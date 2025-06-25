إعادة عرض لفائف ورق التواليت في منظم ملحق الشعر المثالي

لا يوجد شيء مثل اكتشاف اختراق حمام غير مكلف ومفيد يساعد على تنظيم وتخزين العناصر الخاصة بك. من استخدام حل تخزين المطبخ إلى حلول الأشجار البسيطة بالدولار ، هناك طرق لا حصر لها لتحويل الإمدادات المنزلية اليومية إلى سعة تخزين فعالة. لهذا السبب ، قد يكون تدوير لفة ورق التواليت واحدة من الطرق الأكثر ذكاءً للحفاظ على إكسسوارات شعرك مرتبة. في حين أن الناس قد وجدوا الكثير من الأفكار الإبداعية لهذه المواد الغذائية المنزلية من الورق المقوى ، فإن استخدام واحدة كمكان لعقد كل شيء من دبابيس Bobby إلى Scrunchies هو بالتأكيد اختراق. ومع وجود العديد من الطرق لرفع كلاً من لفة ورق التواليت والعناصر التي تخزنها وفيه ، قد ينتهي بك الأمر إلى توفير جميع أسطوانات الورق المقوى لتجربة هذه الخدعة في كل غرفة. احصل على لفة وقم ببساطة بحرك فرق الشعر حول السطح الخارجي ودفع دبابيس الشعر على أي من الطرفين.

قد لا يكون هذا هو التخزين الأكثر أناقة للحمام التي تضيفها ، خاصة إذا اخترت ترك صفح ورق التواليت. من الواضح أنه بالضبط: لفة من الورق المقوى التي عقدت TP. ومع ذلك ، يمكنك ترقية لك لمساعدته على مزج المزيد مع حمامك. أو إخفائها حتى لا تكونوا خارج كونترتوب وأسطح ، مما يسمح لك بالاستيلاء على ما تحتاجه قبل وضعها بعيدًا.