إعادة عرض رف النبيذ في منظم الشموع الأكثر أناقة

للتخزين على المدى الطويل ، هناك بعض الاحتياطات التي يجب أن تتخذها لضمان حاملي الشمعدان الشموعين في عيد الميلاد الساحرة التي تبرزها مرة واحدة فقط في السنة تحافظ على تألقهم. أولاً ، تأكد من تنظيف كل قطعة جيدًا قبل التخزين عن طريق اختيار منتجات التنظيف اليمنى لكل مادة وإزالة شمع بقايا الطعام. استخدم منظفات غير كاشطة لمنع الخدش أو تلطيخ أو تلطيخ ، ويبدأ دائمًا باختبارها في منطقة مخفية.

بالنسبة إلى الشمع ، ستحتاج عادةً إلى تسخينه أو تبريده لتسهيل الإزالة – فقط كن على دراية بمدى حدوث الحرارة الشديدة والبرد التي يمكن أن تلحق الضرر بشمعدتك. إذا كنت تتخيل بشكل خاص أو هش أو حليًا ملموسًا للأصابع ، فقد تحتاج إلى استخدام القفازات أثناء التعامل معها واستخدام حشوة إضافية لحمايتها من الحواف الحادة والحواف الحادة.

عند تحديد مكان وضع منظم الشمعدان الجديد الخاص بك ، احذر من درجات الحرارة القصوى والرطوبة وأشعة الشمس المباشرة لمنع أضرار كبيرة لكل من الشمعدان والرف. أخيرًا ، إذا اخترت منطقة مفتوحة مثل المرآب ، أو حتى خزانة كبيرة ، قم بلف كل حامل شمعة بشكل فردي أو تغطي الهيكل بأكمله مع أي نوع من النسيج سيحافظ على قطعك الجميلة من الغبار والمتسابطة. سوف تشكرك نفسك في المستقبل عندما يحصلون على عبور “Clean Candlesticks مرة أخرى” من قائمة المهام الطويلة جدًا.