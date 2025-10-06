إذا كنت تعيش على الضمان الاجتماعي وحدها ، فقد ترغب في تجنب هذه الحالات

يعد الضمان الاجتماعي مصدرًا أساسيًا للدخل لملايين المتقاعدين – وبالنسبة للبعض هو الدخل الوحيد الذي لديهم. إذا وقعت في هذه الفئة ، فإن اختيار المكان المناسب للعيش يمكن أن يكون له تأثير كبير على ما إذا كنت قادرًا على تلبية احتياجاتهم كل شهر. تختلف تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة اختلافًا كبيرًا من ولاية إلى أخرى وفي بعض المناطق ، فهي تفوق متوسط عدد الضمان الاجتماعي الذي يتلقاه المتقاعدين. إذا كنت تعتمد على الضمان الاجتماعي كمصدر أساسي للدخل ، فهناك بعض الدول التي تريد تجنبها بما في ذلك فيرمونت ونيو جيرسي وماساتشوستس ، حيث يمكن أن يكون تغطية النفقات الشهرية تحديًا.
يعتمد أكثر من 21 مليون ، أو 39 ٪ ، من كبار السن على الضمان الاجتماعي لكامل دخلهم ، وفقًا لرابطة كبار السن. في المتوسط ، فإن المبلغ الذي يتلقاه هؤلاء المتقاعدون في الشيكات الشهرية هو 2،006 دولار. في كثير من الحالات ، ومع ذلك ، فإن المبلغ أقل. بعد الضرائب والخصومات ، يحتل العادي المتوسط ما بين 1000 دولار و 2000 دولار شهريًا بينما يتلقى 13 ٪ آخرين أقل من 1000 دولار شهريًا.
تزيد عمليات التحقق من الضمان الاجتماعي سنويًا بناءً على تعديل تكلفة المعيشة في الضمان الاجتماعي (COLA). ابتداءً من عام 2025 ، زادت مزايا الضمان الاجتماعي بنسبة 2.5 ٪ ، ومن المتوقع أن ترتفع في عام 2026 ، مع تقديرات متوسطة تصل إلى حوالي 54 دولارًا شهريًا. ومع ذلك ، على الرغم من الزيادات ، في الولايات التي تكون فيها التكلفة الشهرية للمعيشة أعلى بالفعل من المتوسط الوطني – في بعض الحالات تتجاوز 2000 دولار شهريًا – لا يكفي الضمان الاجتماعي تقريبًا لكبار السن الذين ليس لديهم مصادر دخل أخرى.
تكلفة المعيشة في فيرمونت تفوق متوسط مدفوعات الضمان الاجتماعي أكثر من أي دولة أخرى
إذا كنت تعتمد على الضمان الاجتماعي باعتباره دفق الدخل الوحيد ، وتتطلع إلى تجنب الدول التي لديها أعلى تكلفة للمعيشة ، فمن المحتمل ألا تكون فيرمونت حالة ترغب في قضاء تقاعدك. يبلغ متوسط التكلفة الشهرية للعيش في فيرمونت 2628 دولارًا ، وفقًا لموقع Realtor.com. يرجع معظم التكلفة المرتفعة للمعيشة إلى النفقات المتعلقة بالإسكان مثل المرافق والضرائب والتأمين – والتي ارتفعت جميعها بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك ، يختار العديد من المتقاعدين الإيجار بدلاً من امتلاك منزل. هذه التكاليف تفوق متوسط دفعة الضمان الاجتماعي الشهري للمتقاعدين في ولاية 1954 دولار. هذا يعني أنه في كل شهر ، ستكون 674 دولارًا ، والتي تصل إلى 8،088 دولارًا في السنة.
تكلفة المعيشة في نيو جيرسي ليست أفضل بكثير. في هذه الولاية ، تكون التكاليف الشهرية الإجمالية أعلى من فيرمونت ، حيث تصل إلى 2،798 دولار. ومع ذلك ، فإن استحقاق الضمان الاجتماعي الشهري أعلى قليلاً يبلغ 2،172 دولارًا يضيق الفجوة إلى 626 دولارًا شهريًا ، أو 7،512 دولارًا سنويًا. سوف يتقاعد المتقاعدون بالمثل في ماساتشوستس ، حيث تفوق التكاليف الشهرية البالغة 2،634 دولارًا متوسط الفائدة الشهرية البالغة 2022 دولارًا. في هذه الحالة ، ستكون في 612 دولارًا أحمر كل شهر أو 7345 دولارًا لهذا العام. اثنتان من الولايات الشمالية الشرقية الأخرى تدور حول أفضل خمس مواقع في القائمة – نيويورك ونيو هامبشاير. تسجل هذه الولايات النقص السنوي البالغ 7،248 دولارًا و 6564 دولارًا ، على التوالي ، مما يجعلها تختار صعبة للمتقاعدين الذين يعيشون خارج الضمان الاجتماعي.