إعادة استخدام علبة قهوة قديمة لتنظيم أكياس البلاستيك المبعثرة

تميل بعض الأشياء الموجودة في المنزل إلى التضخم فجأة إلى جبل من الفوضى. أشياء مثل كابلات الشاحن القديمة والبريد العشوائي وبالطبع الأكياس البلاستيكية. في حين أن وجود كيس بلاستيكي غريب هنا وهناك يمكن أن يكون مفيدًا في بعض الأحيان، فأنت تريد حفظها بطريقة تجعلها في متناول اليد ومفيدة ونأمل أن تكون بعيدة عن الطريق حتى لا تضيف إلى الفوضى. في حين أن هناك حاملات أكياس بلاستيكية متخصصة يمكنك شراؤها للمنزل، فقد تفاجأ بوجود طريقة سهلة للحفاظ على تلك الأكياس منظمة باستخدام عنصر آخر متواضع في مطبخك. أظهر YouTuber Chris Notap كيف يمكنك صنع حامل كيس بلاستيكي بسيط من علبة قهوة متواضعة في مشروع DIY المفيد للغاية.

أثبت نوتاب أن هناك الكثير من الطرق الإبداعية لإعادة استخدام العناصر القديمة في منزلك، حيث استخدم علبة قهوة بغطاء بلاستيكي لهذا المشروع. باستخدام المقص، يقوم بثقب الغطاء ويقطع شقوقًا تشع من المنتصف بحيث يسهل سحب حقيبة تسوق واحدة في كل مرة. ينهي المشروع عن طريق ثقب ثقوب في نهاية كل شق بالقرب من حافة غطاء العلبة لجعلها أكثر مرونة. بمجرد تجهيز الغطاء، كل ما عليك فعله هو حشو العلبة بأكياسك البلاستيكية وإعادة الغطاء. قم بتخزينه في أي مكان مناسب حتى يكون لديك دائمًا أكياس قديمة لإعادة استخدامها في جميع أنحاء المنزل.