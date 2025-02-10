إعلان يسوع يسبب ضجة أخرى في Super Bowl Lix

برعم الضوء ، دوريتوس ، تاكو بيل – ويسوع المسيح. قد يرتبط جميعهم بالسماء (اعتمادًا على براعم الذوق الخاصة بك) ، ولكن القاسم المشترك الأكثر حداثة بينهم هو Super Bowl Lix. إذا لم تكن تأخذ استراحة للحمام ، أو تبحث عن من كان في الصندوق مع تايلور سويفت ، أو البحث عن أكثر عروض Super Bowl الكارثية على الإطلاق ، فربما تم لصقها على الإعلانات التجارية – اللعبة الكبيرة ، بعد كل شيء ، تشبه مهرجان مهرجان مهرجان مهرجان للإعلانات.
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من أجل امتياز الترويج للمنتج خلال 9 فبراير 2025 ، لعبة في نيو أورليانز ، كان السعر حوالي 7 ملايين دولار لموقع 30 ثانية ، وربما حتى 8 ملايين دولار لقلة محظوظة إذا كانت الشائعات صحيحة. خشية أن تعتقد أنه لم يكن هناك طلب لإفراغ الخزانات بأكثر من 200000 دولار للثانية ، تم حجز مساحات الإعلانات بحلول نوفمبر 2024.
ذهبت إحدى هذه المساحات إلى حملة “He Gets Us” ، وتروج يسوع. تم بث الإعلان التجاري لمدة 60 ثانية خلال النصف الأول من Super Bowl وظهر صورًا مختلفة للأشخاص في أوقات الحاجة-بعضها وحده ، والبعض الآخر يتلقى المساعدة (مثل لعبة كرة القدم). كانت المرئيات مصحوبة بصوت جوني كاش الذي لا لبس فيه ، حيث غني ببطء أغنية Depeche Mode لعام 1989 “Personal Jesus”. انتهى الأمر مع سطر الوصف: “إنه يحصل علينا. جميعًا”. على الرغم من أن هذا قد يكون صحيحًا ، إلا أن العكس ليس كذلك – لأنه كان هناك الكثير من الأشخاص الذين لم يحصلوا على أي جزء من الإعلان ، والذين كان وراءه ، وما الذي كان يفعله في Super Bowl.
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إعلانات يسوع: التسبب في تعليقات منذ عام 2023
تعرض مشجعو كرة القدم لأول مرة لإعلانات Jesus Super Bowl في عام 2023 عندما لم يتم بث إحدارات إلا إعلانين تجاريين خلال المباراة الكبيرة. حدث الشيء نفسه في عام 2024 في Super Bowl LVIII ، حيث تسببت مجموعة ثانية من إعلانات يسوع في ضجة. وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك إعلان واحد فقط يعزز الإله الديني خلال Super Bowl Lix في عام 2025 ، إلا أن الاستجابة لم تكن أقل من حمى.
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بعد الإعلانات الأولى في عام 2023 ، نشرت عضوة الكونغرس الإسكندرية أوكاسيو كورتيز على X ، المعروفة سابقًا باسم Twitter ، وهو تعليق صدى مع الكثيرين. وكتبت: “هناك شيء يخبرني أن يسوع لن ينفق * ملايين الدولارات على إعلانات Super Bowl لجعل الفاشية تبدو حميدة”. بعد ذلك ، ظهر أن الأشخاص الذين يقفون وراء الإعلان هم مؤسسة الخادم ، والتي حدثت أيضًا بشكل كبير-تساهم بالملايين-في الأموال القانونية لدعم التشريعات المناهضة للمثليين ومثليي الجنس. على الرغم من أن مؤسسة الخادم أبقت رعاةها خاصة ، إلا أن ديفيد جرين ، أحد مؤسسي هواية لوبي ، كشف أنه مساهم. تشتهر Hobby Lobby ببيع الزهور الحريرية ، والغراء الساخن الرخيص ، وقضية المحكمة العليا التي تتيح الآن للشركات استخدام الدين كسبب لرفض التغطية لمنع الحمل.
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منذ ذلك الحين ، تغيرت حملة “He Gets Us” ، وتديرها الآن Come Come ، وهي منظمة غير ربحية تولى في عام 2024. وهم مسؤولون عن إعلان Super Bowl 2025 ، الذي حصل على استجابة فاترة. وكتب أحد مستخدمي مسيحي X: “يحصل علينا” ينفق الملايين على هذه الإعلانات التجارية “. “ماذا عن إطعام الناس بدلاً من ذلك.”
إعلان يسوع ليس يسوع بما فيه الكفاية ، وفقا للبعض
بعد رؤية إعلان “هو يحصل علينا” عن يسوع خلال لعبة Super Bowl Lix في 9 فبراير 2025 ، كان لدى الناس آراء. بالإضافة إلى الأشخاص الذين يشككون في مبلغ النقود التي يتم إنفاقها في شراء مواقع الإعلانات ، جادل البعض بأن الأموال كان من الأفضل أن تنفق على مساعدة المحتاجين بدلاً من تصويرها. كما تساءلوا عما إذا كان يسوع نفسه قد وافق عليه أم لا – مستشهداً بمزيد من الأشياء التي يخطئها الناس بشأن يسوع.
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شارك مؤلف نيو يورك تايمز الأكثر مبيعًا ، ألي بيث ستوكي ، على X ، “أنا في أي حملة تجلب للناس إلى الإنجيل ، ولكن ، مرة أخرى ،” يحصل علينا “. المسيح هو أو لماذا نحتاجه. (انظر: صورة في إعلان رجل يتم رفعه بواسطة مجموعة مبتهج.)
كان لدى مستخدم X آخر يأخذها أكثر مختصرة: “لا أعتقد أنه” يحصل علينا “يحصل على يسوع”.