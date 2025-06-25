إعادة عرض لفائف ورق التواليت في منظم ملحق الشعر المثالي

لا يوجد شيء مثل اكتشاف اختراق حمام غير مكلف ومفيد يساعد على تنظيم وتخزين العناصر الخاصة بك. من استخدام حل تخزين المطبخ إلى حلول الأشجار البسيطة بالدولار ، هناك طرق لا حصر لها لتحويل الإمدادات المنزلية اليومية إلى سعة تخزين فعالة. لهذا السبب ، قد يكون تدوير لفة ورق التواليت واحدة من الطرق الأكثر ذكاءً للحفاظ على إكسسوارات شعرك مرتبة. في حين أن الناس قد وجدوا الكثير من الأفكار الإبداعية لهذه المواد الغذائية المنزلية من الورق المقوى ، فإن استخدام واحدة كمكان لعقد كل شيء من دبابيس Bobby إلى Scrunchies هو بالتأكيد اختراق. ومع وجود العديد من الطرق لرفع كلاً من لفة ورق التواليت والعناصر التي تخزنها وفيه ، قد ينتهي بك الأمر إلى توفير جميع أسطوانات الورق المقوى لتجربة هذه الخدعة في كل غرفة. احصل على لفة وقم ببساطة بحرك فرق الشعر حول السطح الخارجي ودفع دبابيس الشعر على أي من الطرفين.
قد لا يكون هذا هو التخزين الأكثر أناقة للحمام التي تضيفها ، خاصة إذا اخترت ترك صفح ورق التواليت. من الواضح أنه بالضبط: لفة من الورق المقوى التي عقدت TP. ومع ذلك ، يمكنك ترقية لك لمساعدته على مزج المزيد مع حمامك. أو إخفائها حتى لا تكونوا خارج كونترتوب وأسطح ، مما يسمح لك بالاستيلاء على ما تحتاجه قبل وضعها بعيدًا.
قم برسمها أو تعليقها أو استخدامها لمستلزمات النظافة الأخرى أيضًا
بدلاً من رمي لفائف ورق التواليت ، اقلبها إلى ديكور منزلي أنيق. يمكن أن يكون هذا بلونًا عاديًا أو صلبًا أو حتى في أنماط لمسة مرحة. تأكد من استخدام أفضل نوع من الطلاء للكرتون ، والسماح له بالتجفيف بالكامل قبل إضافة أدوات النظافة. هناك خيار آخر هو تزيين لفات TP الخاصة بك في النسيج أو الشريط أو السلسلة أو ورقة سجل القصاصات. وفي كلتا الحالتين ، يمكنك أيضًا تعليقها على الحائط. سيؤدي ذلك إلى تحرير مساحة السطح مع استمرار جعل منظميك سهلة الاستخدام. يمكن لحاملي ورق التواليت التقليديون القيام بالخدعة ، أو لماذا لا تكون سلسلة الغراء في أحد طرفي لفة TP ، ثم إضافة خطاف؟
إكسسوارات الشعر ليست هي الأشياء الوحيدة التي يمكنك استخدامها مع لفة ورق التواليت الخاصة بك. يمكن أن تدخل فرش المكياج إلى الداخل عندما يتم وضع اللفات في وضع مستقيم. قد تحتاج إلى تعزيز الورق المقوى عن طريق أخذ لفة ورق تواليت أخرى ، وقطعها رأسياً ، ولفها حول الأول. استخدم الشريط أو الغراء لتأمين لفة الخارجية. بدلاً من ذلك ، يمكنك تكديس الأساور والمجوهرات حول اللفة لإبقائها جميعًا في مكان واحد ، وحتى أقراط دبوس عبر الورق المقوى عن طريق ثقوب صغيرة. على الرغم من أنها صغيرة ، إلا أنها مثالية لتصوير القطع التي تستخدمها كثيرًا. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر هذا الاختراق التخزين بطريقة مستدامة وصديقة للميزانية ، ويمكنك أن تحصل على إبداع كما تريد مع ما تستخدمه لفة TP!