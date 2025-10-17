إصابة جاريت ويلسون تترك الضوء على خيارات جيتس عند المتلقي

في هذه المرحلة، سيكون من المفاجئ أن يكون مستقبل Jets Garrett Wilson جاهزًا للعب ضد Panthers يوم الأحد في ملعب MetLife.

ولم يتدرب ويلسون، الذي تعرض لإصابة في الركبة خلال خسارة الأحد أمام برونكو في لندن، لليوم الثاني على التوالي الخميس.

لم يكن مدرب جيتس آرون جلين متاحًا للصحفيين يوم الخميس، وهو جدوله المعتاد. وسأل أحد مسؤولي الفريق ويلسون عما إذا كان سيتحدث إلى الصحفيين يوم الخميس، فرفض.

بالنظر إلى مدى سوء أداء الهجوم في خسارة يوم الأحد 13-11 أمام برونكو، تخيل كيف قد يبدو الأمر بدون ويلسون، أفضل لاعب هجومي في الفريق.

سيضع هذا العبء على أجهزة الاستقبال الأخرى في القائمة لتعويض الركود بدون ويلسون، المتلقي الرائد للفريق مع 36 حفل استقبال لمسافة 395 ياردة وأربعة هبوط.

التالي هو جوش رينولدز، الذي عاد إلى التدريب يوم الخميس بعد غيابه يوم الأربعاء بسبب مشكلة في الفخذ. لديه ثمانية مسكات لمسافة 72 ياردة.

ألين لازارد، الذي غاب عن مباراة الأسبوع الماضي مع زوجته التي أنجبت طفلهما الأول، لديه أربعة مسكات لمسافة 24 ياردة، كما يفعل الصاعد أريان سميث. لدى تايلر جونسون أيضًا أربعة مسكات لمسافة 72 ياردة.

لذلك تم دمج أجهزة الاستقبال الأربعة خلف ويلسون في 30 حفل استقبال فقط لمسافة 184 ياردة و TD واحد.

قال المنسق الهجومي تانر إنجستراند: “بالنسبة لي، هذا هو الرجل التالي. جميعهم لاعبو كرة قدم محترفون، وجميعهم هنا لسبب ما، ولدينا أقصى قدر من الثقة في أي من اللاعبين الذين يحتاجون إلى الارتقاء.”

قال رينولدز: “علينا فقط أن نواصل المسار. نعلم أننا سنفتقد G (ويلسون) هناك، لكن لا يمكننا الجلوس هنا والحزن على خسارته. على الرغم من أهمية G، علينا مواصلة المضي قدمًا.

“إذا تم الاتصال برقمي، يجب أن أذهب إلى هناك وألعب مسرحيات.”

قال سميث إنه “يرحب” بفرصة تمرير المزيد من التمريرات في طريقه.

“من المؤسف أن (ويلسون) قد لا يذهب هذا الأسبوع، لكنه يريد منا أن نذهب إلى هناك ونقوم بالأشياء التي يجب علينا القيام بها، لأننا أخوة ويريد الفوز.

“أنا لا أعتبر ذلك ضغطًا، بل نعتبره وظيفتنا ونحن متحمسون للحصول على الفرص.”

في أخبار أخرى عن الإصابة، لم يتدرب كل من CB Qwan’tez Stiggers وLB Cam Jones، وكلاهما يعاني من إصابات في الفخذ من مباراة دنفر. تدرب صانع الألعاب مايكل كارتر الثاني، الذي كان يعاني من بروتوكول الارتجاج، بشكل كامل خلال اليومين الماضيين وكان بحاجة فقط إلى تصريح من الطبيب المستقل ليتمكن من اللعب يوم الأحد.

بالنسبة للفهود، تمت إضافة جي داميان لويس (الصدر) إلى التقرير يوم الخميس ولم يتدرب. ولا LB بات جونز الثاني (للخلف). CB Jaycee Horn (الكتف)، الذي لم يتدرب يوم الأربعاء، تدرب بشكل كامل يوم الخميس. وكذلك فعل تي إي جا تافيون ساندرز (الكاحل) أيضًا.

أظهر إنجستراند، الذي خرج من أداء تدريبي مروع في لندن، بعض المسؤولية، وتحمل المسؤولية عن الفوضى.

قال: “نعلم جميعًا أن ما فعلناه لم يكن جيدًا بما يكفي هجوميًا في أي مرحلة، سواء كانت لعبة الجري أو تمرير الحماية أو نفسي”.

عندما سئل لماذا لم يسجل RB Breece Hall هدفًا واحدًا في لعبة التمرير، وهي المرة الأولى في مسيرته، لم يكن تفسير Engstrand منطقيًا كثيرًا.

قال إنجستراند: “إنه سؤال رائع. ما أود قوله هو أنه في الأسبوع الماضي، كنا نعلم أن (برونكو) كان الفريق الرائد في الدوري في العام السابق، وقد قادوا الدوري بالفعل في أكياس قبل المباراة الأسبوع الماضي. لذا، كانت الحماية في المقدمة حقًا.

“لذلك، كان لدينا هؤلاء (الظهير المركض) في بعض المواقف حيث كنا نتحقق من حمايتنا. لذلك، ربما استغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً لهؤلاء الرجال للخروج بينما كنا نحاول دعم الجيب لإعطاء المزيد من الوقت للاعب الوسط. ربما كان ذلك نتيجة ثانوية لخطة الحماية الأسبوع الماضي. “

غالبًا ما تُستخدم تمريرات الشاشة إلى الظهير المركض كوسيلة لجعل الدفاعات المعارضة تتراجع عن الهجوم.