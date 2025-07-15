إذا كنت تعيش في هذا الجزء من الولايات المتحدة ، فقد تكون أكثر عرضة لخطر الخرف

يجد الجميع أحيانًا صعوبة في تذكر كلمة أو ينسى ما أكلوا لتناول العشاء في الليلة السابقة. هذا طبيعي. ولكن بالنسبة للعشرات المقدرة للملايين الذين يعيشون مع حقائق الخرف التدريجي ، تبدأ هذه التجارب في الحدوث بشكل متكرر أكثر عندما يبدأ المرض في التأثير على وظائف الدماغ الطبيعية.
لا يوجد سبب واحد للخرف ، مما يجعل من الصعب تجنبها. (تعرف على المزيد حول الأسباب والأعراض وعلاج الخرف.) ومع ذلك ، قد تكون قادرًا على خفض عامل خطر الإصابة بالخرف أو تأخير بداية ذلك عن طريق اتخاذ تدابير معينة. على سبيل المثال ، قد يساعد ممارسة وتناول نظام غذائي متنوع من الأطعمة المكثفة للمغذيات. أخذ المكملات الغذائية العصبية قد ، أيضا. وإذا كانت دراسة عام 2025 من علم الأعصاب JAMA صحيحة ، فقد تساهم حيث تعيش في فرصتك في الحصول على تشخيص الخرف في وقت لاحق من الحياة.
ركزت الدراسة الشاملة على البيانات الصحية البالغة 1،268،599 من المحاربين القدامى في جميع أنحاء الولايات المتحدة على مدار 22 عامًا. ووجدت أن قدامى المحاربين الذين عاشوا في الولايات الأطلسي في منتصف الأطلسي لديهم أدنى نسبة في الخرف ، في حين أن أولئك الذين يعيشون في الولايات الجنوبية الشرقية والشمال الغربي لديهم أعلى. هذا يثير السؤال: لماذا سيكون مكان إقامتك أي تأثير على خطر الخرف؟ على الرغم من عدم وجود إجابة واحدة ، إلا أن هناك بعض الفرضيات المعقولة.
قد تؤثر نمط الحياة والبيئة على تفاوت الخرف
أولاً ، دعونا نلقي نظرة على أنماط الحياة والنظام الغذائي للأشخاص في الجنوب الشرقي. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، كان الأشخاص الذين يعيشون في الجنوب أكثر سمنة من نظرائهم في شمال شرق شمال شرق.
هل الوزن مهم؟ تشير مراجعة 2022 في مجلة العلوم الجزيئية إلى ذلك. استكشفت المراجعة دور اللبتين وقدراتها الجديرة بالملاحظة. نظرًا لأن السمنة قد تتسبب في تراجع مستويات الليبتين ، فقد يكون لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن حماية أقل ضد ضعف الإدراك. هناك علاقة محتملة أخرى بين الموقع وخطر الخرف يمكن أن تتعلق بالعوامل البيئية. لكل Worldatlas ، العديد من الولايات الجنوبية الشرقية في قمة تصنيف التلوث الصناعي على مستوى البلاد. لكي نكون منصفين ، تتم تسمية بعضها في منتصف المحيط الأطلسي أيضًا. ومع ذلك ، من بين أفضل 10 ولايات مدرجة ، ستة تمثل الجنوب الشرقي.
هل يعترف العلم بوجود علاقة محتملة بين التلوث والاضطرابات العصبية؟ تدعم الدراسات علاقة سببية بين التعرض لتلوث الهواء وتطوير الخرف (عبر المعاهد الوطنية للصحة). أشار الدكتور ريتشارد ج. هودز إلى أن الرابط يمكن أن يساعد في تحفيز القرارات البيئية المستقبلية التي من شأنها أن يكون لها تداعيات صحية للبشر. “نظرًا لأننا نختبر آثار تلوث الهواء من حرائق الغابات والانبعاثات الأخرى محليًا ودوليًا ، فإن هذه النتائج تساهم في الأدلة القوية اللازمة لإبلاغ قرارات الصحة والسياسة بشكل أفضل.”
يمكن أن تؤدي الظروف المعيشية الاجتماعية والاقتصادية إلى تفاقم الانخفاض المعرفي
يمكن أن تكون العوامل الاجتماعية والاقتصادية وراء ظهور الخرف في بعض المناطق. بالتأكيد ، يمكن أن يحدث الخرف لأي شخص من أي خلفية. لكن الأشخاص الذين يعيشون في المواقف المالية والاجتماعية المحرومة قد لا يستطيعون الحصول على رعاية صحية متسقة.
اكتشفت دراسة أجريت عام 2024 في الابتكارات في الشيخوخة أنه عندما كافح البالغون مع الفقر في أربعة مجالات رئيسية (التعليم ، الصحة العامة ، الإقامة ، والصحة العقلية) ، كانوا أكثر استعدادًا لتجربة الخرف. كما يشير مخطط 2023 من مكتب الإحصاء الأمريكي ، فإن الفقر أكثر انتشارًا إحصائياً في الجنوب منه في منتصف المحيط الأطلسي.
ومع ذلك ، نظرت الدراسة الأصلية حول معدلات الخرف المرتفعة في الولايات المتحدة إلى قدامى المحاربين الذين كانوا جميعهم يحصلون على الرعاية من خلال مستشفيات المحاربين القدامى المحليين. هذا يعني أنهم كانوا يحصلون على شكل من أشكال الرعاية الصحية بغض النظر عن وضعهم المالي منذ تغطية الرعاية الصحية. ومع ذلك ، فإن بيانات وزارة شؤون المحاربين القدامى تكشف أنه على الرغم من أن المحاربين القدامى ليس من المحتمل أن يعيشوا في فقر مثل غير المحاربين ، فإن الجنوب لديه معدل مرتفع من قدامى المحاربين الذين يعيشون في فقر. وبالتالي ، قد يكون الوصول إلى المواعيد (وتأخير التشخيص والعلاج) تحديًا للبعض في الجنوب.