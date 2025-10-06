إذا كنت تعيش على الضمان الاجتماعي وحدها ، فقد ترغب في تجنب هذه الحالات

يعد الضمان الاجتماعي مصدرًا أساسيًا للدخل لملايين المتقاعدين – وبالنسبة للبعض هو الدخل الوحيد الذي لديهم. إذا وقعت في هذه الفئة ، فإن اختيار المكان المناسب للعيش يمكن أن يكون له تأثير كبير على ما إذا كنت قادرًا على تلبية احتياجاتهم كل شهر. تختلف تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة اختلافًا كبيرًا من ولاية إلى أخرى وفي بعض المناطق ، فهي تفوق متوسط ​​عدد الضمان الاجتماعي الذي يتلقاه المتقاعدين. إذا كنت تعتمد على الضمان الاجتماعي كمصدر أساسي للدخل ، فهناك بعض الدول التي تريد تجنبها بما في ذلك فيرمونت ونيو جيرسي وماساتشوستس ، حيث يمكن أن يكون تغطية النفقات الشهرية تحديًا.

يعتمد أكثر من 21 مليون ، أو 39 ٪ ، من كبار السن على الضمان الاجتماعي لكامل دخلهم ، وفقًا لرابطة كبار السن. في المتوسط ​​، فإن المبلغ الذي يتلقاه هؤلاء المتقاعدون في الشيكات الشهرية هو 2،006 دولار. في كثير من الحالات ، ومع ذلك ، فإن المبلغ أقل. بعد الضرائب والخصومات ، يحتل العادي المتوسط ​​ما بين 1000 دولار و 2000 دولار شهريًا بينما يتلقى 13 ٪ آخرين أقل من 1000 دولار شهريًا.

تزيد عمليات التحقق من الضمان الاجتماعي سنويًا بناءً على تعديل تكلفة المعيشة في الضمان الاجتماعي (COLA). ابتداءً من عام 2025 ، زادت مزايا الضمان الاجتماعي بنسبة 2.5 ٪ ، ومن المتوقع أن ترتفع في عام 2026 ، مع تقديرات متوسطة تصل إلى حوالي 54 دولارًا شهريًا. ومع ذلك ، على الرغم من الزيادات ، في الولايات التي تكون فيها التكلفة الشهرية للمعيشة أعلى بالفعل من المتوسط ​​الوطني – في بعض الحالات تتجاوز 2000 دولار شهريًا – لا يكفي الضمان الاجتماعي تقريبًا لكبار السن الذين ليس لديهم مصادر دخل أخرى.