إذا لم تنجز مهمة العناية بالعشب بشكل صحيح، فأنت تدعو الآفات غير المرغوب فيها

إذا كان لديك حديقة، فمن المحتمل أنك تعلم بالفعل أنها تحتاج إلى رعاية مستمرة. الري، والقص، والتهوية، والفصل، والتسميد، وإزالة الأعشاب الضارة – والقائمة تطول. يعد التسميد، على وجه الخصوص، أمرًا أساسيًا للحفاظ على حديقتك خضراء وصحية. لكن لا يمكنك رش الأسمدة بشكل عشوائي، وهناك بعض الأشياء التي لا يجب عليك فعلها أبدًا عند تسميد حديقتك. عليك أن تفعل ذلك بشكل صحيح، إذا لم تفعل ذلك، فقد تصبح حديقتك موطنًا للآفات غير المرغوب فيها. لسوء الحظ، يمكن أن يؤدي كل من نقص أو الإفراط في التسميد إلى خلق مشاكل خطيرة.
لنبدأ بالإفراط في الإخصاب. عندما تستخدم الكثير من الأسمدة، تستجيب التربة عن طريق دفع تدفق من النمو الناعم واللين الذي يجذب الحشرات الماصة للنسغ. وبالمثل، يؤدي التسميد الزائد أيضًا إلى تراكم القش، وتعمل هذه الطبقة الإسفنجية بين شفرات العشب والتربة كملاذ مثالي للحشرات، بينما تجعل العشب أيضًا أكثر عرضة للجفاف والتلف. يمكن أن يؤدي الإفراط في التسميد أيضًا إلى زيادة الأملاح في التربة. وهذا يجعل العشب ضعيفًا وعرضة لمزيد من الآفات والأمراض.
كما أن نقص الإخصاب يجعل العشب ضعيفًا، كما أن العشب المجهد والمستنفد للمغذيات لا يمكنه ببساطة الدفاع عن نفسه من الآفات. علاوة على ذلك، عندما لا يحصل العشب على ما يكفي من الأسمدة، فإنه يبدأ في الموت، ويبدأ العشب في التخفيف. العشب الضعيف والرفيع ليس فقط عرضة للحشرات التي تتغذى على العشب ولكن أيضًا للأعشاب الضارة. بعض الحشائش تؤوي هذه الآفات، وبعضها آفات بحد ذاتها.
كيفية تسميد حديقتك بشكل صحيح لتجنب مشاكل الآفات
نظرًا لأن كلاً من نقص التسميد والإفراط فيه من بين أخطاء صيانة العشب التي يمكن أن تؤدي إلى مشكلة آفات كبيرة، فمن المهم تصحيح الأمر. القاعدة الأولى لتسميد حديقتك هي معرفة العشب الخاص بك. أعشاب العشب المختلفة لها احتياجات غذائية مختلفة. خذ على سبيل المثال عشب كنتاكي البلو جراس (Poa pratensis). إن قوامها الناعم الناعم يجعلها واحدة من أعشاب العشب الأكثر شعبية، ولكنها تحتاج إلى كمية نيتروجين أكثر من العكرش الطويل (Lolium arundinaceum)، وهو عشب آخر شائع الاستخدام للمروج.
ومع ذلك، فإن مجرد معرفة نوع العشب الموجود في حديقتك ليس كافيًا. اختبار التربة قبل إضافة الأسمدة له نفس القدر من الأهمية لأن نقص العناصر الغذائية ليس هو المشكلة في كثير من الأحيان، ولكن هناك أشياء أخرى تجعل من الصعب على العشب امتصاص تلك العناصر الغذائية، مثل مستويات الرقم الهيدروجيني غير المناسبة للتربة. هناك العديد من أدوات اختبار التربة المنزلية التي يمكنك استخدامها لاختبار تربة حديقتك، مثل مجموعة اختبار التربة Luster Leaf’s Rapitest.
بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أنك تعرف الوقت المناسب لتخصيب حديقتك. لا ترغب في القيام بذلك عندما يكون العشب خاملًا بسبب الجفاف أو الطقس البارد. لا يؤدي ذلك إلى إهدار الأسمدة فحسب، بل يمكن أن يشجع أيضًا نمو الأعشاب الضارة، مما قد يجذب الآفات. وأخيرًا، اتبع دائمًا التعليمات الموجودة على ملصق الأسمدة.