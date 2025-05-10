إضافة جزيرة المطبخ؟ لا تفوت هذه فرصة عائد على الاستثمار الرائع (& مريح)

إذا كنت تحلم بدمج بعض اتجاهات تصميم جزيرة المطبخ المذهلة لترقية منزلك حقًا ، فيجب أن تعلم أن هذا أيضًا استثمار ذكي مع عائدات حقيقية. وفقًا لاستعادة أوميغا للكوارث ، فإن مالكي المنازل الذين يضيفون الجزر إلى مطابخهم غالباً ما يشاهدون عائد من 60 ٪ إلى 80 ٪ من التكاليف. إذا كنت تفكر في أن تثبيت جزيرة المطبخ قد يعيدك حوالي 5000 دولار (حتى أقل إذا كنت ماكرة بما يكفي لتوفير جزيرة المطبخ الخاصة بك) ، فهي بالتأكيد خطوة ذكية. ولكن هناك خدعة إضافية لا تريد تفويتها: إضافة مقاعد إلى جزيرة مطبخك.
إنها إضافة صغيرة ، فلماذا تحدث فرقًا مثل هذا؟ حسنًا ، إنها طريقة سهلة لتحويل مطبخك من وظيفية فقط إلى مركز اجتماعي وقلب منزلك – وهذا ما يريده الناس. أنت لا تريد فقط مكانًا للطهي والمغادرة ، فأنت تريد أن يشعر مطبخك بالدعوة ؛ مكان يمكن للناس أن يجتمعوا معًا ، والتحدث ، وتناول مشروب.
الجلوس الجزيرة يخلق الراحة والمرونة
ولكن بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي ، توفر الجزر ذات المقاعد أيضًا مزيد من المرونة – مما يوفر مساحة إضافية لتناول الطعام دون الحاجة إلى منطقة منفصلة لذلك. على سبيل المثال ، يمكنك القيام بمزيد من الوجبات غير الرسمية مثل الإفطار في جزيرة المطبخ. إنه أيضًا المكان الذي ستستمتع فيه بقهوة الصباح ومكان قيام أطفالك بواجبهم. ستصبح منطقة تناول الطعام مساحة للعشاء العائلي واستضافة المزيد من الناس.
وهناك جوانب عملية مذهلة يجب مراعاتها أيضًا. عادةً ما تستغرق الجزر حوالي 42 بوصة فقط لاستخدامها بشكل مريح ، ولكنها ستخلق انطباعًا عن الرحابة. إنها واحدة من العديد من أفكار المطبخ الصغيرة لجعل مساحتك تبدو أكبر مما هي عليه. إنه أمر نفسي أيضًا – إذا كان المشتري يرى المساحة على أنها أكثر روعة ، فكلما كان يبدو أن منزلك أكثر قيمة.
لذا فإن الأرقام تتحدث عن نفسها: إذا كنت تستثمر في جزيرة المطبخ ، فلا تتخطى الجلوس. من حيث التكلفة ، إنها إضافة صغيرة للتأكد من بيع منزلك في يوم من الأيام بتكلفة أعلى بكثير. ناهيك عن حقيقة أن سيكون لديك العديد من الذكريات التي يجب صنعها في مطبخك الجميل مسبقًا.