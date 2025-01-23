إعادة استخدام ألواح السياج في ديكور مستوحى من جمالية الصياد الناشئة

الديكور المستوحى من المناطق الساحلية، على الرغم من أنه دائمًا طريقة كلاسيكية وغير رسمية للديكور، إلا أنه يحظى بموجة جديدة من الشعبية من خلال العديد من الأساليب المختلفة، بما في ذلك اتجاهات ديكور الصياد وراعية البقر الساحلية والجدة الساحلية. غالبًا ما تتزاوج الأنماط الساحلية مع اللمسات الخشبية المغسولة بالبحر مع الألوان الناعمة التي تستحضر الساحل مثل اللون الرمادي والأزرق والأخضر، بالإضافة إلى وفرة من الألوان الرملية المحايدة. تستفيد معظم المساحات الساحلية أيضًا من المزيد من الأنسجة الريفية مثل السلال المنسوجة والحبال وخيوط الجوت وعناصر مثل زجاج البحر والأصداف.
يحتضن أسلوب الصياد على وجه الخصوص العديد من هذه الصفات الشاملة ولكن مع الشعور بمقصورة غير رسمية على ضفاف البحيرة أو على شاطئ البحر، حيث يجلب عناصر مثل التحنيط وصور الأسماك وصناديق الأدوات الريفية والمزيد. في حين أن المتاجر المنزلية مليئة بالعناصر واللهجات التي تناسب هذا النمط العصري، فقد تبحث عن طرق أكثر ملائمة للميزانية لتجديد منزلك. إذا كان الأمر كذلك، يعرض YouTuber Crafts the Charm مشروعًا ممتعًا للأشغال اليدوية يتضمن بعض القطع الخشبية المُعاد تدويرها والتي تعتبر مثالية لجدران مساحة مستوحاة من الصيادين، مما يخلق مظهر عجلة سفينة ريفية تستحضر النمط البحري لأعالي البحار.
يعد هذا المشروع مثاليًا لإعادة تدوير القطع الخشبية القديمة مثل أعمدة السياج ومغازل الكراسي، ولكن يمكنك بسهولة الاستفادة من العناصر الخشبية الأخرى الموجودة حول منزلك، بما في ذلك الخشب الخردة أو مغازل الشرفة أو أرجل الأثاث القديمة. ستحتاج أيضًا إلى بعض الحبال وخيوط الجوت وشكل إكليل من الأسلاك وأسفل علبتي صودا. يمكن شراء نموذج إكليل معدني دائري من Floral Garden من Dollar Tree لهذا المشروع.
صنع عجلة خشبية معاد تدويرها
بعد إزالة المغازل من السياج، قم بقصها إلى الحجم المطلوب للقطعة الخاصة بك، باستخدام رقصة أو منشار دائري لقطع الأطراف بزاوية بحيث تتناسب معًا في شكل نجمة. استخدم غراء الخشب والدبابيس الثقيلة لربط القطع في المنتصف ببعضها البعض. قبل إضافة عناصر أخرى إلى الزخرفة، يمكنك طلاء المنشورات باللون الأبيض المرغوب فيه، مثل اللون الأبيض المتأثر بالعوامل الجوية والذي يظهر هنا. بمجرد أن يجف الجزء الخلفي الخاص بك، ضع شكل الإكليل في المنتصف وقم بربط قطع خشبية أصغر مثل مغزل الكرسي أو المسامير الخشبية من خلال الإطار المعدني بحيث تلتقي نهاياتها في المنتصف.
لف الإطار بالحبل، باستخدام تشكيل متقاطع فوق المغازل لإبقائها في مكانها، ثم استمر في لف الحبل حول المحيط لتغطية السلك. إذا كنت بحاجة إلى استخدام أجزاء متعددة من الحبال، يمكنك ربط الأطراف معًا باستخدام خيوط الجوت، والتي ستستخدمها أيضًا لربط الحبل حيث ينتهي. بالنسبة لمركز العجلة، استخدم قاعدتين من علب الصفيح مع فتحات صغيرة محفورة حول المحيط، والتي عند وضعها معًا وربطها بسلك زهري ستثبت المغازل معًا في المنتصف. قم بطلائها باستخدام طلاء نحاسي اللون لتبدو وكأنها الشيء الحقيقي. اربط طبقات المشروع مع سلك قياس أثقل، ثم لفه حول كلتا الطبقتين. يمكنك أيضًا استخدام الدبابيس لتثبيت الحبل على أعمدة السياج من أجل تثبيت أكثر أمانًا.
تخصيص عجلة البحارة الخاصة بك
هناك عدد من الطرق لتخصيص مشروع DIY هذا، بما في ذلك تشطيبات الطلاء التي تختارها لأعمدة السياج والقطع الخشبية الأصغر مثل المسامير الخشبية أو أعواد الطلاء. للحصول على لمسة صناعية أكثر للمشروع، قم بطلاء المغازل أو المسامير بطلاء معدني، والذي سيتناقض بشكل جيد مع الخشب. أو قم بطلاء كل شيء بلون واحد مثل اللون الأسود غير اللامع أو الأزرق الداكن للحصول على مظهر شاطئي “فاخر ساحلي” ولكنه متطور. يمكن أيضًا تخصيص هذا المشروع من حيث الحجم، بدءًا من العجلات الصغيرة التي تعلق على الجدران الداخلية وحتى القطع الكبيرة للمساحات الخارجية، فقط عن طريق تقصير أو إطالة أعمدة السياج عند قطعها.
علاوة على ذلك، في حين أن شكل الإكليل هو أحد الخيارات لصنع العجلة المركزية، اعتمادًا على الحجم المرغوب للعجلة النهائية، هناك خيارات أخرى لإنشاء تلك الدائرة المركزية. يتضمن ذلك جولات من الورق المقوى أو الفريسبي أو معكرونة حمام السباحة المصبوبة في شكل دائري. يمكنك دفع المغازل عبر الرغوة أو تثبيتها بالغراء الساخن فقط.
يضيف DIYer أيضًا القليل من الاهتمام البصري عن طريق إضافة خريطة عتيقة مقطوعة إلى دائرة بين المغازل وأعمدة السياج التي تضيف اللون وتزيد من المرح والشعور البحري. تشمل الخيارات المخصصة الرائعة الأخرى للدعم مواد مثل الخيش وشبكة صيد السمك. يمكنك أيضًا استخدام ورق زخرفي ذو طابع بحري أو صورة بحرية، أو إضافة مرآة لجعل المساحة الصغيرة تبدو أكبر.