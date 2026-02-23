إذا كنت من محبي موسيقى الروك الكلاسيكية، فهذه الأغاني الخمس ستجعلك تشعر بالحزن بالتأكيد

نغمات جيتار مكتنزة وغناء متبختر وما يكفي من أجراس البقر لتضع ولاية ويسكونسن (المعروفة أيضًا باسم “أرض الألبان الأمريكية”) في العار. تذهب هذه الأصوات مباشرة إلى مراكز متعة عشاق موسيقى الروك الكلاسيكية. في الواقع، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يزعج ضجيجنا هو ميل هذا النوع إلى القصائد الغنائية التي تثير الجفل في بعض الأحيان. مقابل كل جوهرة مثيرة للذكريات مثل أغنية ليد زيبلين “بينما نسير على الطريق، ظلالنا أطول من أرواحنا”، هناك أغنية سامي هاجر “الكرز الساخن الحلو على الكرمة”. آسف يا سامي، لكن الكرز ينمو على الأشجار.

تبدو الكلمات المبتذلة أسوأ عندما تأتي من فنان قوي. نتوقع من أليس كوبر أفضل بكثير من قولنا: “وليس لدينا مديرون؛ ولم يكن لدينا أي ذكاء؛ ولا يمكننا حتى التفكير في كلمة ذات قافية” – خاصة في رواية كلاسيكية مثل “School’s Out”. كل شخص لديه يوم عطلة، ولكن هل كان على برنس حقًا أن يظل متمسكًا بقول “الأخ موريس سوف يأتي خلال دقيقة؛ ومعه دلو مملوء بلحم السنجاب،” دون كتابة مسودة ثانية؟

عند اختيار هذه الهفوات المؤسفة في الحكم، فإننا نمر بكلمات غبية ولكن ذكية بشكل تخريبي مثل أغنية “I Wanna Be Sedated” لفرقة The Ramones. نحن نتغاضى أيضًا عن كلمات الأغاني التي غالبًا ما يتم سماعها بشكل خاطئ – “أعذرني بينما أقبل هذا الرجل” بدلاً من “أعذرني بينما أقبل السماء” في أغنية “Purple Haze” لجيمي هندريكس. بدلاً من ذلك، هذه كلمات نأمل أن نكون قد سمعناها بشكل خاطئ، ولكن بدلاً من ذلك تم تسليمها بقصد من قبل فنانين معروفين. اعتقد شخص ذكي ومبدع أنها كانت فكرة جيدة في ذلك الوقت، ولهذا السبب فهي مخيفة جدًا الآن.