إذا كنت من محبي موسيقى الروك الكلاسيكية، فهذه الأغاني الخمس ستجعلك تشعر بالحزن بالتأكيد

نغمات جيتار مكتنزة وغناء متبختر وما يكفي من أجراس البقر لتضع ولاية ويسكونسن (المعروفة أيضًا باسم “أرض الألبان الأمريكية”) في العار. تذهب هذه الأصوات مباشرة إلى مراكز متعة عشاق موسيقى الروك الكلاسيكية. في الواقع، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يزعج ضجيجنا هو ميل هذا النوع إلى القصائد الغنائية التي تثير الجفل في بعض الأحيان. مقابل كل جوهرة مثيرة للذكريات مثل أغنية ليد زيبلين “بينما نسير على الطريق، ظلالنا أطول من أرواحنا”، هناك أغنية سامي هاجر “الكرز الساخن الحلو على الكرمة”. آسف يا سامي، لكن الكرز ينمو على الأشجار.
تبدو الكلمات المبتذلة أسوأ عندما تأتي من فنان قوي. نتوقع من أليس كوبر أفضل بكثير من قولنا: “وليس لدينا مديرون؛ ولم يكن لدينا أي ذكاء؛ ولا يمكننا حتى التفكير في كلمة ذات قافية” – خاصة في رواية كلاسيكية مثل “School’s Out”. كل شخص لديه يوم عطلة، ولكن هل كان على برنس حقًا أن يظل متمسكًا بقول “الأخ موريس سوف يأتي خلال دقيقة؛ ومعه دلو مملوء بلحم السنجاب،” دون كتابة مسودة ثانية؟
عند اختيار هذه الهفوات المؤسفة في الحكم، فإننا نمر بكلمات غبية ولكن ذكية بشكل تخريبي مثل أغنية “I Wanna Be Sedated” لفرقة The Ramones. نحن نتغاضى أيضًا عن كلمات الأغاني التي غالبًا ما يتم سماعها بشكل خاطئ – “أعذرني بينما أقبل هذا الرجل” بدلاً من “أعذرني بينما أقبل السماء” في أغنية “Purple Haze” لجيمي هندريكس. بدلاً من ذلك، هذه كلمات نأمل أن نكون قد سمعناها بشكل خاطئ، ولكن بدلاً من ذلك تم تسليمها بقصد من قبل فنانين معروفين. اعتقد شخص ذكي ومبدع أنها كانت فكرة جيدة في ذلك الوقت، ولهذا السبب فهي مخيفة جدًا الآن.
الدراجون على العاصفة – الأبواب
واحدة من أكثر الملاحظات المؤثرة في قصة الحياة الواقعية المأساوية لـ The Doors هي الجلسة الأخيرة للفرقة لإكمال ألبومها الاستوديو السادس “LA Woman” في يناير 1971. قام جيم موريسون بدبلجة غناءه في “Riders On The Storm” بصوت هامس خافت، مما أضاف جودة طيفية إلى الغناء. كانت هذه هي الأغنية الأخيرة التي سجلها جميع أعضاء الفرقة الأربعة، والأغنية الأخيرة التي سجلها موريسون والتي تم إصدارها عندما كان على قيد الحياة. تمثل الأغنية تغييرًا في وتيرة موسيقى الروك المخدرة في The Door وإيقاعات الروح التي يحركها البوق مثل “Touch Me”.
هنا، يتتبع بيانو فندر رودس لراي مانزاريك تقدمًا متتاليًا مدعومًا بجيتار روبي كريجر الاهتزازي. يسود جو من الغموض المسار الجازي المزاجي، مما يفسح المجال لكلمات موريسون المبهمة، التي تحاكي بساطة أغاني الأطفال. لكن في هذه الحالة، تبدو تلك البساطة كسولة. الكلمات السخيفة، “هناك قاتل على الطريق / دماغه يتلوى مثل الضفدع،” تكاد تكسر تعويذة الأغنية المنسوجة بعناية.
يقول مانزاريك (عبر موقع يوتيوب) إن الكلمات تشير إلى القاتل الجماعي ويليام “كوكييد” كوك في الخمسينيات من القرن الماضي، ولكن بدلاً من ذلك، يبدو الضفدع المتلاشي وكأنه لاجئ من قصيدة لويس كارول الهراء “Jabberwocky”، والتي تستخدم كلمات مخترعة: “” لقد كان رائعًا، والتوفيق الزلق / هل جيري وجيمبل في الوايب.” من الرائع أن تكون لديك أغنية تستحضر الشعر الكلاسيكي، لكن ليست قصيدة عبثية متعمدة. لحسن الحظ، فإن تلك الكلمات الجذابة لا يمكنها أن تعرقل تحفة الباب النهائية.
الدوار – نعم
نادرًا ما تحكي الكلمات التي كتبها المغني جون أندرسون لفرقة الروك التقدمية الإنجليزية نعم قصة خطية حول ما يحدث في أي أغنية معينة. بدلاً من ذلك، يتفوق أندرسون في مزج الكلمات بسبب أصواتها السيمباتيكو ومعناها. ولكن ما الذي سنفعله بـ “Roundabout”، وهي مجموعة مميزة متعددة الأوقات – 4/4 و14/4 و7/4 إذا قام أي شخص بالعد – من ألبوم الاستوديو الرابع للفرقة “Fragile”.
وسط جيتار ستيف هاو الغامق، ولوحات المفاتيح الدوارة لريك واكمان، وصوت الجهير المثقوب لكريس سكواير، يغني أندرسون، برفقة ما يبدو مثل جميع الجان المجمعين في ريفندل، “في البحيرة وما حولها / الجبال تخرج من السماء وتقف هناك.” ما معنى هذه الرطانة الجميلة؟ متى تنزل الجبال من السماء؟ تخبرنا الصفائح التكتونية أنها تميل إلى الارتفاع من القشرة الأرضية، وبالطبع فإنها تظل ثابتة. هل تتوقع منهم أن يبتعدوا؟
هناك العديد من الحقائق التي لا توصف عن نعم. ونود أن نضيف إليهم قصة “الدوار”. أخبر أندرسون Ultimate Classic Rock أن الفرقة كانت تسافر في جولة عبر الجبال الاسكتلندية الضبابية حيث واجهوا عدة دوارات. وقال أندرسون لـ SomethingElse: “كانت هناك كل هذه الغيوم حولك، ولم تتمكن من رؤية الجبال”. “يبدو أنهم خرجوا مباشرة من السماء.” هذا يحل ذلك. الآن، هل يستطيع أندرسون شرح هذه الكلمات من “وأنت وأنا”: “واعظ حزين مُسمَّر على باب الزمن الملون/معلم مجنون يكون هناك، مذكّرًا بالقافية.”
حصان بلا اسم – أمريكا
عندما أصدر ثلاثي موسيقى الروك الشعبي الأمريكي أول أغنية منفردة بعنوان “Horse With No Name” في يناير 1972، أصبحت شائعة جدًا لدرجة أنه تم وضع الأغنية في إعادة إصدار الألبوم الأول للفرقة عام 1971. مع موسيقى البونجو الخبيث، وخط الجهير الضعيف، وجيتار الشلال المتتالي، يبدو أن اللحن يتتبع نوعًا من الرحلة الغامضة إلى الصحراء. من الصعب القول، لأن الكلمات تبدو مجردة ومكسورة. “كانت هناك نباتات وطيور وصخور وأشياء / كان هناك رمال وتلال وحلقات”، يغني مؤلف الأغاني ديوي بونيل، مقدمًا وصفًا أقل جاذبية للمناظر الطبيعية.
ويشير أيضًا في وقت لاحق من الآية إلى أن “الحر كان حارًا”. هل كنا حقا بحاجة إلى أن يقال لنا هذا؟ تتحسن الجوقة مع ذكر الحصان المثير للذكريات الذي لم يذكر اسمه، ولكن يتبع ذلك سلسلة من الجمل المعذبة، “في الصحراء، يمكنك أن تتذكر اسمك/ لأنه لا يوجد أحد ليعطيك أي ألم.” سيبدو كل شيء أسطوريًا، إذا لم يكن مشوهًا.
رولينج ستون، عبر آلة Wayback الخاصة بأرشيف الإنترنت، انتقدت الأغنية بسبب كلماتها “المثيرة للغثيان” ولصوتها المقلد لنيل يونغ. مقتبس في مجموعة أمريكا “Highway Highlight” عبر Access Backstage، أوضح بونيل معنى الأغنية. وقال: “كان هذا الحصان المجهول وسيلة لإخراجي من كل ارتباك وفوضى الحياة إلى مكان آمن وهادئ”. لسوء الحظ، تبدو الكلمات وكأنه يستسلم لضربة شمس وهو يكافح لنقل هذه الفكرة.
الجوكر – ستيف ميلر
أصدر عازف الجيتار وقائد الفرقة ستيف ميلر سبعة ألبومات من موسيقى البلوز والروك المخدرة في عدة سنوات قبل أن يحقق الفوز بالجائزة الكبرى مع أغنية “The Joker”. عندما تصدرت النغمة الفضفاضة قائمة Billboard Hot 100 في يناير 1974، يمكن القول إن المستمعين لم يكن لديهم أي فكرة عن هوية ميلر وما الذي كان يتحدث عنه. تبدأ الأغنية بسلسلة من الأسماء المستعارة غير المتوقعة: راعي البقر الفضائي، ورجل العصابات، وموريس، قبل أن يلقي ميلر العبارة الأكثر حرجًا على الإطلاق: “أنا حقًا أحب خوخك؛ أريد هز شجرتك”. ثم تأتي عبارة حكّ الرأس المثيرة للجفل، “أنا أتكلم بكلمات الحب”، التي سقطت مثل لآلئ الحكمة. ما هذا الهراء؟
“استعار” ميلر كلمة “بومباتوس” من نغمة R & B لعام 1954 لفرقة Medallions “الرسالة”. صاغ مؤلف أغاني Medallions فيرنون جرين مصطلح “الدمى” – الذي أخطأ ميلر في كتابته – لوصف امرأة خيالية على شكل دمية ورقية، والتي ترتبط برجل سيدات ميلر الواثق وغير الكفء والساحر بشكل غريب والذي يدور طوال اللحن. تم تبديد أي شكوك في أن ميلر يلعب دور الجوكر في فيلم “The Joker” بصافرة الذئب التي تتخلل الأغنية بعد كلمة “موريس”.
ماذا عن تلك الألقاب التي سقطت في شخصية ميلر؟ يأتي “Space Cowboy” من ألبوم “Brave New World” لميلر، و”Gangster Of Love” من “Sailor” و”Enter Maurice” يزينان “Recall the begin…A Journey From Eden”. ليس من المتوقع منا أن نعرف أو نهتم، لأن كل ذلك هو تبجح من الصبي المحب ميلر دانينغ كروجر. “The Joker”، كلمات لا معنى لها وكل شيء، هي مزحة، ويدعونا ميلر جميعًا للمشاركة فيها.
الهروب من السجن – رقيقة ليزي
تقوم Thin Lizzy بعمل القطع بشكل مبرر عندما نفكر في خمس أغاني روك من عام 1976 والتي تبدو أكثر روعة اليوم. لكن السؤال هو: ما هي الأغنية الأكثر ديمومة لفرقة الروك الأيرلندية؟ نعتقد أن أغنية “Jailbreak”، وهي الأغنية الرئيسية والأغنية المنفردة الثانية من الألبوم السادس للفرقة، تستحق الاهتمام – على الرغم من تقديم القصائد الغنائية الأكثر إثارة للجفل لـ Thin Lizzy.
إذا كانت أغنية “The Boys Are Back In Town”، التي يمكن القول إنها أشهر أغنية لـ Thin Lizzy، تتداول على الصورة النمطية المتنازع عليها في كثير من الأحيان للفتى الهايبرني المتشدد والقتال، فيمكن رؤية “Jailbreak” على أنها الصباح التالي للانفجار الذي أوقع الأولاد في بورستال. هنا، يجب على زملائك التخطيط للاختراق – وهذا قد يزيد الأمور سوءًا. يعد فيلم “Jailbreak” صعبًا من الناحية المسرحية إلى حد المحاكاة الساخرة، ولكن عندما يقدم قائد فرقة سرد القصص وكاتب الأغنية فيل لينوت تأكيدًا مشؤومًا بأن “الليلة ستكون هناك عملية هروب من السجن؛ في مكان ما في المدينة”، فإن ذلك يجعلنا نتساءل عن قدراته في التخطيط. من المؤكد أن الهروب من السجن سيكون في السجن. هل هناك سجن آخر في هذه المدينة؟
وسط نغمات الجيتار المتناغمة للعلامة التجارية للفرقة وجهير لينوت العضلي والغناء القوي، من السهل أن نفوت أن الخطة الرئيسية للنغمة تبدو غير مطورة بعض الشيء، مع الأولاد “Gettin ‘up and goin’ down؛ Hidin’ low، lookin’ right to left.” من المؤكد أنه عندما يهرب الفتيان المسجونون، تنفتح كل أبواب الجحيم. من ناحية أخرى، فإن النغمة النابضة تثير توترًا لا يطاق قبل أن تشير هجمة المبارزة والقيثارات المتشابكة وصفارات الإنذار إلى الهروب من السجن المبهج الذي لا يمكن إنكاره.