إعادة استخدام علبة قهوة قديمة لتنظيم أكياس البلاستيك المبعثرة

تميل بعض الأشياء الموجودة في المنزل إلى التضخم فجأة إلى جبل من الفوضى. أشياء مثل كابلات الشاحن القديمة والبريد العشوائي وبالطبع الأكياس البلاستيكية. في حين أن وجود كيس بلاستيكي غريب هنا وهناك يمكن أن يكون مفيدًا في بعض الأحيان، فأنت تريد حفظها بطريقة تجعلها في متناول اليد ومفيدة ونأمل أن تكون بعيدة عن الطريق حتى لا تضيف إلى الفوضى. في حين أن هناك حاملات أكياس بلاستيكية متخصصة يمكنك شراؤها للمنزل، فقد تفاجأ بوجود طريقة سهلة للحفاظ على تلك الأكياس منظمة باستخدام عنصر آخر متواضع في مطبخك. أظهر YouTuber Chris Notap كيف يمكنك صنع حامل كيس بلاستيكي بسيط من علبة قهوة متواضعة في مشروع DIY المفيد للغاية.
أثبت نوتاب أن هناك الكثير من الطرق الإبداعية لإعادة استخدام العناصر القديمة في منزلك، حيث استخدم علبة قهوة بغطاء بلاستيكي لهذا المشروع. باستخدام المقص، يقوم بثقب الغطاء ويقطع شقوقًا تشع من المنتصف بحيث يسهل سحب حقيبة تسوق واحدة في كل مرة. ينهي المشروع عن طريق ثقب ثقوب في نهاية كل شق بالقرب من حافة غطاء العلبة لجعلها أكثر مرونة. بمجرد تجهيز الغطاء، كل ما عليك فعله هو حشو العلبة بأكياسك البلاستيكية وإعادة الغطاء. قم بتخزينه في أي مكان مناسب حتى يكون لديك دائمًا أكياس قديمة لإعادة استخدامها في جميع أنحاء المنزل.
استخدامات أخرى غير متوقعة لعلب القهوة
إلى جانب صنع حامل أكياس بلاستيكية عملي، هناك الكثير من الطرق لإعادة استخدام علب القهوة في المنزل وفي الفناء الخاص بك. يستخدم العديد من محبي الأعمال اليدوية العلب الكبيرة القديمة وعلب القهوة في زراعة النباتات لإضفاء لمسة ريفية لطيفة على حافة النافذة أو في الحديقة. فقط لاحظ أن العديد من علب القهوة المعدنية سوف تصدأ في النهاية إذا تعرضت للماء، لذلك يمكنك تجنب هذه العملية عن طريق حماية العلبة بالمينا أو الطلاء أو طلاء الرش. لضمان الصرف المناسب، من المهم أيضًا حفر ثقوب في الجزء السفلي من العلبة قبل الزراعة. وبالمثل، يمكنك استخدام علب القهوة كمزهرية لعمل تنسيقات الزهور، والتي ستتطلب أيضًا معالجة وقائية من الصدأ.
وقد وجد آخرون من محبي الأعمال اليدوية طرقًا لإعادة استخدام العلب لتخزين أشياء مثل مكابس المرحاض، مثل TikToker @redeux_style، أو أغطية للمناديل. وهناك خيار آخر وهو الحصول على بعض الزيوت العطرية والشمع والقطن أو الفتيل الخشبي لصنع شموع DIY داخل علبة قهوة. يمكنك أيضًا استخدام علب القهوة كجزء من ديكورات العطلات الخاصة بك، مثل TikToker @blessedcolette، التي استخدمت علب القهوة لصنع فزاعة خريفية رائعة. بالطبع، يمكن أن تكون علبة القهوة المعدنية بمثابة تخزين رائع للعديد من الأغراض المتنوعة في جميع أنحاء المنزل، بما في ذلك أدوات الفنون والحرف اليدوية، أو الألعاب الصغيرة، أو أشياء مثل المسامير أو البراغي أو البراغي أو غيرها من العناصر المفيدة التي قد تضيع أو تتراكم في درج. يمكن أن تكون حاويات القهوة البلاستيكية مفيدة أيضًا بنفس الطرق.