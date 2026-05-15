إلى أي مدى – وأين – تحسن دفاع ميتس حقًا؟

أظهر فريق ميتس تحسنًا في منع الركض مقارنة بالموسم الماضي، حتى لو لم يكن ذلك واضحًا دائمًا بالعين المجردة.

حصل كتاب Fielding Bible، الذي يصنف الفرق حسب الجولات الدفاعية التي تم حفظها، على المركز السابع في Mets في MLB حيث بدأت مباراة الخميس عند علامة Plus-13. في الموسم الماضي، احتل فريق ميتس المركز الخامس عشر برصيد +25.

ومع ذلك، يظل التقييم الدفاعي علمًا غير دقيق، وإذا انتقلنا من موقع إلى آخر (وأخذنا أيضًا في الاعتبار مقاييس Statcast)، فقد يكون من الصعب ملاحظة تحسن كبير.

ربما تكون أكبر الوجبات السريعة الشاملة هي أن فريق Mets توقف عن لعب Mark Vientos في القاعدة الثالثة (حيث كان غير مناسب على الإطلاق) ونقله إلى القاعدة الأولى، حيث كانت مقاييس The Fielding Bible لطيفة معه.