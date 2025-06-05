إعادة استخدام لفائف ورق التواليت بطريقة إبداعية للحفاظ على أساسيات الحمام منظمة

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من كان يعلم أن لفائف ورق التواليت يمكن أن تكون سرًا للحفاظ على أساسيات الحمام الخاصة بك منظمة؟ مع القليل من الغراء ، وبعض الطلاء الطازج ، وبعض القطع DIY ، يمكنك upcycle الورق للورق في منظم منظم. ننسى أكوام من المناشف الفوضوية وملابس تنظيف الألياف الدقيقة في خزائن الحمام الخاصة بك. إنها طريقة رائعة للحفاظ على تنظيم مناشف التنظيف الخاصة بك ، ويمكنك حتى استخدام DIY لتخزين مناشف اليد الصغيرة لضيوفك لاستخدامها بعد غسل أيديهم.

تتمثل الفكرة في إعادة استخدام ستة لفات ورق تواليت فارغة عن طريق لصقها معًا لتخزين المناشف الصغيرة والمنشفة. إنها طريقة سهلة وبأسعار معقولة وصديقة للبيئة لإثارة القمامة في عنصر يمكنك استخدامه لتنظيم حمامك. بمجرد الانتهاء ، يمكن استخدام هذا DIY في خزانة أو على رف. يمكن أيضًا تعليقه على الحائط باستخدام شماعات منشفة أو شيء مثل خطاف جدار Jinshunfa.

هذا هو DIY بأسعار معقولة لأنه لا يتطلب العديد من الإمدادات. اجمع ستة لفات ورق التواليت الفارغة في حالة جيدة (لا تزال تحمل شكلها المستدير) ، ولون واحد أو لونين من الطلاء ، وقليلا من الغراء. إذا كنت ترغب في تعليقه ، فستحتاج أيضًا إلى بعض الخيوط. من المحتمل أن يكون لدى Diyers Avid بالفعل هذه الإمدادات في درج حرفي.