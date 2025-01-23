إعادة استخدام ألواح السياج في ديكور مستوحى من جمالية الصياد الناشئة

الديكور المستوحى من المناطق الساحلية، على الرغم من أنه دائمًا طريقة كلاسيكية وغير رسمية للديكور، إلا أنه يحظى بموجة جديدة من الشعبية من خلال العديد من الأساليب المختلفة، بما في ذلك اتجاهات ديكور الصياد وراعية البقر الساحلية والجدة الساحلية. غالبًا ما تتزاوج الأنماط الساحلية مع اللمسات الخشبية المغسولة بالبحر مع الألوان الناعمة التي تستحضر الساحل مثل اللون الرمادي والأزرق والأخضر، بالإضافة إلى وفرة من الألوان الرملية المحايدة. تستفيد معظم المساحات الساحلية أيضًا من المزيد من الأنسجة الريفية مثل السلال المنسوجة والحبال وخيوط الجوت وعناصر مثل زجاج البحر والأصداف.

يحتضن أسلوب الصياد على وجه الخصوص العديد من هذه الصفات الشاملة ولكن مع الشعور بمقصورة غير رسمية على ضفاف البحيرة أو على شاطئ البحر، حيث يجلب عناصر مثل التحنيط وصور الأسماك وصناديق الأدوات الريفية والمزيد. في حين أن المتاجر المنزلية مليئة بالعناصر واللهجات التي تناسب هذا النمط العصري، فقد تبحث عن طرق أكثر ملائمة للميزانية لتجديد منزلك. إذا كان الأمر كذلك، يعرض YouTuber Crafts the Charm مشروعًا ممتعًا للأشغال اليدوية يتضمن بعض القطع الخشبية المُعاد تدويرها والتي تعتبر مثالية لجدران مساحة مستوحاة من الصيادين، مما يخلق مظهر عجلة سفينة ريفية تستحضر النمط البحري لأعالي البحار.

يعد هذا المشروع مثاليًا لإعادة تدوير القطع الخشبية القديمة مثل أعمدة السياج ومغازل الكراسي، ولكن يمكنك بسهولة الاستفادة من العناصر الخشبية الأخرى الموجودة حول منزلك، بما في ذلك الخشب الخردة أو مغازل الشرفة أو أرجل الأثاث القديمة. ستحتاج أيضًا إلى بعض الحبال وخيوط الجوت وشكل إكليل من الأسلاك وأسفل علبتي صودا. يمكن شراء نموذج إكليل معدني دائري من Floral Garden من Dollar Tree لهذا المشروع.