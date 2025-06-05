إعادة استخدام لفائف ورق التواليت بطريقة إبداعية للحفاظ على أساسيات الحمام منظمة

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من كان يعلم أن لفائف ورق التواليت يمكن أن تكون سرًا للحفاظ على أساسيات الحمام الخاصة بك منظمة؟ مع القليل من الغراء ، وبعض الطلاء الطازج ، وبعض القطع DIY ، يمكنك upcycle الورق للورق في منظم منظم. ننسى أكوام من المناشف الفوضوية وملابس تنظيف الألياف الدقيقة في خزائن الحمام الخاصة بك. إنها طريقة رائعة للحفاظ على تنظيم مناشف التنظيف الخاصة بك ، ويمكنك حتى استخدام DIY لتخزين مناشف اليد الصغيرة لضيوفك لاستخدامها بعد غسل أيديهم.
تتمثل الفكرة في إعادة استخدام ستة لفات ورق تواليت فارغة عن طريق لصقها معًا لتخزين المناشف الصغيرة والمنشفة. إنها طريقة سهلة وبأسعار معقولة وصديقة للبيئة لإثارة القمامة في عنصر يمكنك استخدامه لتنظيم حمامك. بمجرد الانتهاء ، يمكن استخدام هذا DIY في خزانة أو على رف. يمكن أيضًا تعليقه على الحائط باستخدام شماعات منشفة أو شيء مثل خطاف جدار Jinshunfa.
هذا هو DIY بأسعار معقولة لأنه لا يتطلب العديد من الإمدادات. اجمع ستة لفات ورق التواليت الفارغة في حالة جيدة (لا تزال تحمل شكلها المستدير) ، ولون واحد أو لونين من الطلاء ، وقليلا من الغراء. إذا كنت ترغب في تعليقه ، فستحتاج أيضًا إلى بعض الخيوط. من المحتمل أن يكون لدى Diyers Avid بالفعل هذه الإمدادات في درج حرفي.
كيفية إنشاء منظم منظم مع لفات ورق التواليت
https://www.youtube.com/watch؟v=ga67mmr9muu
ابدأ برسم لفائف ورق التواليت الفارغة. يمكنك استخدام لون واحد أو اثنين ، استنادًا إلى ما لديك أو ما تعتقد أنه يبدو أفضل. على سبيل المثال ، قم بعمل مخطط مزدوج اللون ، كما هو الحال في الفيديو ، عن طريق رسم الجزء الداخلي من جميع اللولب لونًا مختلفًا من الخارج. خيار آخر هو تزيين اللفات باستخدام Mod Podge والمناديل الورقية الزخرفية. هذه طريقة إبداعية لاستخدام Decoupage في منزلك.
ثم ، قم بصق لفات معًا في مثلث. للقيام بذلك ، استخدم الغراء الساخن أو بعض الغراء المبتسم من مقاطعة كرافت. لتعليق المنظم على الحائط ، أضف ثقبًا صغيرًا في الحصيلة في الجزء العلوي من المثلث ، بالقرب من الحافة ، باستخدام مفك البراغي أو مقص صغير. اصنع حلقة من قطعة صغيرة من الخيط ، مثل خيوط الجوت أو الشريط الرقيق. أدخل طرفي الحلقة داخل الفتحة وربط عقدة. طالما أن العقدة أكبر من الثقب ، يجب أن يقوم هذا بالمهمة ، ولكن يمكنك دائمًا إضافة نقطة صغيرة من الغراء إلى الحفرة للتأكد من بقائها في مكانها.
يمكن أيضًا استخدام DIY هذا لتخزين أشياء أخرى غير مناشفات ومناشف مدفوعة. على سبيل المثال ، يمكن أن تقف لفائف ورق التواليت أيضًا في درج لعقد العناصر الصغيرة رأسياً. يمكن أن يعمل هذا من أجل علاقات الشعر أو Q-Tips أو مسواك. يمكنك أيضًا تجربة أشكال أخرى غير المثلث وإنشاء مربع صغير أو مستطيل.