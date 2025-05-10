إضافة جزيرة المطبخ؟ لا تفوت هذه فرصة عائد على الاستثمار الرائع (& مريح)

إذا كنت تحلم بدمج بعض اتجاهات تصميم جزيرة المطبخ المذهلة لترقية منزلك حقًا ، فيجب أن تعلم أن هذا أيضًا استثمار ذكي مع عائدات حقيقية. وفقًا لاستعادة أوميغا للكوارث ، فإن مالكي المنازل الذين يضيفون الجزر إلى مطابخهم غالباً ما يشاهدون عائد من 60 ٪ إلى 80 ٪ من التكاليف. إذا كنت تفكر في أن تثبيت جزيرة المطبخ قد يعيدك حوالي 5000 دولار (حتى أقل إذا كنت ماكرة بما يكفي لتوفير جزيرة المطبخ الخاصة بك) ، فهي بالتأكيد خطوة ذكية. ولكن هناك خدعة إضافية لا تريد تفويتها: إضافة مقاعد إلى جزيرة مطبخك.

إنها إضافة صغيرة ، فلماذا تحدث فرقًا مثل هذا؟ حسنًا ، إنها طريقة سهلة لتحويل مطبخك من وظيفية فقط إلى مركز اجتماعي وقلب منزلك – وهذا ما يريده الناس. أنت لا تريد فقط مكانًا للطهي والمغادرة ، فأنت تريد أن يشعر مطبخك بالدعوة ؛ مكان يمكن للناس أن يجتمعوا معًا ، والتحدث ، وتناول مشروب.