إعادة استخدام دلاء 5 جالون ل DIY طاولة النمو التي ستساعد حديقتك على الازدهار

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هناك ممارسة البستنة البسيطة التي تجعل النمو الخضروات نسيمًا على شرفة أو فناء معبد أو فناء خلفي صغير: الحدائق الحاويات. الحاويات التي يتم إعادة تشغيلها ، مثل دلاء 5 جالون ، توفر لك المال ، ورفع الدلاء المذكورة من الأرض على طاولة خشبية يوفر ظهرك. أولاً ، يمكنك صنع قاعدة خشبية مائلة مدعومة بأرجل قوية مصنوعة من hefty 2 × 4s. بعد ذلك ، يمكنك إضافة حديدي يحمل الدلاء في مكانه ، مما يجعلها سهلة إزالتها أو استبدالها حسب الحاجة.
الدلاء التي تستخدم مرة واحدة للاحتفاظ بالمواد السامة هي عدم وجود هذا المشروع-أنت لا تريد تلك الأشرار التي ترتدي في التربة. حتى الدلاء الآمنة المستخدمة تحتاج إلى تنظيفها جيدًا قبل إعادة الشراء: أولاً مع الصابون والماء ثم تمحوها بتبييض مخفف أو كحول أو TSP. بدلاً من ذلك ، شراء الحاويات جديدة. تكلفة حزمة من 6 econohome شاقية BPA Free Food Grads White 5 Gallon Ducles حوالي 40 دولار. (الأبيض هو خيار جيد ، لأن الأسود يجذب الإشعاع الشمسي ، ويسخن التربة وجذور النباتات الضارة.)
ستحتاج أيضًا إلى أربعة ألواح ذات 4 بوصات من 4 بوصات (أرجل الجدول). بالنسبة إلى نقالات ، ستحتاج إلى أربعة ألواح بحجم 13 بوصة 2 × 4 وأربعة ألواح أخرى 2 × 4 مقطوعة إلى الطول الذي تتمنى أن تكون طاولتك (عد دلاءك وقياس مساحتك قبل شراء الخشب الخاص بك). استخدم لوحات التزيين للشرائح. ستحتاج أيضًا إلى بضع حزم من مسامير التنصت الذاتي-2.5 و 3 بوصات. من الناحية المثالية ، استخدم الخشب المعالج بالضغط. إذا لم يكن ذلك متاحًا ، فسيعمل أي الأخشاب القديم ، بما في ذلك اكتشافات الخردة ، طالما أنك تنهيها لحمايتها من الطقس.
كيفية بناء طاولة تنمو باستخدام دلاء الخشب و 5 جالون
https://www.youtube.com/watch؟v=cgx2uwoiuu
هل أنت مستعد لرفع حديقة حاوية DIY الخاصة بك مع هذا المشروع المفيد؟ قطع كل الخشب الخاص بك إلى الحجم حسب توجيهات أعلاه. قم بقطع لوحات التزيين إلى 12 بوصة مقاس 18 بوصة بمقدار 6 بوصات وقطعة 16 بوصة في 6 بوصة. قم بربوها على نقالات قصيرة وأسفل على الزوج الأول من الأرجل (4-by-4s) ، باستخدام مسامير لكل مرفق. المطرقة والأظافر تعمل بشكل جيد أيضًا. كرر للزوج الثاني من الساقين. بعد ذلك ، قم برمي المنعطفات الطويلة إلى القطع النهائية التي قمت بإنشائها للتو ، بدءًا من النماذج السفلية – وهذا يشكل القاعدة المستقرة لجدولك. الآن ، ضع شرائح لوح التزيين ، مع الاحتفاظ بالشرائح الأقصر التي يبلغ طولها 16 بوصة للقطع النهائية. قم برمي الشريحة الأولى في مكانها ، ثم قم بفتحة قطعة من خشب الخردة بين كل شريحة للتأكد من أنها متباعدة بالتساوي وأنت تفسد كل شريحة متتالية إلى نقالات.
إذا كنت تستخدم الأخشاب المعالجة بالضغط ، فيمكنك أيضًا ترك طاولة النمو غير مكتملة ؛ إنه بالفعل مقاوم للحشرات. فقط اعلم أنه سيأخذ تدريجياً في اللون الرمادي مع التعرض للهواء الطلق. إذا استخدمت الخردة أو الخشب غير المعالج ، فستحتاج إلى إنهاء طاولة النمو. يمكن القول إن زيت Tung هو الخيار الأكثر متانة وصديقًا للبيئة-احصل على زجاجة من خشب زيت التونغ النقي بنسبة 100 ٪ مقابل حوالي 18 دولارًا. يمكنك أيضا استخدام الطلاء الخارجي أو وصمة عار. اختر لونًا يطابق أثاثك الخارجي الحالي أو أسلوب الحديقة.
اجعل طاولة النمو الجديدة تعمل لأسلوب البستنة الخاص بك
بمجرد إعداد طاولة النمو الخاصة بك في موقعه الأخير في الفناء الخاص بك ، يمكنك ملؤها بالدلو والتربة والنباتات 5 جالون. تجنب استخدام تربة الحديقة ، وهو عرضة للضغط في الحاويات. بدلاً من ذلك ، احصل على عدد قليل من أكياس 25 ربعًا من مزيج المعجزة في الهواء الطلق في الهواء الطلق مقابل حوالي 10 دولارات أو عرض تجاري مماثل. من الناحية النباتية ، أولئك الذين لديهم بصمة صغيرة هم أفضل الخضروات التي تنمو في دلو-فكر في الجزر والفجل والخس والسبانخ والبصل الأخضر ، وبالطبع ، الأعشاب الطهي هاردي. حتى الأطعمة المثمرة مثل الطماطم والفلفل والاسكواش والفاصوليا والخيار والباذنجان تعمل بشكل جيد في المساحات المحصورة إذا كانت الحاوية عميقة بدرجة كافية (ودلو 5 جالون هي بالتأكيد). إذا كنت تفضل الزهور ، فإن أطنانًا من الشجيرات الزخرفية تزدهر في الحاويات أيضًا.
وفر الوقت في الري عن طريق تحويل الدلاء إلى مزارعي ترويح دون جوية مع مجموعة Grobucket Garden ثلاثية مقابل 56 دولار تقريبًا. هل تحتاج إلى المزيد من مساحة النمو؟ احصل على صف آخر من الدلاء في طاولة النمو الخاص بك عن طريق مضاعفة عرض نقالات القطعة النهائية. مثلما كنت تزرع الخضار الطويلة على الجانب الشمالي من الحديقة ، زرع كرومك وشجيرات في الصف الخلفي لتجنب تظليل نباتاتك الصالحة للأكل قصيرة. يمكنك أيضًا صنع طاولة تنمو على غرار الشلال من خلال مضاعفة وتضاعف ارتفاع الأرجل لكل صف ، مما يخلق ثلاث مستويات. قم بتوصيل إطار تعريشة خشبية إلى الطاولة لدعم تسلق الخضروات ، أو إسقاط خيوط الحديقة لأسفل من السكك الحديدية العلوية الأفقية ، أو توصيل شبكة بين وظائف النهاية العمودية.