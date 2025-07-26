إعادة صياغة حتى مناشفك الأكثر خدشًا ، مع اختراق ملح إبسوم سهلة

آخر شيء تريده هو التفاف نفسك في منشفة تحولت إلى خدش. يجب أن يكون الاستحمام تجربة ممتعة – ولكن إذا فقدت مناشفك نعومة وتطور رائحة عفن ، ففكر في تجربة اختراق الملح Epsom هذا. من المعروف جيدًا أن ملح إبسوم يمثل حل المشكلات لجميع أنواع القضايا ، ويستخدم لتخفيف الألم ، وتهدئة العضلات المؤلمة ، والتوتر المهدئ. تبين أن الكثيرون يعتقدون أنه بطلة أيضًا في غرفة الغسيل ويمكن أن تساعد في جعل المناشف تشعر بأنها قابلة للتجول مرة أخرى.
يمكن أن تصبح مناشف الحمام أكثر صلابة بمرور الوقت لأسباب مختلفة. إن تراكم المنظفات ، والتجفيف ، والتعرض للمياه العسر (مما يؤدي إلى تراكم المعادن) هي بعض الجناة. أما بالنسبة لتلك الرائحة غير التقليدية؟ ويسبب عادة بسبب البكتيريا المسببة للرائحة والعفن. لا عجب أن يبحث الناس عن حلول سهلة لتجديد شبابهم ، ولحسن الحظ ، هناك الكثير من الاختراقات الغسيل التي ستتركهم رائحة طعمة وتمنحهم شعورًا أكثر ليونة. يعد غسل المناشف في صودا الخبز أو الخل طريقان طبيعيان شائعتان ، لكن ملح إبسوم هو واحد آخر يستحق التحقق منه ، كما يقسم الكثير من الناس بفعاليته.
العجائب الملح Epsom تتساءل في غرفة الغسيل
السبب في أن ملح إبسوم قادر على تحقيق النتائج له علاقة بكبريتات المغنيسيوم الرئيسية ، والتي لها فوائد متعددة في مناطق أخرى أيضًا. فيما يتعلق بغسل الملابس والبياضات ، يمكن أن يساعد ملح إبسون في تليين الماء ، وبالتالي فإن المنظف قادر على الأداء بشكل أفضل. يمكن أن يؤدي استخدام ملعقة كبيرة فقط إلى غسيل ملابس أكثر ليونة وأكثر إشراقًا وأقل رائحة كريهة – بما في ذلك المناشف. إنه أيضًا عنصر غير مكلف وصديق للبيئة ، ومن الجيد الاحتفاظ به في خزانة الصحة والعافية وغيرها من الأعمال المنزلية. هناك حتى طرق ذكية لاستخدام ملح epsom لتحديث حمامك. جنبا إلى جنب مع ملح إبسوم ، دائمًا ما يكون لديك مكونات تنظيف طبيعية مثل الخل والليمون وصودا الخبز وبوراكس فكرة رائعة أيضًا.
ضع في اعتبارك أن هناك نصائح أخرى لتحقيق المناشف الأكثر روعة التي يمكن أن تجعل التجفيف تجربة أكثر متعة. حاول هزها بعد غسلها ، قبل رميها في المجفف. بالإضافة إلى ذلك ، تجنب الحرارة العالية واستخدم إعدادًا منخفضًا بدلاً من ذلك ، وتأكد من عدم تجفيف المناشف أيضًا. الشيء الرئيسي هو أنه ليس من الضروري التخلص من المناشف القديمة عندما يكون هناك الكثير من الحيل – مثل استخدام ملح Epsom ، هناك. انظر ما هو أفضل بالنسبة لك.