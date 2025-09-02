إذا كنت تعيش في هذا الجزء من الولايات المتحدة ، فقد تكون في خطر أقل للخرف

تقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن 6.7 مليون فرد في أمريكا قد تم تشخيصهم بنوع الزهايمر أو أي نوع من الخرف. على الرغم من أنه لا يمكنك بالضرورة أن تفعل الكثير عن بعض عوامل الخطر المتأصلة للخرف (مثل أن تكون أكبر من 65 عامًا أو تناول الخرف في عائلتك) ، يمكنك اتخاذ بعض الخطوات لحماية نفسك من هذا المرض التنكسي. وقد يفاجئك إحدى هذه الخطوات: تغيير عنوانك.
يوضح البحث في انتشار الخرف في الولايات المتحدة في الولايات المتحدة أن بعض المناطق لديها انخفاض في هذه الحالة بشكل ملحوظ. أظهرت دراسة أجريت عام 2025 في علم الأعصاب في JAMA تناقضات إقليمية تتعلق بتشخيصات الخرف ، بناءً على السجلات الصحية لأكثر من 1.2 مليون من قدامى المحاربين الأمريكيين. على وجه التحديد ، احتوت المنطقة المتوسطة في المحيط الأطلسي على أدنى نسبة من قدامى المحاربين الذين طوروا الخرف. ولكن لماذا تكون أسعار الخرف أقل في ديلاوير وماريلاند ونيو جيرسي ونيويورك وبنسلفانيا وفرجينيا وست فرجينيا أكثر من 43 ولاية أخرى؟ يمكن أن يرتبط أحد الأسباب بالتفاوتات البيئية التي قد تؤثر على صحة السكان.
كيف يؤثر الهواء النظيف والتعليم العالي على مخاطر الخرف
على سبيل المثال ، تشتهر بعض أجزاء الولايات المتحدة بأنها أكثر تلوثًا من غيرها. في منطقة منتصف المحيط الأطلسي ، يكون التلوث أخف وزناً منه في المناطق الأخرى. أظهرت دراسة أجريت عام 2023 في الطب الباطني JAMA أن التعرض لتلوث جسيمات الهواء الدقيق (وخاصة من حرائق الغابات أو المزارع الصناعية) يبدو أنه يزيد من خطر الخرف.
(اقرأ عن الطرق الأخرى التي يمكن أن تؤثر تلوث الهواء على صحتك.)
سبب آخر يمكن أن يرتبط بعد عدد سنوات التعليم الرسمي الذي كان لدى الشخص. تميل مستويات التعليم الأعلى إلى التوافق مع انخفاض معدلات الخرف ، لكل دراسة في عام 2017 في الطب الباطني JAMA. افترض المؤلفون أن الفعل العام للتعلم المستمر قد يكون له تأثير حكيمة عصبية.
وفقًا للخبير الأكاديمي الدكتور إستير أوه ، قد لا تكون فوائد التعليم المرتبطة بالخرف هي التعلم نفسه ، ولكن ماذا تعلم. قال الدكتور أوه (عبر طب جونز هوبكنز) ، “قد يكون الأشخاص الأكثر تعليماً أكثر وعياً بأن التدخين ، وعدم ممارسة التمارين الرياضية وعدم تناول الطعام بشكل جيد سيئون لصحتهم”. تضم مجموعة الدول في منتصف المحيط الأطلسي نسبة كبيرة من الأشخاص الذين حصلوا على تعليم يتجاوز درجة المدارس الثانوية (لكل من المعاهد الوطنية للصحة).
علاقة محتملة بين صحة الأذن وصحة الدماغ
سبب آخر لانخفاض معدل الخرف في منتصف المحيط الأطلسي يمكن أن يكون بسبب حقيقة أن فقدان السمع يمكن أن يكون عامل خطر للخرف. أوضحت مقالة عام 2020 في الخلايا العصبية أن هذا الرابط قد يكون ناتجًا عن التفاعلات بين الأذن الداخلية والأماكن الموجودة في الدماغ التي تتحكم في بعض العمليات المعرفية.
(هل يمكن أن تقلل زراعة القوقعة من فرص تطوير الخرف؟)
هناك حاجة إلى بحث إضافي لتحديد سبب وجود الأشخاص الذين يفقدون سماعهم في احتمال أكبر لتجربة الخرف. ومن المثير للاهتمام ، في دراسة عام 2024 في Lancet Regional Health ، كانت أربع من أصل 10 ولايات مع أقل فقدان السمع في منطقة وسط المحيط الأطلسي.
إذا كنت لا تعيش في أي مكان بالقرب من منتصف المحيط الأطلسي ، فلا تقلق. يمكنك اتخاذ العديد من الخطوات لتقليل فرصك في تطوير الخرف ، مثل البقاء النشطين ، وتناول الأطعمة المغذية ، والبقاء لائقًا عقلياً. (لا يمكنك حماية نفسك من الخرف تمامًا ، رغم ذلك) في هذه الحالة ، ستحتاج إلى التوجه إلى أمريكا الجنوبية. كشفت دراسة أجريت عام 2022 في مرض الزهايمر والخرف أن مجتمعين من الأمازون عن بعد كان لديهم انتشار منخفض بشكل غير عادي للخرف مقارنة ببقية العالم.