إكسسوار KALLAX الذكي من ايكيا الذي يحافظ على نظافة وترتيب ألعاب الطاولة

يعد نظام KALLAX الشهير من ايكيا رائعًا لتخزين مجموعة من الأشياء المختلفة. يمكنك استخدامها كخزانة كتب كلاسيكية، حيث تضع الكتب والحلي داخل حجراتها. يمكنك استخدام KALLAX لتخزين الأحذية بشكل أنيق، مع عرض زوج في كل مكعب. إنه أيضًا الحل الأمثل لمشاكل تخزين مشغل الأسطوانات لديك. وإذا كان لديك مجموعة واسعة من الألعاب اللوحية، فإن المكعبات الصغيرة الخاصة بها هي المكان المثالي لتخزين ألعابك الإستراتيجية والحفلات المتنوعة.

ومع ذلك، هناك جانب سلبي لاستخدام KALLAX لتخزين ألعاب الطاولة. تمامًا كما هو الحال مع أي وحدة رفوف أخرى، فإن إزالة الألعاب السفلية أمر صعب، حيث أن سحب واحدة للخارج يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإطاحة بالباقي. لحسن الحظ، أحد ملحقات KALLAX من ايكيا يجعل هذا السيناريو الفوضوي بأكمله أكثر قابلية للتجنب.

صُنعت حشوات الرف هذه من قبل العلامة التجارية LAX RAX، وقد تم تصميمها خصيصًا لتتناسب مع أبعاد المكعب، مما يخلق ملاءمة مريحة. يحتوي المنظم على جوانب لاصقة، مما يسمح لك بتثبيت الحشوات على جوانب المكعب دون إحداث أي ثقوب. بعد ذلك، يمر عمودان خشبيان، ويمكنك تكديس الألعاب فوقهما. وإذا كنت تبحث عن بدائل أكثر قوة، فسنستكشف بعض ملحقات ايكيا التي تم تصميمها أيضًا خصيصًا لنظام KALLAX.