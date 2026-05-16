إذا لم تنجز مهمة العناية بالعشب بشكل صحيح، فأنت تدعو الآفات غير المرغوب فيها

إذا كان لديك حديقة، فمن المحتمل أنك تعلم بالفعل أنها تحتاج إلى رعاية مستمرة. الري، والقص، والتهوية، والفصل، والتسميد، وإزالة الأعشاب الضارة – والقائمة تطول. يعد التسميد، على وجه الخصوص، أمرًا أساسيًا للحفاظ على حديقتك خضراء وصحية. لكن لا يمكنك رش الأسمدة بشكل عشوائي، وهناك بعض الأشياء التي لا يجب عليك فعلها أبدًا عند تسميد حديقتك. عليك أن تفعل ذلك بشكل صحيح، إذا لم تفعل ذلك، فقد تصبح حديقتك موطنًا للآفات غير المرغوب فيها. لسوء الحظ، يمكن أن يؤدي كل من نقص أو الإفراط في التسميد إلى خلق مشاكل خطيرة.

لنبدأ بالإفراط في الإخصاب. عندما تستخدم الكثير من الأسمدة، تستجيب التربة عن طريق دفع تدفق من النمو الناعم واللين الذي يجذب الحشرات الماصة للنسغ. وبالمثل، يؤدي التسميد الزائد أيضًا إلى تراكم القش، وتعمل هذه الطبقة الإسفنجية بين شفرات العشب والتربة كملاذ مثالي للحشرات، بينما تجعل العشب أيضًا أكثر عرضة للجفاف والتلف. يمكن أن يؤدي الإفراط في التسميد أيضًا إلى زيادة الأملاح في التربة. وهذا يجعل العشب ضعيفًا وعرضة لمزيد من الآفات والأمراض.

كما أن نقص الإخصاب يجعل العشب ضعيفًا، كما أن العشب المجهد والمستنفد للمغذيات لا يمكنه ببساطة الدفاع عن نفسه من الآفات. علاوة على ذلك، عندما لا يحصل العشب على ما يكفي من الأسمدة، فإنه يبدأ في الموت، ويبدأ العشب في التخفيف. العشب الضعيف والرفيع ليس فقط عرضة للحشرات التي تتغذى على العشب ولكن أيضًا للأعشاب الضارة. بعض الحشائش تؤوي هذه الآفات، وبعضها آفات بحد ذاتها.