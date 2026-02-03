إذا كنت تهتم حقًا بصحة كيت ميدلتون، فسوف تتوقف عن الحديث عن وزنها

عندما ترى شخصًا يبدو أنه يفقد أو يكتسب وزنًا، فقد ترغب على الفور في التكهن بالسبب. وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الفعلي، يمكن لمخاوفك أن تصل إلى هذا الشخص – والعالم – في ثوانٍ. ومع ذلك، فإن تسليط الضوء بشكل واضح على المشكلات الصحية المحتملة لشخص ما يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير مقصودة وضارة.

خذ كل الحديث عن وزن كيت ميدلتون، على سبيل المثال. بحلول أواخر عام 2025، بدا إطارها النحيف بالفعل أرق بشكل ملحوظ في الصور الفوتوغرافية. ونتيجة لذلك، بدأ العديد من المعجبين يتساءلون عبر الإنترنت عن سبب انخفاض الوزن على ما يبدو. على الرغم من أن عددًا كبيرًا منهم وضعوا أفكارهم على أنها اهتمام، إلا أنهم في الواقع ربما جعلوا من الصعب على أميرة ويلز التحدث أو الحصول على المساعدة إذا لزم الأمر.

قد يبدو من غير البديهي أن نتخيل أن ملاحظة التغير الكبير في وزن شخص ما قد يجعل الشخص يرغب في إخفاء السبب الجذري. ومع ذلك، تظهر دراسة أجريت عام 2025 في مجلة اضطرابات الأكل أنه مع تزايد الوصمة، يميل الأشخاص الذين يتعاملون مع الاضطرابات المرتبطة بالوزن إلى الابتعاد عن البحث عن حل للصعوبات التي يواجهونها.

بالنسبة للدراسة، أكمل 146 شخصًا (معظمهم من النساء) دراسة استقصائية وتقييمات لتحديد مستوى وصمة العار المتصورة حول شخص افتراضي مصاب بفقدان الشهية العصبي (نوع واحد من اضطرابات الأكل). وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين وصموا هذه الحالة يميلون إلى إلقاء اللوم على المصابين بهذا الاضطراب. ونتيجة لذلك، خلصت الدراسة إلى أن الشخص المصاب بهذا الاضطراب كان أقل استعدادًا لاتخاذ خطوات سلوكية إيجابية تجاه العلاج.