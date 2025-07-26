إعادة صياغة حتى مناشفك الأكثر خدشًا ، مع اختراق ملح إبسوم سهلة

آخر شيء تريده هو التفاف نفسك في منشفة تحولت إلى خدش. يجب أن يكون الاستحمام تجربة ممتعة – ولكن إذا فقدت مناشفك نعومة وتطور رائحة عفن ، ففكر في تجربة اختراق الملح Epsom هذا. من المعروف جيدًا أن ملح إبسوم يمثل حل المشكلات لجميع أنواع القضايا ، ويستخدم لتخفيف الألم ، وتهدئة العضلات المؤلمة ، والتوتر المهدئ. تبين أن الكثيرون يعتقدون أنه بطلة أيضًا في غرفة الغسيل ويمكن أن تساعد في جعل المناشف تشعر بأنها قابلة للتجول مرة أخرى.

يمكن أن تصبح مناشف الحمام أكثر صلابة بمرور الوقت لأسباب مختلفة. إن تراكم المنظفات ، والتجفيف ، والتعرض للمياه العسر (مما يؤدي إلى تراكم المعادن) هي بعض الجناة. أما بالنسبة لتلك الرائحة غير التقليدية؟ ويسبب عادة بسبب البكتيريا المسببة للرائحة والعفن. لا عجب أن يبحث الناس عن حلول سهلة لتجديد شبابهم ، ولحسن الحظ ، هناك الكثير من الاختراقات الغسيل التي ستتركهم رائحة طعمة وتمنحهم شعورًا أكثر ليونة. يعد غسل المناشف في صودا الخبز أو الخل طريقان طبيعيان شائعتان ، لكن ملح إبسوم هو واحد آخر يستحق التحقق منه ، كما يقسم الكثير من الناس بفعاليته.