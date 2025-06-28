إعادة عرض أغطية جرة زجاجية في أفضل حامل مفتاح قابل للتخصيص

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إذا كنت تبحث دائمًا عن مفاتيحك ، فإن هذا الاختراق من جرة الغطاء هو لك. عناصر upcycling التي من المحتمل أن يكون لديك في المنزل ، يمكنك إنشاء حامل مفتاح يطابق ديكرك ويوفر لك وقت الصيد الرئيسي كل يوم. ليست هذه هي أسهل طريقة لجعل منزلك أكثر تنظيماً ، ولكنه يضيف أيضًا لمسة ساحرة من الشخصية إلى مدخلك.

للبدء ، ستحتاج إلى ستة أغطية جرة زجاجية ، وطلاء ، وبطاقات منقوشة تتطابق مع نمط الغرفة ، وخطافات الجدار اللاصقة للباغوشان ، وخيوط ، ومسدس الغراء الساخن. نوصي برسم خارجي أغطية الجرة أولاً. يمكنك الفرشاة على طلاء الأكريليك ، مثل Tiktoker خلف هذا DIY ، على الرغم من أن Pray Paint يعمل أيضًا. ثم ، قم بقياس الدوائر وقطعها من البطاقة المنقوشة واضغط عليها في الأغطية. إذا قمت بقطعها أكبر قليلاً من الأغطية ، فسيبقون في مكانها دون الحاجة إلى لصقها.

رتب الأغطية الخاصة بك بنمط على طراز قرص العسل والغراء الجانبين معًا باستخدام الغراء الساخن. بعد ذلك ، ضع السنانير على الجزء الخلفي من الأغطية قبل إزالة الدعم الواضح. تأكد من أن السنانير تمتد إلى ما وراء حافة كل غطاء عند قلبها. إذا كان التصحيح اللاصقة كبيرًا جدًا ، فما عليك سوى تقليمه. بمجرد إرفاقها ، قم بقياس خيوطك بالارتفاع الذي تريد تعليقه ، وقطعه ، وتلميه في مكانه. شنقه وإزالة إجهاد المفتاح المفقود! لسوء الحظ ، فهو يعمل فقط في المنزل. إذا قمت بإخفاء مفاتيحك أثناء الخروج ، تذكر هذه الأشياء المهمة التي يمكنك القيام بها فورًا بعد فقدان مفتاح بابك.