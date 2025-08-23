إذا لم تتمكن من العثور على سبب طنينك ، فقد ترغب في إلقاء نظرة على أسنانك

هل سبق لك أن سمعت أصواتًا رنينًا أو صامتة أو نابضة لا يبدو أن أحداً تلاحظها؟ أنت لا تتخيل الأشياء. هناك احتمالات ، أنت تعاني من طنين ، وهي حالة تؤثر على ما يصل إلى 20 ٪ من الناس ، وفقًا لقيادة مايو. لدى Tinnitus العديد من الأسباب المحتملة ، بما في ذلك التهابات الأذن أو إصابات الرأس أو حتى المراحل المبكرة من فقدان السمع. يمكن أن تؤدي بعض الأدوية أيضًا إلى تشغيلها أو تزيد الأمر سوءًا.
أحد الأسباب الأقل شهرة هو مشكلة في المفصل الذي يربط عظم الفك الخاص بك بجمجمتك ، وتسمى المفصل الصدغي (TMJ). إذا كنت تطحن أسنانك – وهي حالة تعرف باسم bruxism – فإنها تضع ضغطًا إضافيًا على TMJ ، والتي يمكن أن تؤثر أيضًا على الأعصاب المتصلة بأذنك. يمكن أن يكون هذا الرنين الذي تسمعه هو وسيلة جسمك للرد على الإجهاد والضغط من البروكس. في الواقع ، كلما كان الطحن أكثر حدة ، كلما أصبح طنينك (لكل مركز لجراحة الفم والوجه).
وليس فقط طحن الأسنان التي يمكن أن تسبب طنين الأذن. إن صحة الفم وسمعك أكثر ارتباطًا مما تعتقد ، ويمكن أن تظهر المشكلات مع أحدها أحيانًا في الآخر.
العلاقة بين طحن الأسنان والطنين
إن طحن أسنانك أثناء النوم قد يلمح إلى الحالات الطبية المتعلقة بالنوم ، ولكن الطحن أثناء استيقاظك هو في الواقع أكثر شيوعًا ، وفقًا لحلول الأعصاب. سواء حدث ذلك خلال النهار أو الليل ، يمكن أن يرتدي البروكس أسنانك ، وتلف المينا ، ويسبب الصداع. نظرًا لأنه يضع ضغطًا إضافيًا على مفصلك المنشأ (TMJ) ، فإنه يرفع أيضًا خطر اضطراب الصدغيات (TMD). يمكن أن يظهر TMD كألم فك ، أو أصوات ظهرت عند تحريك فكك ، أو حتى حركة الفك المحدودة.
استكشفت دراسة أجريت في عام 2024 في Acta Odontologica Scandinavica العلاقة بين قضايا الأسنان والطنين في أكثر من 3000 مريض. وجد الباحثون أن الأشخاص المصابين بالبروكسيمي يعانون من خطر أعلى بنسبة 46 ٪ من “طنين الأذن المرضي” ، والتي كانت حلقات تدوم أطول من خمس دقائق لأكثر من أسبوع. وارتبطت آلام الأسنان بخطر أكبر من الطنين المرضي – أعلى بنسبة 84 ٪. بينما كان حوالي ثلث مرضى الطنين كان لديهم أيضًا TMD ، وجدت الدراسة أن TMD نفسها لم تكن عامل خطر مباشر. ومع ذلك ، أظهرت دراسة 2019 في الحدود في علم الأعصاب أن TMD يمكن أن يجعل طنين سوء. في هذه الحالات ، تميل الرنين إلى أن يكون أعلى ، ويتحول مع حركات الرأس ، وتكثف مع الإجهاد.
قد يتضمن طنين الأذن محاذاة أسنانك
عندما تبدأ أسنانك الحكيمة في الدخول ، قد تلاحظ رنين أو صاخبة في أذنيك. يمكن أن تسبب أسنان الحكمة المتأثرة التهابًا في الأذن الوسطى ، وقد تؤدي البكتيريا إلى عدوى تؤدي إلى طنين. حتى عملية الاستخراج نفسها يمكن أن تتسبب مؤقتًا في الطنين بسبب الضوضاء العالية من تمرين الأسنان.
يمكن أيضًا ربط Tinnitus بكيفية حدوث أسنانك معًا ، وفقًا لمقال 2019 في الفرضيات الطبية. يمكن للأسنان غير المحسنة إجبار عضلات الفك على التحرك بشكل غير طبيعي ، مما يخلق توترًا إضافيًا. هذا ، بدوره ، يمكن أن يؤثر على عضلة tympani الموتر في الأذن ويؤدي إلى طنين الأذن ، أو آلام الأذن ، أو إحساس محظور ، أو حتى فقدان السمع المؤقت.
إذا كنت تشك في توصيل طنين الأذن الخاص بك بأسنانك ، فقد يوصي طبيب الأسنان علاجات لمعالجة السبب الجذري. على سبيل المثال ، يمكن أن يساعد حراس اللدغة أو تحفيز الأعصاب في استرخاء عضلات الفك والأعصاب. إذا كان من المقرر إجراء استخراج الأسنان ، فإن تجنب الكحول والكافيين والإجهاد والتبغ مسبقًا قد يقلل من فرص الطنين. الطنين المرتبط بالضوضاء بعد الاستخراج عادة ما يختفي من تلقاء نفسه.