إضاءة ذات مظهر فاخر DIY مع حامل منديل شجرة الدولار

يمكن أن تغير الإضاءة تمامًا من الغرفة ، لكن الثريات الفاخرة غالبًا ما تأتي بسعر فاخر بنفس القدر. إذا كنت تتطلع إلى رفع مساحتك دون استنزاف محفظتك ، فإن اختراق شجرة الدولار هذا هو الحل الأمثل. من خلال تدوير حاملي مناديل اليومية ، يمكنك إنشاء ثريا مبهرة ومخصصة تبدو أغلى بكثير مما هي عليه – كل ذلك بالنسبة لجزء صغير من أسعار التجزئة. يمكنك حتى استخدام حاملي منديل الشجرة الدولار للحفاظ على تنظيم الصنادل في خزانة ملابسك ، لذلك قد ترغب في الحصول على بعض الإضافية!

للبدء ، ستحتاج فقط إلى عدد قليل من اللوازم بأسعار معقولة: حاملي منديل سلك الأشجار 10 دولارات ، ولوحة مستديرة بحجم 13 بوصة (الخشب أو MDF) ، وروابط بسحاب ، وطلاء الرش الفضي ، وخطاف الكوب (تبيع مجموعة Hillman 8 عبوات بسعر رائع) ، وحلقة معدنية كبيرة ، ولف Bling Wrap ، ومسدس Glue ، وخيوطًا ، وخيطًا متاحًا. سواء كنت تقوم بتزيين تأجير أو ترقية غرفة نوم أو إضافة القليل من التألق إلى مساحة لتناول الطعام ، فإن DIY مثالي لأي شخص يريد أسلوبًا راقيًا على الميزانية. مع القليل من التجميع الإبداعي واللمسات النهائية ، سيكون لديك ثريا مخصصة تدير الرؤوس وتوفر المال. لذا ، كيف تجعل هذه الثريا غريب الأطوار؟