إكليل العطلة الأقصى الذي يمكنك صنعه باستخدام زخارف شجرة الدولار

بالنسبة لأي شخص لا يكون منزله بسيطًا ومقيدًا لبقية العام، فلا ينبغي أن تكون العطلات مختلفة. ربما يعني ذلك إيجاد طرق بسيطة لتحويل بقايا ورق الحائط إلى ديكور العطلات الأكثر أناقة، مع الكثير من الذوق الجريء والأقصى. أو يعني ذلك صناعة إكليل الزينة الذي تحلم به باستخدام شعيرية حمام السباحة والغراء الساخن وكرات زخرفة شجرة الدولار. المنتج النهائي رائع لشخص يميل نحو اتجاه “الأكثر هو المزيد”، خاصة مع العديد من الحلي الملونة المكدسة معًا.

سوف تحتاج إلى الحصول على حزمة أو اثنتين من زخارف شجرة الدولار لمساعدة هذا المشروع على تحقيق الحياة، مثل زينة الكرات البلاستيكية المتنوعة لبيت الكريسماس. ضع في اعتبارك أيضًا الحصول على مجموعة من الحلي بأحجام متعددة، مثل الحلي البلاستيكية المقاومة للكسر ذات طابع عيد الميلاد متعددة الألوان ومتعددة الأحجام، لإنشاء إكليل جريء ومزين جيدًا ليناسب العقلية القصوى. يمكنك أيضًا الحصول على معكرونة حمام السباحة الرغوية (أو استخدم واحدة لديك) والتي تكون بمثابة شكل إكليل مناسب للميزانية. تأكد من أن لديك أيضًا شريطًا أو خيطًا وشريطًا لاصقًا ومسدس غراء لهذا DIY. للحصول على إكليل أكبر من الحياة، استخدم إكليلين من المعكرونة وطوق الهولا للحصول على الدعم لإنشاء ملكة أكاليل الزخرفة القصوى. بالنسبة للديكورات الصغيرة، استخدم زخارف صغيرة لإنشاء أكاليل صغيرة لتعليقها داخل أو على أبواب خزانة المطبخ.