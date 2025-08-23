إذا لم تتمكن من العثور على سبب طنينك ، فقد ترغب في إلقاء نظرة على أسنانك

هل سبق لك أن سمعت أصواتًا رنينًا أو صامتة أو نابضة لا يبدو أن أحداً تلاحظها؟ أنت لا تتخيل الأشياء. هناك احتمالات ، أنت تعاني من طنين ، وهي حالة تؤثر على ما يصل إلى 20 ٪ من الناس ، وفقًا لقيادة مايو. لدى Tinnitus العديد من الأسباب المحتملة ، بما في ذلك التهابات الأذن أو إصابات الرأس أو حتى المراحل المبكرة من فقدان السمع. يمكن أن تؤدي بعض الأدوية أيضًا إلى تشغيلها أو تزيد الأمر سوءًا.

أحد الأسباب الأقل شهرة هو مشكلة في المفصل الذي يربط عظم الفك الخاص بك بجمجمتك ، وتسمى المفصل الصدغي (TMJ). إذا كنت تطحن أسنانك – وهي حالة تعرف باسم bruxism – فإنها تضع ضغطًا إضافيًا على TMJ ، والتي يمكن أن تؤثر أيضًا على الأعصاب المتصلة بأذنك. يمكن أن يكون هذا الرنين الذي تسمعه هو وسيلة جسمك للرد على الإجهاد والضغط من البروكس. في الواقع ، كلما كان الطحن أكثر حدة ، كلما أصبح طنينك (لكل مركز لجراحة الفم والوجه).

وليس فقط طحن الأسنان التي يمكن أن تسبب طنين الأذن. إن صحة الفم وسمعك أكثر ارتباطًا مما تعتقد ، ويمكن أن تظهر المشكلات مع أحدها أحيانًا في الآخر.