إعلان يسوع يسبب ضجة أخرى في Super Bowl Lix

برعم الضوء ، دوريتوس ، تاكو بيل – ويسوع المسيح. قد يرتبط جميعهم بالسماء (اعتمادًا على براعم الذوق الخاصة بك) ، ولكن القاسم المشترك الأكثر حداثة بينهم هو Super Bowl Lix. إذا لم تكن تأخذ استراحة للحمام ، أو تبحث عن من كان في الصندوق مع تايلور سويفت ، أو البحث عن أكثر عروض Super Bowl الكارثية على الإطلاق ، فربما تم لصقها على الإعلانات التجارية – اللعبة الكبيرة ، بعد كل شيء ، تشبه مهرجان مهرجان مهرجان مهرجان للإعلانات.

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من أجل امتياز الترويج للمنتج خلال 9 فبراير 2025 ، لعبة في نيو أورليانز ، كان السعر حوالي 7 ملايين دولار لموقع 30 ثانية ، وربما حتى 8 ملايين دولار لقلة محظوظة إذا كانت الشائعات صحيحة. خشية أن تعتقد أنه لم يكن هناك طلب لإفراغ الخزانات بأكثر من 200000 دولار للثانية ، تم حجز مساحات الإعلانات بحلول نوفمبر 2024.

ذهبت إحدى هذه المساحات إلى حملة “He Gets Us” ، وتروج يسوع. تم بث الإعلان التجاري لمدة 60 ثانية خلال النصف الأول من Super Bowl وظهر صورًا مختلفة للأشخاص في أوقات الحاجة-بعضها وحده ، والبعض الآخر يتلقى المساعدة (مثل لعبة كرة القدم). كانت المرئيات مصحوبة بصوت جوني كاش الذي لا لبس فيه ، حيث غني ببطء أغنية Depeche Mode لعام 1989 “Personal Jesus”. انتهى الأمر مع سطر الوصف: “إنه يحصل علينا. جميعًا”. على الرغم من أن هذا قد يكون صحيحًا ، إلا أن العكس ليس كذلك – لأنه كان هناك الكثير من الأشخاص الذين لم يحصلوا على أي جزء من الإعلان ، والذين كان وراءه ، وما الذي كان يفعله في Super Bowl.

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