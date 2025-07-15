إذا كنت تعيش في هذا الجزء من الولايات المتحدة ، فقد تكون أكثر عرضة لخطر الخرف

يجد الجميع أحيانًا صعوبة في تذكر كلمة أو ينسى ما أكلوا لتناول العشاء في الليلة السابقة. هذا طبيعي. ولكن بالنسبة للعشرات المقدرة للملايين الذين يعيشون مع حقائق الخرف التدريجي ، تبدأ هذه التجارب في الحدوث بشكل متكرر أكثر عندما يبدأ المرض في التأثير على وظائف الدماغ الطبيعية.

لا يوجد سبب واحد للخرف ، مما يجعل من الصعب تجنبها. (تعرف على المزيد حول الأسباب والأعراض وعلاج الخرف.) ومع ذلك ، قد تكون قادرًا على خفض عامل خطر الإصابة بالخرف أو تأخير بداية ذلك عن طريق اتخاذ تدابير معينة. على سبيل المثال ، قد يساعد ممارسة وتناول نظام غذائي متنوع من الأطعمة المكثفة للمغذيات. أخذ المكملات الغذائية العصبية قد ، أيضا. وإذا كانت دراسة عام 2025 من علم الأعصاب JAMA صحيحة ، فقد تساهم حيث تعيش في فرصتك في الحصول على تشخيص الخرف في وقت لاحق من الحياة.

ركزت الدراسة الشاملة على البيانات الصحية البالغة 1،268،599 من المحاربين القدامى في جميع أنحاء الولايات المتحدة على مدار 22 عامًا. ووجدت أن قدامى المحاربين الذين عاشوا في الولايات الأطلسي في منتصف الأطلسي لديهم أدنى نسبة في الخرف ، في حين أن أولئك الذين يعيشون في الولايات الجنوبية الشرقية والشمال الغربي لديهم أعلى. هذا يثير السؤال: لماذا سيكون مكان إقامتك أي تأثير على خطر الخرف؟ على الرغم من عدم وجود إجابة واحدة ، إلا أن هناك بعض الفرضيات المعقولة.