إذا كنت من محبي موسيقى الروك الكلاسيكية، فأنت تريد تشغيل هذه الأغاني في جنازتك

نحن جميعا سوف نموت. هذه مجرد حقيقة وجزء طبيعي من دورة الحياة، ولكن على الرغم من أنه ليس لديك أي رأي في هذا الشأن، يمكنك اختيار الطريقة التي تريد أن يتم إرسالك بها. إذا كنت من محبي موسيقى الروك الكلاسيكية، فنحن على يقين من أنك ستطلب تشغيل بعض الأغاني في جنازتك. على الرغم من أن الأذواق الموسيقية فردية مثل الشخصيات وهناك مجموعة واسعة من الخيارات، فقد قمنا بتجميع قائمة ببعض الكلاسيكيات التي يجب أن تكون في المقدمة. لقد اخترنا اختياراتنا من مواقع صناعة الجنازات التي جمعت الاختيارات الشائعة، ومنتديات وسائل التواصل الاجتماعي حيث شارك عشاق موسيقى الروك الكلاسيكية اختياراتهم، والغوص العميق في موضوعات هذه الأغاني وخلفياتها.
يبدو أن أحد اختيارات جنازة موسيقى الروك الكلاسيكية الأكثر شعبية هي أغنية “Stairway to Heaven” لليد زيبلين، لكننا سنختار خيارًا آخر من آلهة الروك هذه، “All My Love”، وهي أغنية كتبها روبرت بلانت بعد الوفاة المأساوية لابنه البالغ من العمر 5 سنوات. آخر اخترنا لمعناه وتاريخه هو “الملاك” لجيمي هندريكس حول حلم كان لديه بأمه. لقد قمنا أيضًا بتضمين عدد من الخيارات الأخرى التي قد يرغب أي محب لموسيقى الروك الكلاسيكية في المساعدة في إغلاقها للعائلة والأصدقاء عندما يحين الوقت.
أتمنى لو كنت هنا – بينك فلويد
بدءًا من نغمة الجيتار الصوتية الافتتاحية الحزينة التي عزفها ديفيد جيلمور على 12 وترًا إلى الكلمات التي أعطت الأغنية اسمها – “كم أتمنى، كم أتمنى لو كنت هنا” – في جوقة الأغنية المنفردة، تحتوي أغنية “Wish You Were Here” على جميع السمات المميزة لأغنية مناسبة للجنازة. حتى الخاتمة، التي تتضمن صوت هبوب الريح، تعطي اللحن إحساسًا بالخسارة.
الأغنية من ألبوم بينك فلويد لعام 1975 الذي يحمل نفس الاسم، مثل بقية الألبوم، تدور حول الغياب، وفقًا لروجر ووترز. تتعلق الأغنية جزئيًا بفقد ووترز لوالده عندما كان طفلاً. قال ووترز، المؤسس المشارك للفرقة والشاعر الغنائي الرئيسي قبل رحيله عام 1985، في مقابلة تلفزيونية على قناة AXS: “كان والدي شخصية محورية في كل شيء”.
في حين أن أغنية “Shine On You Crazy Diamond” من نفس الألبوم تدور على وجه التحديد حول فقدان زميلهم في الفرقة وصديقهم سيد باريت بسبب مرض عقلي، فإن أغنية “Wish You Were Here” تتعلق أيضًا بذلك، على الرغم من أن نطاقها أوسع. ظهر باريت البعيد عاطفيًا، الذي يبدو أشعثًا، بشكل غير متوقع عندما كانت الفرقة تسجل أغنية “Wish You Were Here”. قال غيلمور في فيلم وثائقي عام 2012 (عبر موقع Christies.com): “لا أستطيع أن أغنيها دون التفكير في سيد”. “بسبب صدىها والوزن العاطفي الذي تحمله، فهي واحدة من أفضل أغانينا. “”Wish You Were Here” هي أغنية مليئة بالمعنى والعاطفة وهي أغنية يريدها أي محب لموسيقى الروك الكلاسيكية بمثابة توديع.
الحلم – إيروسميث
مع كلمات تفوح منها رائحة التلميحات إلى مرور الوقت – “كل هذه الخطوط على وجهي تصبح أكثر وضوحًا / لقد ذهب الماضي / لقد مر مثل الغسق حتى الفجر” – “Dream On” هي أغنية روك كلاسيكية أخرى قد يرغب العديد من المعجبين في الاحتفال بنهاية حياتهم. الأغنية الناجحة من ألبوم إيروسميث الأول عام 1973 تدور في الواقع حول القتال من أجل تحقيق الحلم، وتحديدًا حلم الفرقة. “يتعلق الأمر بالحلم حتى تتحقق أحلامك،” روى ستيفن تايلر (عبر “إيروسميث: كل ألبوم، كل أغنية” لأندرو روني). “يتعلق الأمر بالجوع والرغبة والطموح في أن تكون شخصًا كان إيروسميث يشعر به في تلك الأيام.” لكن الأغنية أصبحت تأخذ معنى أوسع بكثير.
مع الجوقة المتكررة، “غنوا معي، غنيوا لهذا العام/ غنيوا للضحك وغنوا للدموع/ غنيوها معي، إذا كان لليوم فقط/ ربما غدًا، الرب الطيب سيأخذكم بعيدًا” من الصعب عدم تفسير هذه الأغنية على أنها تتعلق بالاحتفال بالحياة في مواجهة نهايتنا الحتمية. استخدم تايلر وإيروسميث أغنية “Dream On” لإحياء ذكرى زميل موسيقي راحل، وأهداها خلال حفل موسيقي في جورجيا لكريس كورنيل من Soundgarden، بعد وفاته في عام 2017. إنها تحية مثالية حلوة ومرّة، وإذا كانت جيدة بما يكفي لكورنيل، فهي جيدة بما يكفي لمحبي موسيقى الروك الكلاسيكية.
ملاك – جيمي هندريكس
قد لا تكون أغنية “Angel” أشهر أغنية لجيمي هندريكس، لكنها كانت مهمة بالنسبة له. في الواقع، تم استخدام بعض كلمات الأغنية خلال جنازة هندريكس في مسقط رأسه في سياتل، واشنطن، في 1 أكتوبر 1970، بعد وفاته في لندن، إنجلترا، قبل بضعة أسابيع. تتميز هذه القصيدة بصوت غيتار مشرق ومتلألئ وهو أمر غير معتاد إلى حد ما بالنسبة لهندريكس وكلمات عن زيارة ملاك، بما في ذلك جوقة تحتوي على الكلمات، “وقلت،” حلق يا ملاكي الجميل / حلق عبر السماء / حلق يا ملاكي الجميل / غدًا، سأكون بجانبك.”
ظهر “Angel” في أول ألبوم لهندريكس بعد وفاته عام 1971 بعنوان “The Cry of Love”، وكان مستوحى من حلم عن والدته قبل سنوات. توفيت والدته، لوسيل جيتر هندريكس، عن عمر يناهز 32 عامًا عندما كان جيمي يبلغ من العمر 15 عامًا فقط. قبل وفاتها ببضع سنوات، رأى جيمي حلمًا كانت فيه والدته تركب جملًا في قافلة وقالت له: “سأراك” قبل الركوب. في جنازة جيمي، قرأ صديقه فريدي ماي غوتييه بعض كلمات الأغنية أثناء التأبين كدليل على رسالتها القوية. موسيقى الأغنية وكلماتها مؤلمة، لكنها لا تزال تبعث على البهجة.
كل حبي – ليد زيبلين
هناك عدد من أغاني ليد زيبلين التي قد ينجذب إليها عشاق موسيقى الروك الكلاسيكية لإحياء ذكرى. إلى جانب “السلالم إلى الجنة”، هناك “في وقتي من الموت” على سبيل المثال. لكن “كل حبي” له علاقة عميقة بالانتقال من الحياة إلى الموت، وهو هدية قوية لأولئك الذين تركوا حزنًا على المتوفى. كتب روبرت بلانت أغنية “All My Love” التي ظهرت في ألبوم الفرقة عام 1979 “In Through the Out Door”، بعد الوفاة المأساوية لابنه كاراك، الذي كان يبلغ من العمر 5 سنوات فقط عندما توفي عام 1977.
وقال بلانت في مقابلة تلفزيونية “أعتقد أنه كان مجرد تكريم للفرحة التي منحها لنا كعائلة… وبطريقة جنونية لا يزال يفعل ذلك في بعض الأحيان”. “بين الحين والآخر يظهر في الأغاني.. ليس لسبب سوى أنني أفتقده كثيرًا”. إلى جانب خلفيتها الدرامية، فإن الأغنية مليئة بكلمات تفطر القلب – “هل يجب أن أسقط من الحب، ناري في الضوء / لمطاردة ريشة في مهب الريح / داخل الوهج الذي ينسج عباءة البهجة / هناك يتحرك خيط ليس له نهاية.” إنها أغنية للتأمل والحب والذكرى.
الانهيار الأرضي – فليتوود ماك
أصبحت أغنية “Landslide” لفرقة فليتوود ماك أغنية جنائزية شهيرة لموسيقى الروك الكلاسيكية. وبينما لم تكن ستيفي نيكس تفكر في الموت عندما كتبت الأغنية، فإن كلماتها التي تتحدث عن مرور الوقت والتغيير الذي لا يمكن إيقافه تفسح المجال للتفكير في نهاية الحياة والفجيعة. كتبت نيكس الأغنية أثناء وجودها في كولورادو روكيز عام 1973 عن علاقتها بصديقها وزميلها في الفرقة ليندسي باكنغهام وكذلك عن والدها. ظهرت الأغنية في ألبوم فليتوود ماك عام 1975 الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا، وهو أول ألبوم يضم نيكس وباكنغهام، وأصبح من الأغاني الكلاسيكية الخالدة.
مع كلمات مثل “هل يمكنني الإبحار عبر المد والجزر المتغيرة في المحيط؟ / هل يمكنني التعامل مع فصول حياتي؟” و “حسنًا، لقد كنت خائفًا من التغيير”https://www.grunge.com/”لأنني بنيت حياتي من حولك/ لكن الوقت يجعلك أكثر جرأة/ حتى الأطفال يكبرون/ وأنا أكبر أيضًا،” من السهل أن نفهم سبب انجذاب الناس إليه خلال فترة الخسارة العميقة. ومثل أغاني الروك الكلاسيكية الأخرى، تعد أغنية “Landslide” خيارًا مثاليًا للحداد والتأمل.