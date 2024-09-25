إعادة تدوير علبة مناديل فارغة وتحويلها إلى قطعة تخزين أنيقة للحمام

ربما تحتفظ ببعض علب المناديل الورقية في منزلك لتكون في متناول يديك عندما تمرض أنت أو عائلتك. بدلاً من التخلص من هذه العلب بمجرد استخدام جميع المناديل الورقية الموجودة بداخلها، فكر في إعادة استخدامها. هناك مجموعة متنوعة من الطرق الذكية لإعادة تدوير علب المناديل الورقية الفارغة في منزلك، واستخدام واحد سيساعدك في تنظيم حمامك: تحويلها إلى حاملات ورق تواليت. علب المناديل الورقية هي الحجم المثالي لحمل لفة أو اثنتين من ورق التواليت. يمكنك تزيين واحدة بحيث تكمل حمامك باستخدام بعض مواد الحرف اليدوية بأسعار معقولة، ثم ضعها خلف المرحاض أو على سطح حمامك لتخزين لفات ورق التواليت الإضافية.
بالتأكيد، يمكنك شراء حاويات تخزين ورق التواليت الجاهزة، ولكن لماذا لا تصنعها بنفسك بهذه الطريقة البسيطة؟ ففي النهاية، لا تعد حاويات تخزين ورق التواليت الجاهزة رخيصة الثمن. وبدلاً من ذلك، إذا صنعت حاملًا من العناصر الموجودة لديك بالفعل، فلن يكلفك ذلك سنتًا واحدًا. وبصرف النظر عن القدرة على تحمل التكاليف، فإن هذا المشروع هو أيضًا طريقة رائعة للاستفادة من عنصر كان من الممكن التخلص منه بمجرد أن يصبح فارغًا. ولا تحتاج حتى إلى أي مهارات حرفية خاصة لإكمال هذا المشروع. كل ما يتطلبه الأمر هو علبة مناديل قديمة ومواد حرفية مثل الطلاء أو الإستنسل وبضع دقائق من وقتك لإنشاء أفضل حامل ورق تواليت لحمامك.
كيفية تحويل علبة المناديل إلى حامل ورق تواليت مزخرف
لتحويل علبة المناديل إلى حامل ورق تواليت عملي، ستحتاج إلى البدء بقطع اللوحة العلوية. سيوفر لك هذا فتحة أكبر بحيث يمكنك بسهولة وضع لفافة من ورق التواليت بالداخل. إذا كان صندوق المناديل الخاص بك مستطيلًا أطول، فقد تتمكن من وضع لفافتين من ورق التواليت بداخله. يمكنك أيضًا ربط عدة علب مناديل معًا بالغراء أو الشريط اللاصق لإنشاء منظم أكبر. بعد ذلك، استخدم ديكور الحمام الحالي كدليل عند اختيار كيفية تزيين الصندوق. إذا كان حمامك مزينًا بألوان محايدة، على سبيل المثال، فقد ترغب في طلائه بدرجة اللون البني أو الكريمي.
لتحويل الصندوق بالطلاء، ابدأ بوضع طبقة أساس حتى تلتصق. ضع في اعتبارك استخدام طبقة أساس من الجيسو (متوفرة على أمازون بأقل من 7 دولارات) ثم ضع فوقها طلاء أكريليك. قد ترغب في استخدام ظل من Apple Barrel، Vibrant Spectrum (16 دولارًا من أمازون) لهذا الغرض. تتضمن مجموعة Stencils for Painting (10 دولارات على أمازون) 60 قالبًا مختلفًا يمكنك استخدامها لتزيين الصندوق أيضًا. إذا كنت لا ترغب في طلاء صندوق المناديل الخاص بك، فيمكنك أيضًا وضع ورق لاصق عليه بدلاً من ذلك. إذا لم يكن الورق لاصقًا، فحاول استخدام شريط لاصق على الوجهين لتثبيته. أخيرًا، يمكنك حتى لصق بعض الخيوط بالغراء الساخن على الجزء الخارجي للحصول على مظهر بوهيمي محكم. بمجرد تزيينه، ضعه على سطح الغرور أو الجزء الخلفي من المرحاض وقم بتخزين جميع لفافاتك بالداخل.