إعادة استخدام رف الأحذية القديم وتحويله إلى مكان مناسب لتخزين المناشف

إذا كان لديك رف أحذية بالقرب من باب منزلك الأمامي، فمن المحتمل أنك تعرف كل شيء عن فوائده. إنها تبقيك منظمًا، وتوفر الوقت أثناء الدخول والخروج من المنزل، وتبقي حذائك بعيدًا عن الأرض. كما أنها تسمح للأحذية المتعرقة بتدفق الهواء، مما يساعدها على الجفاف وإيقاف الروائح الكريهة. بالنسبة للاستخدام المقصود، فهي رائعة، لكن الأحذية ليست العناصر الوحيدة التي يمكن تخزينها على هذه الرفوف. سواء كنت بحاجة إلى استخدام رف أحذية قديم أو كنت تبحث فقط عن أفكار فريدة لتخزين الحمام، فإن إعادة استخدام رف أحذية مع أرفف مستوية لحمل المناشف في الحمام أمر بسيط ويمكن أن يبدو مثل المنتجع الصحي تمامًا.
هناك شيء مريح للغاية في وضع المناشف الناعمة على سطح نظيف في الحمام، ومن المهم توفير مساحة تخزين إضافية لخلق هذا الجو. على الرغم من أنك ربما لا ترغب في الجلوس على رف الأحذية الخاص بك، إلا أنه يمكن أن يعطي تأثيرًا متطورًا ومهدئًا مشابهًا لتأثير المقعد في الحمام. يمكن لرف الأحذية الخاص بك أن يحمل أكثر من مجرد المناشف والسلال والصابون الإضافي والمزيد. سيساعد تدفق الهواء على بقاء أي أغراض مخزنة على الطاولة طازجة، كما أن الحجم الصغير لمعظم رفوف الأحذية يعني أنها حل رائع للحمامات الصغيرة. على الرغم من أنه قد يكون من المغري نقل رف الأحذية الخاص بك إلى الحمام، فمن المهم تنظيف المواد والعناية بها حتى تتحمل رطوبة حمامك. وبعد ذلك، يمكنك تعلم كيفية تزيين حمامك وكأنه منتجع صحي.
كيفية عمل رف للأحذية في الحمام
تم تصميم رفوف الأحذية لتتحمل تآكل الأحذية أثناء نقلها، ولكن لم يتم تصميم الكثير منها مع أخذ الرطوبة في الاعتبار. تتراوح مستويات الرطوبة في معظم المنازل بين حوالي 30% و40%، وتصل في بعض المناطق إلى 60% حسب الموسم. لكن في الحمام، ليس من غير المألوف حدوث ارتفاعات مؤقتة في نسبة الرطوبة بنسبة 100٪. رفوف الأحذية المصنوعة من الفولاذ، خاصة إذا كانت رخيصة الثمن، تكون عرضة للصدأ في الحمام، كما أن الخشب عرضة للتلف الناتج عن الرطوبة مع مرور الوقت.
لإعادة استخدام رف الأحذية بشكل صحيح، ابدأ بتنظيفه جيدًا لإزالة أي أوساخ أو جراثيم قد تكون جلبتها حذائك. ثم ضع طبقة واقية أو طلاءًا لمنع الصدأ أو مادة مانعة للتسرب للخشب وفقًا لتوجيهات المنتج واتركه حتى يجف تمامًا. اكتشف طرقًا مختلفة لطي المناشف من أجل تخزين وتنظيم أفضل، أو ابحث عن سلال تخزين جميلة لوضعها على الرف لإكمال المظهر.
أخيرًا، تأكد من تخصيص الوقت الكافي لصيانة الرف والأشياء المخزنة عليه. للحصول على أفضل رعاية، يجب عليك مسح أثاث الحمام بقطعة قماش جافة لإزالة الرطوبة بعد الاستحمام بالبخار بشكل خاص واستبدال المناشف المخزنة على الرف بانتظام. عندما تُترك المناشف بالخارج، فإنها يمكن أن تمتص الرطوبة من الهواء وتبدأ في ظهور رائحة عفنة أو حتى تتعفن. قم بتشغيل مروحة الحمام أثناء الاستحمام لتحسين التهوية. تأكد من تنظيف المناشف وتجفيفها بانتظام إذا كنت لا تستخدمها في الوقت المناسب، وتعرف على المزيد حول سبب إتلافها عند تخزين المناشف في حمامك.