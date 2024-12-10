إعادة استخدام الصناديق الكرتونية لتنظيم الفريزر الذي لم تكن تعلم أنه ممكن

احصل على عدد قليل من الصناديق التي لا تكون أطول أو أعرض بكثير من قطعة الورق القياسية، وقم بتخصيص كل منها لنوع معين من الطعام. من بين المرشحين الجيدين لهذا الأسلوب التنظيمي صناديق الأحذية، والصناديق المموجة، وحاويات الصناديق التي كانت تحتوي في السابق على أطعمة أخرى. للاستفادة بشكل أكبر من الصناديق ذات الفتح العلوي مثل الحبوب أو الوجبات الخفيفة، أبقِ الجزء العلوي مغلقًا، واقطع الوجه بسكين متعدد الاستخدامات بدلاً من ذلك. سيترك لك هذا صندوقًا على شكل صينية مثاليًا لتجميع أكياس الفواكه والخضروات المجمدة أو كحل سريع للأطعمة المغلفة بشكل فردي.

خيار آخر رائع لتنظيم منزلك هو علب الحليب الورقية المعاد تدويرها. هذه الحاويات مصنوعة من الورق الرقائقي وقد يكون من الصعب إعادة تدويرها في العديد من المناطق. بدلاً من تركها في سلة المهملات، قم بقطع أحد وجوهها، واقلبها على جانبها، واملأها بالمصاصات، أو البوريتو، أو شطائر الإفطار، أو غيرها من السلع المجمدة التي تستخدم لمرة واحدة. يمكن أيضًا أن تكون علبة الحليب سعة غالون واحد هي الحجم المثالي لتجميع أكياس الفواكه والخضروات المجمدة الفارغة تقريبًا.

إذا كان لديك خزانة تجميد أو درج، فإن وضع الصناديق بشكل مسطح على قواعدها هو الأكثر منطقية؛ املأها بأكياس المنتجات المجمدة أو العناصر المغلفة بشكل فردي أو مجموعة من الأحواض أو الصناديق الصغيرة. بالنسبة للمجمدات العمودية، اجعل عبوات المواد الغذائية مرئية من خلال وضع الصناديق بحيث تكون جوانبها المفتوحة مواجهة للباب؛ قم بترتيب أكياس الفريزر مثل الكتب على الرف داخل كل صندوق.