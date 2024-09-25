إعادة تدوير علبة مناديل فارغة وتحويلها إلى قطعة تخزين أنيقة للحمام

ربما تحتفظ ببعض علب المناديل الورقية في منزلك لتكون في متناول يديك عندما تمرض أنت أو عائلتك. بدلاً من التخلص من هذه العلب بمجرد استخدام جميع المناديل الورقية الموجودة بداخلها، فكر في إعادة استخدامها. هناك مجموعة متنوعة من الطرق الذكية لإعادة تدوير علب المناديل الورقية الفارغة في منزلك، واستخدام واحد سيساعدك في تنظيم حمامك: تحويلها إلى حاملات ورق تواليت. علب المناديل الورقية هي الحجم المثالي لحمل لفة أو اثنتين من ورق التواليت. يمكنك تزيين واحدة بحيث تكمل حمامك باستخدام بعض مواد الحرف اليدوية بأسعار معقولة، ثم ضعها خلف المرحاض أو على سطح حمامك لتخزين لفات ورق التواليت الإضافية.

بالتأكيد، يمكنك شراء حاويات تخزين ورق التواليت الجاهزة، ولكن لماذا لا تصنعها بنفسك بهذه الطريقة البسيطة؟ ففي النهاية، لا تعد حاويات تخزين ورق التواليت الجاهزة رخيصة الثمن. وبدلاً من ذلك، إذا صنعت حاملًا من العناصر الموجودة لديك بالفعل، فلن يكلفك ذلك سنتًا واحدًا. وبصرف النظر عن القدرة على تحمل التكاليف، فإن هذا المشروع هو أيضًا طريقة رائعة للاستفادة من عنصر كان من الممكن التخلص منه بمجرد أن يصبح فارغًا. ولا تحتاج حتى إلى أي مهارات حرفية خاصة لإكمال هذا المشروع. كل ما يتطلبه الأمر هو علبة مناديل قديمة ومواد حرفية مثل الطلاء أو الإستنسل وبضع دقائق من وقتك لإنشاء أفضل حامل ورق تواليت لحمامك.