إصلاح بقع الأثاث الخشبي في دقائق مع اختراق حديدي سهل

قبل أن تبدأ ، قم بتنظيف سطحك الخشبي تمامًا مع صابون الطبق المعتدل وقماش للتأكد من عدم وجود بقايا أو بقايا بقايا. بعد ذلك ، ضع قطعة من ورق البرشمان على الجزء العلوي من المكان الذي تم فيه تلطيخ الأثاث الخشبي. خذ المكواة الخاصة بك (بدون أي ماء فيه) وانزلقه برفق ذهابًا وإيابًا فوق وصمة عار ، والتحقق بانتظام لمعرفة ما إذا كان قد اختفى. تأكد من ضبط المكواة على إعداد الصوف حتى لا يصبح الجو حارًا جدًا ، وتجنب التمسك به على وصمة عار لفترة طويلة للحد من مزيد من الضرر.

لمنع الأثاث الخشبي الخاص بك من تلطيخ في المستقبل ، سترغب في أن تكون على دراية بأنواع الخشب الأكثر عرضة للتلطيخ والأضرار ، حتى تتمكن من اتخاذ احتياطات إضافية. الغابات الناعمة ، مثل الصنوبر والأرز والروس الأداء ، أقل متانة ومن المرجح أن تلطخ بسهولة أكثر من الأخشاب الصلبة ، مثل البلوط والماهوغوني. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن الخشب الصلب محصن تمامًا.

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لإنقاذ الأثاث الخشبي من البقع والأضرار. على سبيل المثال ، تعمل الحصير والوقفات كطبقة إضافية فعالة من الحماية من تلف المياه ، ومن الأهمية بمكان أن تقوم بمسح أي انسكابات على الفور لتجنب أكبر قدر ممكن من التسرب في الخشب. أخيرًا ، إذا كان الضرر غير قابل للإدارة ، ففكر في الصنفرة وإعادة أثاثك لبدء من جديد.