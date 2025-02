إعلان يسوع يسبب ضجة أخرى في Super Bowl Lix

تعرض مشجعو كرة القدم لأول مرة لإعلانات Jesus Super Bowl في عام 2023 عندما لم يتم بث إحدارات إلا إعلانين تجاريين خلال المباراة الكبيرة. حدث الشيء نفسه في عام 2024 في Super Bowl LVIII ، حيث تسببت مجموعة ثانية من إعلانات يسوع في ضجة. وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك إعلان واحد فقط يعزز الإله الديني خلال Super Bowl Lix في عام 2025 ، إلا أن الاستجابة لم تكن أقل من حمى.

بعد الإعلانات الأولى في عام 2023 ، نشرت عضوة الكونغرس الإسكندرية أوكاسيو كورتيز على X ، المعروفة سابقًا باسم Twitter ، وهو تعليق صدى مع الكثيرين. وكتبت: “هناك شيء يخبرني أن يسوع لن ينفق * ملايين الدولارات على إعلانات Super Bowl لجعل الفاشية تبدو حميدة”. بعد ذلك ، ظهر أن الأشخاص الذين يقفون وراء الإعلان هم مؤسسة الخادم ، والتي حدثت أيضًا بشكل كبير-تساهم بالملايين-في الأموال القانونية لدعم التشريعات المناهضة للمثليين ومثليي الجنس. على الرغم من أن مؤسسة الخادم أبقت رعاةها خاصة ، إلا أن ديفيد جرين ، أحد مؤسسي هواية لوبي ، كشف أنه مساهم. تشتهر Hobby Lobby ببيع الزهور الحريرية ، والغراء الساخن الرخيص ، وقضية المحكمة العليا التي تتيح الآن للشركات استخدام الدين كسبب لرفض التغطية لمنع الحمل.

منذ ذلك الحين ، تغيرت حملة “He Gets Us” ، وتديرها الآن Come Come ، وهي منظمة غير ربحية تولى في عام 2024. وهم مسؤولون عن إعلان Super Bowl 2025 ، الذي حصل على استجابة فاترة. وكتب أحد مستخدمي مسيحي X: “يحصل علينا” ينفق الملايين على هذه الإعلانات التجارية “. “ماذا عن إطعام الناس بدلاً من ذلك.”