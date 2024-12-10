إعادة استخدام الصناديق الكرتونية لتنظيم الفريزر الذي لم تكن تعلم أنه ممكن

يمكن أن يكلفك التجول في الثلاجة لآخر قطعة من لعبة Fudgesicle الكثير من الوقت. سوف يتركك أيضًا بأيدٍ باردة وطاقة ضائعة. تأتي المجمدات في عدة تصميمات، بعضها أكثر سهولة في الاستخدام من غيرها. قم بزيادة المساحة وتقليل وقت البحث بمساعدة بعض الصناديق الكرتونية الصغيرة. إما المموج أو الكرتون سوف تفعل. مع الصناديق المخصصة لفئات مختلفة، من المؤكد أن فكرة التخزين هذه ستقلل من وقت البحث وتحد من هدر الطاقة الناتج عن الفترات الطويلة مع فتح الباب. إن الحفاظ على الفريزر مرتبًا وجيد التنظيم يمكن أن يساعد أيضًا في تشغيله بكفاءة أكبر.
إن تحويل الصناديق الكرتونية الفارغة إلى حلول تخزين أنيقة ليس بالأمر الثوري تمامًا، ولكننا لا نفكر في كثير من الأحيان في استخدامها لترتيب ثلاجاتنا. ضع الصناديق بشكل مسطح للوصول إلى الأطعمة من الأعلى، أو قم بقلبها على جوانبها لتخزينها على شكل رف الكتب. سواء كان لديك فريزر رأسي أو أفقي منفصل، أو كنت تتطلع فقط إلى التخلص من الإحباط من خلال مجموعة الثلاجة والفريزر، فإن عملية إعادة التدوير البسيطة هذه يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في تحسين أنظمة مطبخك.
مخابئ من الورق المقوى تستحق النسخ
احصل على عدد قليل من الصناديق التي لا تكون أطول أو أعرض بكثير من قطعة الورق القياسية، وقم بتخصيص كل منها لنوع معين من الطعام. من بين المرشحين الجيدين لهذا الأسلوب التنظيمي صناديق الأحذية، والصناديق المموجة، وحاويات الصناديق التي كانت تحتوي في السابق على أطعمة أخرى. للاستفادة بشكل أكبر من الصناديق ذات الفتح العلوي مثل الحبوب أو الوجبات الخفيفة، أبقِ الجزء العلوي مغلقًا، واقطع الوجه بسكين متعدد الاستخدامات بدلاً من ذلك. سيترك لك هذا صندوقًا على شكل صينية مثاليًا لتجميع أكياس الفواكه والخضروات المجمدة أو كحل سريع للأطعمة المغلفة بشكل فردي.
خيار آخر رائع لتنظيم منزلك هو علب الحليب الورقية المعاد تدويرها. هذه الحاويات مصنوعة من الورق الرقائقي وقد يكون من الصعب إعادة تدويرها في العديد من المناطق. بدلاً من تركها في سلة المهملات، قم بقطع أحد وجوهها، واقلبها على جانبها، واملأها بالمصاصات، أو البوريتو، أو شطائر الإفطار، أو غيرها من السلع المجمدة التي تستخدم لمرة واحدة. يمكن أيضًا أن تكون علبة الحليب سعة غالون واحد هي الحجم المثالي لتجميع أكياس الفواكه والخضروات المجمدة الفارغة تقريبًا.
إذا كان لديك خزانة تجميد أو درج، فإن وضع الصناديق بشكل مسطح على قواعدها هو الأكثر منطقية؛ املأها بأكياس المنتجات المجمدة أو العناصر المغلفة بشكل فردي أو مجموعة من الأحواض أو الصناديق الصغيرة. بالنسبة للمجمدات العمودية، اجعل عبوات المواد الغذائية مرئية من خلال وضع الصناديق بحيث تكون جوانبها المفتوحة مواجهة للباب؛ قم بترتيب أكياس الفريزر مثل الكتب على الرف داخل كل صندوق.