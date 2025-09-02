إذا كنت تعيش في هذا الجزء من الولايات المتحدة ، فقد تكون في خطر أقل للخرف

على سبيل المثال ، تشتهر بعض أجزاء الولايات المتحدة بأنها أكثر تلوثًا من غيرها. في منطقة منتصف المحيط الأطلسي ، يكون التلوث أخف وزناً منه في المناطق الأخرى. أظهرت دراسة أجريت عام 2023 في الطب الباطني JAMA أن التعرض لتلوث جسيمات الهواء الدقيق (وخاصة من حرائق الغابات أو المزارع الصناعية) يبدو أنه يزيد من خطر الخرف.

(اقرأ عن الطرق الأخرى التي يمكن أن تؤثر تلوث الهواء على صحتك.)

سبب آخر يمكن أن يرتبط بعد عدد سنوات التعليم الرسمي الذي كان لدى الشخص. تميل مستويات التعليم الأعلى إلى التوافق مع انخفاض معدلات الخرف ، لكل دراسة في عام 2017 في الطب الباطني JAMA. افترض المؤلفون أن الفعل العام للتعلم المستمر قد يكون له تأثير حكيمة عصبية.

وفقًا للخبير الأكاديمي الدكتور إستير أوه ، قد لا تكون فوائد التعليم المرتبطة بالخرف هي التعلم نفسه ، ولكن ماذا تعلم. قال الدكتور أوه (عبر طب جونز هوبكنز) ، “قد يكون الأشخاص الأكثر تعليماً أكثر وعياً بأن التدخين ، وعدم ممارسة التمارين الرياضية وعدم تناول الطعام بشكل جيد سيئون لصحتهم”. تضم مجموعة الدول في منتصف المحيط الأطلسي نسبة كبيرة من الأشخاص الذين حصلوا على تعليم يتجاوز درجة المدارس الثانوية (لكل من المعاهد الوطنية للصحة).