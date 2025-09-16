إعادة استخدام الجرار الزبادي لجعل حاويات تخزين الهالوين المثالية

موسم العصبي علينا ، وهنا خدعة لعلاجك. الجرار الزبادي الزباني الخاص بك عبارة عن لوحات من اللوحات لزخارف الهالوين الرخيصة والسهلة التي يمكنك DIY. يقوم عدد قليل من الرهان من الطين ولعق من الطلاء الأسود بتحويل الجرة إلى حاوية تخزين مرجل مصغرة. قم بإصدار مهاجم لاصق على القاعدة ، واملأه بالمباريات الخشبية ، وسيكون لديك تخزين رائعتين لاستكمال الفوانيس.
إذا كان لديك جرة زبادي واحدة ، فربما يكون لديك الكثير في انتظار إعادة الاستخدام. اجمع مجموعة من ألوان الطلاء وأقلام الطلاء إذا كان لديك ، واستخدم بعض الجرار الإضافية لإكمال كؤوس التخزين التي تحمل عنوان Halloween. Ghostify واحد ؛ جعل وحش فرانكشتاين من آخر. ولا تكتمل مجموعة ديكور الهالوين بدون فانوس جاك ، لذا أضف ملصقات اليقطين إليهم أيضًا. هذه الحاويات مفيدة لعدد لا يحصى من الأشياء الأخرى ، كذلك. اضبط شمعة Tealight داخل واحدة أو أشياء أخرى مع المصاصين والسياط عرق السوس. املأهم بأزهار الخريف أو التوابل للطعام في حفلة. يمكن أن يصنعوا حتى حمامًا للتخزين الموسمي لأشياء مثل مسحات القطن أو فرشاة الأسنان.
من السهل جدًا تصور معظم التصميمات التي رسمها “عيد الهالوين” هذه الجرار ، ولكن لإنشاء مرجل أسود ، وشراء الطلاء الأسود ، والطين ، وملصقات مهاجم المباراة ، والغراء. ستجعل مقابض حلقة الطين لكل جانب ولأربعة “أقدام” للقاع. الغراء هذه على الجرة قبل الطلاء. يمكنك استخدام طين البوليمر القابل للخبز أو حفظ بضعة دولارات عن طريق اختيار الطين الجاف. بالنسبة للغراء ، احصل على بعض E6000 – وهو غراء يجب أن تحتفظ به في منزلك ؛ هذه الأشياء مثالية لعقد مادتين مختلفتين معًا.
حول جرة إلى حامل مباراة مرجل
حرق النار والفقاعة المرجل! اجمع لوازمك لتجنب حامل المباراة الساحرة. قم بإزالة الملصق من الجرة أولاً. إذا كان ذلك يمنحك مشكلة ، جرب هذه الطريقة المضمونة لإزالة الملصقات اللاصقة. قم بتنظيف الزجاج جيدًا مع الصابون والماء لإزالة أي بقايا.
اجعل أقدام Cauldron الطينية ومقابضها قبل طلاء الجرة. يمكن أن تكون أربعة أقدام للقاعدة بسيطة مثل كرات صغيرة من الطين ، أو يمكنك تشكيلها في أرجل أسطواني أو مربعة صغيرة. للمقبض ، لف كرة صغيرة من الطين في ثعبان ، وملفها في حلقة. يمكن أن تكون كرة صغيرة أخرى تتشكل في مربع مسطح بمثابة ما يشبه مفصلات المقابض. قم بالتصحيح في كل قطعة إلى الجرة في المكان الذي ستحصل عليه لاحقًا بحيث يتطلب شكل المكان الذي سيتم إرفاقه. قم بإلغاء الاضطراب بعناية على قطع الطين ، واتركها تجف أو يخبزها وفقًا لتوجيهات الطين.
عندما تكون ملحقات الطين جاهزة ، قم بإثباتها على القاعدة والجانبين مع E6000 أو أي غراء قوي آخر. قبل الرسم ، ليس من السيئ السماح للغراء جافًا وعلاجًا. نظرًا لأن كل من الطين والزجاج لهما أسطح ناعمة ، فقد يستغرق علاج الغراء ما يصل إلى 24 ساعة. رش أو فرشاة على معطف أو اثنين من الطلاء الأسود. بمجرد أن يجف ، ضع ملصقًا للمهاجم على القاعدة ، وقم بتجهيز المرجل مع إمدادات مفيدة من المباريات لإضاءة شمعة سريعة وإضاءة.