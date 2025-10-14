إكسسوار KALLAX الذكي من ايكيا الذي يحافظ على نظافة وترتيب ألعاب الطاولة

يعد نظام KALLAX الشهير من ايكيا رائعًا لتخزين مجموعة من الأشياء المختلفة. يمكنك استخدامها كخزانة كتب كلاسيكية، حيث تضع الكتب والحلي داخل حجراتها. يمكنك استخدام KALLAX لتخزين الأحذية بشكل أنيق، مع عرض زوج في كل مكعب. إنه أيضًا الحل الأمثل لمشاكل تخزين مشغل الأسطوانات لديك. وإذا كان لديك مجموعة واسعة من الألعاب اللوحية، فإن المكعبات الصغيرة الخاصة بها هي المكان المثالي لتخزين ألعابك الإستراتيجية والحفلات المتنوعة.
ومع ذلك، هناك جانب سلبي لاستخدام KALLAX لتخزين ألعاب الطاولة. تمامًا كما هو الحال مع أي وحدة رفوف أخرى، فإن إزالة الألعاب السفلية أمر صعب، حيث أن سحب واحدة للخارج يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإطاحة بالباقي. لحسن الحظ، أحد ملحقات KALLAX من ايكيا يجعل هذا السيناريو الفوضوي بأكمله أكثر قابلية للتجنب.
صُنعت حشوات الرف هذه من قبل العلامة التجارية LAX RAX، وقد تم تصميمها خصيصًا لتتناسب مع أبعاد المكعب، مما يخلق ملاءمة مريحة. يحتوي المنظم على جوانب لاصقة، مما يسمح لك بتثبيت الحشوات على جوانب المكعب دون إحداث أي ثقوب. بعد ذلك، يمر عمودان خشبيان، ويمكنك تكديس الألعاب فوقهما. وإذا كنت تبحث عن بدائل أكثر قوة، فسنستكشف بعض ملحقات ايكيا التي تم تصميمها أيضًا خصيصًا لنظام KALLAX.
ما تحتاج لمعرفته حول ملحقات رف ألعاب اللوحة LAX RAX
منتج LAX RAX ليس مفيدًا فقط عندما يتعلق الأمر بتخزين ألعاب الطاولة، بل من غير المحتمل أيضًا أن يكسر ميزانيتك. يمكنك الحصول على 12 حزمة، والتي تشكل 12 فتحة، بأقل من 50 دولارًا في BoxKing.
ومع ذلك، إذا كان لديك مجموعة أكبر، فيمكنك الحصول على 24 حزمة من Cloud Puncher Games بأقل من 60 دولارًا. ولإستيعاب مجموعة مترامية الأطراف حقًا، اختر بدلاً من ذلك العلبة المكونة من 48 علبة، الموجودة أيضًا في Cloud Puncher Games؛ سيعيدك هذا الخيار إلى ما يزيد قليلاً عن 100 دولار. يمكنك اختيار رفوف باللون الأبيض أو الأسود لتتناسب مع لون وحدة KALLAX الخاصة بك.
يبدو المراجعون سعداء حقًا بـ LAX RAX، مما يؤكد أنه استثمار جيد. كتب أحد المراجعين: “استلمتني اليوم. أحب الحجم والمتانة، فضلاً عن التركيبات الممكنة”. “وصل منتجي اليوم إلى هيوستن بولاية تكساس وهو لا تشوبه شائبة! منتج رائع يستحق الانتظار!” نشر آخر. إذا كنت تبحث عن طريقة منظمة لتخزين ألعاب الطاولة الخاصة بك، فقد يكون هذا هو الحل الأمثل.
ملحقات KELLAX الأخرى لتعزيز وظائف نظام الرفوف لديك
تُعد مُدخلات LAX RAX غير مكلفة وسهلة الاستخدام نسبيًا. ومع ذلك، إذا كنت تفضل عدم العبث بالمقابض والقضبان اللاصقة، أو كنت تريد ببساطة حلاً أكثر قوة أو جماليًا، فلديك خيارات أخرى يجب وضعها في الاعتبار. لا داعي للنظر بعيدًا أيضًا، نظرًا لأن مجموعة KALLAX من ايكيا تأتي مع عدد من الملحقات المفيدة التي ستساعدك على زيادة مساحة التخزين لألعاب الطاولة.
على سبيل المثال، يُعد ملحق الرف الواحد KALLAX هذا من ايكيا حلاً أكثر أناقة من ملحق LAX RAX. مصنوع من نفس المواد المستخدمة في الرف، ويمتزج هذا الملحق بشكل مثالي مع الحجرة بينما يفصلها إلى جزأين. يمكنك إدراجه أفقيًا أو رأسيًا لإبقاء مجموعة الألعاب منفصلة بشكل أنيق. مثل مجموعة KALLAX الأصلية، تأتي الملحقات الداخلية باللون الأسود والبني والأبيض والأبيض، ولكن أيضًا من خشب الصنوبر، في حالة رغبتك في إضافة لمسة من الخشب الطبيعي إلى جمالية الرفوف. يصل سعر هذا الملحق إلى 15 دولارًا.
إذا كانت مجموعة الألعاب الخاصة بك تحتوي على عبوات أصغر، أو كنت تقوم بتخزين العديد من الملحقات الأخرى أو الهدايا الصغيرة التي قد تبدو فوضوية على الرف، ففكر في هذا الملحق ذو الدرجين – أيضًا من ايكيا. يمكن وضع هذه الأدراج داخل رف KALLAX، مما يوفر لك وسيلة سهلة للاحتفاظ بكميات كبيرة من هذه العناصر الصغيرة مخزنة بشكل أنيق وبعيدًا عن الأنظار، ولكن في متناول اليد دائمًا. يمكنك الاختيار من بين الألوان التي تتناسب مع رف KALLAX أو اختيار اللون الأبيض شديد اللمعان.