في الابتعاد عن موضوعات الحب والشوق التي تشكل جزءًا كبيرًا من قانون الموسيقى الشعبية، وفي “افعلها مرة أخرى” أثبت مرة أخرى مهارته في كتابة الأغاني، حيث قدم مقطوعة بليغة عن كدح العمل المتكرر. على الرغم من الموضوع، فإن المسار ممتع للغاية، حيث يستخدم قيم الإنتاج الضخمة للعقد لإثبات أن أعضاء The Kinks في اليوم الأخير يمكن أن يتأرجحوا بقوة في الثمانينيات كما كان الحال في الستينيات. بلغت ذروتها في المرتبة 41، متفوقة على العديد من أغاني Kinks الفردية الأخرى في ذلك العصر، لكنها لا تزال تبدو وكأنها عائد منخفض بشكل غير عادل لواحدة من أكثر أغاني الروك الكلاسيكية إمتاعًا في منتصف الثمانينيات.
رحلة – سلسلة من ردود الفعل
كانت Journey واحدة من أنجح أعمال موسيقى الروك في الملعب على هذا الكوكب في أوجها، وذلك بفضل سلسلة من الأغاني الفردية بما في ذلك ستة أفضل 10 أغاني خلال الثمانينيات وحدها. ولكن حتى مع الاستمتاع بأغنية Journey الناجحة تلو الأخرى، لا تزال هناك بعض الأغاني التي لم تحصل على الحب الذي تستحقه. “Chain Reaction،” الجانب B من “Send Her My Love” وأغنية من ألبوم “Frontier” عام 1983، موجودة في قائمة أفضل أغاني Journey، لكن يتم التغاضي عنها من قبل الجميع باستثناء أكثر معجبي الفرقة تشددًا.
منذ البداية، أصبح “التفاعل المتسلسل” صعبًا، مع الطبول المتدحرجة وجزء الغيتار الرئيسي الصاخب الذي يخلق معًا أساسًا هادرًا لصوت ستيف بيري المثير للإعجاب، والذي هو في أقصى طاقته هنا. تفتقر الأغنية إلى الجوقة المعدية لمعظم مسارات Journey التجارية مثل “Don’t Stop Believin”، لكن دوسها الذي لا هوادة فيه والمعزوفات المنفردة الرائعة جعلتها مسارًا حيًا يرضي الجماهير. وفي الوقت نفسه، إنها أغنية رئيسية في ديسكغرافيا الفرقة التي توضح أن بيري ورفاقه هم أكثر من مجرد مغنيين أقوياء، ومعجبين مفضلين تحت الرادار لأولئك الذين يعرفون ذلك.
منظمة الصحة العالمية – جبهة سماحة
ربما قال روجر دالتري للعالم ذات مرة: “أتمنى أن أموت قبل أن أتقدم في السن”، ولكن بحلول الثمانينيات، كان أعضاء فرقة The Who في أوائل منتصف العمر لا يزالون يحاولون مواكبة أحدث الأصوات. لرؤية واحدة من أكثر جهود الفرقة إثارة للاهتمام – ولكن غالبًا ما يتم تجاهلها – خلال العقد، لا تنظر إلى أبعد من “Eminence Front” لعام 1982. يبدو أن الأغنية التي كتبها وغناها مؤلف الأغاني الأساسي بيت تاونسند، تنبئ بالكثير من التجاوزات التي حدثت في العقد اللاحق، حيث تقدم نقدًا لاستخدام الأثرياء المسرف للمخدرات (كان تاونسند نفسه رصينًا حديثًا عندما تم تأليف أغنية “Eminence Front”).
تبدأ أغنية “Eminence Front” بنمط طبل إلكتروني معتدل وخط موالفة محموم، قبل وصول مجموعة تناظرية قوية، وباس مكتنز، وجزء غيتار ذو تفكير تقدمي. على الرغم من أنها بلغت ذروتها في المرتبة 68 فقط كأغنية منفردة في الولايات المتحدة، إلا أن ألبومها الأصلي “It’s Hard” دخل قائمة العشرة الأوائل. وفي وقتها تمامًا، تبدو أغنية “Eminence Front” في ذروة الثمانينات بالنسبة للآذان الحديثة، وهي الأفضل بالنسبة لها.