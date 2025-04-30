إصابات نيكس ستار تشبه بشكل مخيف FlameOut للعام الماضي

كانت التصفيات منذ عام واحد حرب استنزاف لنيكس ، والآخر لم يتمكنوا في النهاية من البقاء على قيد الحياة مع انقطاع مجموعة عادية بعد أن سقطت أخرى مع إصابات قبل التخلص من الجولة الثانية من قبل Pacers.

هذه السلسلة الجسدية في الجولة الأولى ضد Pistons كانت تؤثر سلبًا على صحة Knicks أيضًا.

أُجبر جوش هارت وجالين برونسون على مقاعد البدلاء مع بقاء أقل من ثلاث دقائق في الربع الرابع ، ورفض توم ثيبودو استخدام مهلةه النهائية لإعادتهم إلى اللعبة حتى الثواني الختامية.

أبلغ الثنائي مرة أخرى إلى طاولة الهداف فقط بعد مارك دقيقتين ، لكن برونسون وهارت لم يعودوا إلى الملعب حتى 27.1 ثانية بقيت في خسارة 106-103 أمام بيستونز في اللعبة 5 يوم الخميس في MSG.

بالنسبة إلى برونسون ، كان هذا هو المرة الرابعة في المسلسل الذي توقف عن الملعب بعد أن فقده أيضًا كل شهر مارس تقريبًا مع كاحل شديد التواء.

يبدو أن هارت أصيب بالمعصم عندما سقط على الأرض بعد جالين دورين دونك مع 3:09 للذهاب.

“أنا جيد” ، قال برونسون في ما أصبح ردًا نموذجيًا له ، قبل أن أصر أيضًا في نهاية المقابلة أنه “بخير”.

استخدم Thibodeau أيضًا إجابته المعتادة التي لم “تحدث إلى Medical بعد” ، لكنه أشار إلى أن Brunson و Hart وفي وقت ما OG Anunoby “كان عليهم الخروج” من اللعبة.

حلت كام باين ومايلز ماكبرايد محل برونسون وهارت مع نيكس متأخرا 97-95 مع 2:57 للذهاب.

غاب باين لقطة وحيدته خلال تلك المهمة قبل عودة المبتدئين ، وفقد ماكبرايد في وقت لاحق رميتين حرتين (الثاني عن قصد) مع نوكز بنسبة ثلاثة مع 2.1 علامة على مدار الساعة. /

وقال برونسون ، الذي انتهى بـ 16 نقطة فقط في 4 مقابل 16 دقيقة: “إنه أمر صعب ، لكن لديّ أقصى إيمان ، بغض النظر عن النتيجة ، في زملائي في الفريق ، أيا كان هناك. الثقة ، الإيمان ، الإيمان ، كل ذلك. سأكون دائمًا مع زملائي في الفريق”. “أنا شخصياً لم أتخذ قرارات جيدة. الكرة لم تكن في الطوق بالنسبة لي. يجب أن أتحكم في الأشياء التي يمكنني التحكم فيها والذهاب من هناك.”

كان فريق Knicks بالفعل بدون Julius Randle المتداول لافتتاح التصفيات في العام الماضي ، قبل أن يغيب Mitchell Robinson و Anunoby أيضًا مباريات ضد Sixers و/أو Pacers.

لعب هارت أيضًا من خلال الفخذ المصاب في السلسلة الأخيرة ، في حين عانى برونسون من مكسورة في خسارة في لعبة 7 في لعبة Pacers.

نيكس يتعرضون لخبط مرة أخرى.

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قال هارت ، الذي أضاف ذلك عندما سئل “أي معصمه” يزعجه: “جسدي كله يزعجني ، معصمه ، عودًا ، بعقب”.