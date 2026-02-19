إذا كنت من محبي موسيقى الروك الكلاسيكية، فأنت تريد تشغيل هذه الأغاني في جنازتك

بدءًا من نغمة الجيتار الصوتية الافتتاحية الحزينة التي عزفها ديفيد جيلمور على 12 وترًا إلى الكلمات التي أعطت الأغنية اسمها – “كم أتمنى، كم أتمنى لو كنت هنا” – في جوقة الأغنية المنفردة، تحتوي أغنية “Wish You Were Here” على جميع السمات المميزة لأغنية مناسبة للجنازة. حتى الخاتمة، التي تتضمن صوت هبوب الريح، تعطي اللحن إحساسًا بالخسارة.

الأغنية من ألبوم بينك فلويد لعام 1975 الذي يحمل نفس الاسم، مثل بقية الألبوم، تدور حول الغياب، وفقًا لروجر ووترز. تتعلق الأغنية جزئيًا بفقد ووترز لوالده عندما كان طفلاً. قال ووترز، المؤسس المشارك للفرقة والشاعر الغنائي الرئيسي قبل رحيله عام 1985، في مقابلة تلفزيونية على قناة AXS: “كان والدي شخصية محورية في كل شيء”.

في حين أن أغنية “Shine On You Crazy Diamond” من نفس الألبوم تدور على وجه التحديد حول فقدان زميلهم في الفرقة وصديقهم سيد باريت بسبب مرض عقلي، فإن أغنية “Wish You Were Here” تتعلق أيضًا بذلك، على الرغم من أن نطاقها أوسع. ظهر باريت البعيد عاطفيًا، الذي يبدو أشعثًا، بشكل غير متوقع عندما كانت الفرقة تسجل أغنية “Wish You Were Here”. قال غيلمور في فيلم وثائقي عام 2012 (عبر موقع Christies.com): “لا أستطيع أن أغنيها دون التفكير في سيد”. “بسبب صدىها والوزن العاطفي الذي تحمله، فهي واحدة من أفضل أغانينا. “”Wish You Were Here” هي أغنية مليئة بالمعنى والعاطفة وهي أغنية يريدها أي محب لموسيقى الروك الكلاسيكية بمثابة توديع.