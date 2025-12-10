إكليل العطلة الأقصى الذي يمكنك صنعه باستخدام زخارف شجرة الدولار

بالنسبة لأي شخص لا يكون منزله بسيطًا ومقيدًا لبقية العام، فلا ينبغي أن تكون العطلات مختلفة. ربما يعني ذلك إيجاد طرق بسيطة لتحويل بقايا ورق الحائط إلى ديكور العطلات الأكثر أناقة، مع الكثير من الذوق الجريء والأقصى. أو يعني ذلك صناعة إكليل الزينة الذي تحلم به باستخدام شعيرية حمام السباحة والغراء الساخن وكرات زخرفة شجرة الدولار. المنتج النهائي رائع لشخص يميل نحو اتجاه “الأكثر هو المزيد”، خاصة مع العديد من الحلي الملونة المكدسة معًا.
سوف تحتاج إلى الحصول على حزمة أو اثنتين من زخارف شجرة الدولار لمساعدة هذا المشروع على تحقيق الحياة، مثل زينة الكرات البلاستيكية المتنوعة لبيت الكريسماس. ضع في اعتبارك أيضًا الحصول على مجموعة من الحلي بأحجام متعددة، مثل الحلي البلاستيكية المقاومة للكسر ذات طابع عيد الميلاد متعددة الألوان ومتعددة الأحجام، لإنشاء إكليل جريء ومزين جيدًا ليناسب العقلية القصوى. يمكنك أيضًا الحصول على معكرونة حمام السباحة الرغوية (أو استخدم واحدة لديك) والتي تكون بمثابة شكل إكليل مناسب للميزانية. تأكد من أن لديك أيضًا شريطًا أو خيطًا وشريطًا لاصقًا ومسدس غراء لهذا DIY. للحصول على إكليل أكبر من الحياة، استخدم إكليلين من المعكرونة وطوق الهولا للحصول على الدعم لإنشاء ملكة أكاليل الزخرفة القصوى. بالنسبة للديكورات الصغيرة، استخدم زخارف صغيرة لإنشاء أكاليل صغيرة لتعليقها داخل أو على أبواب خزانة المطبخ.
كيفية تصميم إكليل زخرفة بهيج مع الكثير من الشخصية
يبدأ تصميم إكليل الحد الأقصى بإنشاء قاعدة متينة. قم بثني معكرونة حمام السباحة بعناية، ثم اسحب الطرفين معًا، ثم ثبتهما بشريط لاصق. يجب أن تكون النتيجة دائرة مثالية. إذا كنت تريد إكليلًا أصغر، فاقطع القليل من المعكرونة وفقًا لذلك. بمجرد أن يكون شكل إكليلك جاهزًا للاستخدام، ابدأ في إرفاق الحلي. على الرغم من أنك ربما ترغب في الحصول على معظم الحلي من Dollar Tree للحصول على ما يكفي لإكليل كبير ومثير للإعجاب، إلا أن هذا DIY يمكن أن يكون أيضًا طريقة سهلة لإعادة استخدام الحلي القديمة أو المكسورة.
قم بإعداد الحلي الخاصة بك عن طريق إزالة الأسطح المعدنية التي تحمل الخطافات. أضف ما يكفي من الزخارف لتغطية قاعدة المعكرونة في حمام السباحة، وملء المساحة قدر الإمكان. ركز على إنشاء الطبقات، والعمل من الخارج إلى الداخل، ثم الانتهاء من المنتصف. انتبه حتى تشير القمم إلى الأسفل. يمكن أن تتناسب الحلي التي تختارها مع موضوع العطلة في منزلك، مثل اللون الأحمر والفضي الكلاسيكي، أو تكون مزيجًا انتقائيًا من الألوان الزاهية والمبهجة. للتأكد من عدم وجود فجوات، يمكنك الاستيلاء على إكليل بهرج للالتفاف حول المعكرونة حمام السباحة أو اللقطات الزخرفية الصغيرة. من المهم ألا تكون خفيفًا لأن الهدف من المظهر النهائي هو إضافة الطاقة الحيوية والحيوية إلى ديكور عطلتك. عندما تقوم بتخصيص إكليل الزخرفة الأقصى الخاص بك بالكامل، استخدم شريطًا لتعليقه أو اختر طريقة مقاومة للخداع لتعليق إكليلك دون عمل ثقوب في بابك. ومن ثم يمكنك الاستمتاع بمظهره الاحتفالي النابض بالحياة طوال الموسم.