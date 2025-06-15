إعادة استخدام دلاء 5 جالون ل DIY طاولة النمو التي ستساعد حديقتك على الازدهار

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هناك ممارسة البستنة البسيطة التي تجعل النمو الخضروات نسيمًا على شرفة أو فناء معبد أو فناء خلفي صغير: الحدائق الحاويات. الحاويات التي يتم إعادة تشغيلها ، مثل دلاء 5 جالون ، توفر لك المال ، ورفع الدلاء المذكورة من الأرض على طاولة خشبية يوفر ظهرك. أولاً ، يمكنك صنع قاعدة خشبية مائلة مدعومة بأرجل قوية مصنوعة من hefty 2 × 4s. بعد ذلك ، يمكنك إضافة حديدي يحمل الدلاء في مكانه ، مما يجعلها سهلة إزالتها أو استبدالها حسب الحاجة.

الدلاء التي تستخدم مرة واحدة للاحتفاظ بالمواد السامة هي عدم وجود هذا المشروع-أنت لا تريد تلك الأشرار التي ترتدي في التربة. حتى الدلاء الآمنة المستخدمة تحتاج إلى تنظيفها جيدًا قبل إعادة الشراء: أولاً مع الصابون والماء ثم تمحوها بتبييض مخفف أو كحول أو TSP. بدلاً من ذلك ، شراء الحاويات جديدة. تكلفة حزمة من 6 econohome شاقية BPA Free Food Grads White 5 Gallon Ducles حوالي 40 دولار. (الأبيض هو خيار جيد ، لأن الأسود يجذب الإشعاع الشمسي ، ويسخن التربة وجذور النباتات الضارة.)

ستحتاج أيضًا إلى أربعة ألواح ذات 4 بوصات من 4 بوصات (أرجل الجدول). بالنسبة إلى نقالات ، ستحتاج إلى أربعة ألواح بحجم 13 بوصة 2 × 4 وأربعة ألواح أخرى 2 × 4 مقطوعة إلى الطول الذي تتمنى أن تكون طاولتك (عد دلاءك وقياس مساحتك قبل شراء الخشب الخاص بك). استخدم لوحات التزيين للشرائح. ستحتاج أيضًا إلى بضع حزم من مسامير التنصت الذاتي-2.5 و 3 بوصات. من الناحية المثالية ، استخدم الخشب المعالج بالضغط. إذا لم يكن ذلك متاحًا ، فسيعمل أي الأخشاب القديم ، بما في ذلك اكتشافات الخردة ، طالما أنك تنهيها لحمايتها من الطقس.