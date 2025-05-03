إضاءة ذات مظهر فاخر DIY مع حامل منديل شجرة الدولار

يمكن أن تغير الإضاءة تمامًا من الغرفة ، لكن الثريات الفاخرة غالبًا ما تأتي بسعر فاخر بنفس القدر. إذا كنت تتطلع إلى رفع مساحتك دون استنزاف محفظتك ، فإن اختراق شجرة الدولار هذا هو الحل الأمثل. من خلال تدوير حاملي مناديل اليومية ، يمكنك إنشاء ثريا مبهرة ومخصصة تبدو أغلى بكثير مما هي عليه – كل ذلك بالنسبة لجزء صغير من أسعار التجزئة. يمكنك حتى استخدام حاملي منديل الشجرة الدولار للحفاظ على تنظيم الصنادل في خزانة ملابسك ، لذلك قد ترغب في الحصول على بعض الإضافية!
للبدء ، ستحتاج فقط إلى عدد قليل من اللوازم بأسعار معقولة: حاملي منديل سلك الأشجار 10 دولارات ، ولوحة مستديرة بحجم 13 بوصة (الخشب أو MDF) ، وروابط بسحاب ، وطلاء الرش الفضي ، وخطاف الكوب (تبيع مجموعة Hillman 8 عبوات بسعر رائع) ، وحلقة معدنية كبيرة ، ولف Bling Wrap ، ومسدس Glue ، وخيوطًا ، وخيطًا متاحًا. سواء كنت تقوم بتزيين تأجير أو ترقية غرفة نوم أو إضافة القليل من التألق إلى مساحة لتناول الطعام ، فإن DIY مثالي لأي شخص يريد أسلوبًا راقيًا على الميزانية. مع القليل من التجميع الإبداعي واللمسات النهائية ، سيكون لديك ثريا مخصصة تدير الرؤوس وتوفر المال. لذا ، كيف تجعل هذه الثريا غريب الأطوار؟
كيفية صنع ثريا غريب الأطوار مع حاملي منديل الأشجار الدولار ، وأضواء LED ، وروابط الرمز البريدي
https://www.youtube.com/watch؟v=-lreuw3avuw
ابدأ بحفر ثقوب صغيرة على بعد بضع بوصات حول حافة لوحة 13 بوصة. قم بتوصيل مصابيح LED بالظهر ، وتأمين حزمة البطارية بعلامات تبويب لاصق شجرة الدولار. لف الأضواء في نمط حلزوني على الظهر ، وشريط أسفل أي نهايات فضفاضة. بعد ذلك ، يمكنك استخدام روابط zip من خلال الثقوب المسبقة لتوصيل خمسة من حاملي منديل بالتساوي حول حافة اللوحة. ثم ، طبقة ثلاثة من حاملي منديل آخرين في الأعلى ، حيث يركزون عليها بين حاملي منديل القاعدة. قم بتوصيل آخر اثنين من حاملي منديل معا وإرفاقهما في الوسط السفلي لإكمال الهيكل. قم برش ارتباطات الرمز البريدي وأي مناطق مكشوفة من الفضة لإنهاء متماسك.
للإنهاء ، قم بقطع الالتفاف إلى شرائح أصغر ، وتأمينها بالخيوط والغراء الساخن ، وإرفاقها لإنشاء تأثير معلق فوار. استخدم حلقة كبيرة وخطاف كوب لتركيب الثريا الجديدة في مكانها. ستكلف معظم العناصر الأصغر الخاصة بك أقل من 3 دولارات. يكلف إجمالي المشروع ما بين 40 إلى 55 دولارًا ، اعتمادًا على اللوازم. لتخصيص ثريا: قم برش طلاء حاملي منديل أسود غير لامع للحصول على أجواء أنيقة وحديثة ، وإضافة بلورات فو لمزيد من السحر ، أو نسج الأضواء الجنية من خلال الهيكل لمزيد من البريق ، أو لف شريط مخمل رفيع أو الحبل المعدني حول حاملي منديل. يمكنك حتى إعطاء حياة جديدة من الثريات الخاصة بك مع تبادل اللون عن طريق وفاة البلورات بالحبر الكحول. إذا كان لديك أصحاب مناديل إضافيين ، فحاول أن تستمر في تنظيم أواني الطهي مع Hack Hack Dollar Tree Fackin Hack.