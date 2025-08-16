إليكم السبب الذي يجب عليك إفساحته للبصل المصري في حديقتك هذا العام

لقد حان الوقت لكسر رتابة حديقتك بنبات رائع كما يبدو: البصل المصري المشي. لن يضيف هذا المصنع نكهة إسقاط الفك فقط إلى جماليات حديقتك ، ولكن أيضًا يكون محاربًا لنظامه الإيكولوجي العام ومتعة لبراعم الذوق. مع وجود صداع صغير أو معدوم صيانة ، والكثير من استخدامات الطهي ، وخصائص التخلص من الآفات ، والفوائد المثيرة للتربة ، وجاذبية جمالية مميزة ، يستحق البصل المصري المشي بحق زاوية من عقار حديقتك هذا العام.

يعد البصل المصري المشي (Allium X Enterferum) ، والمعروف أيضًا باسم بصل Topset أو Oneion ، وهو مجموعة متنوعة من البصل سهلة النمو ، والمعروفة بشكل فريد بمجموعات المصلبات المتنامية بدلاً من الزهور فوق ساقها. تنمو طفراتها طولها 2 قدمين في نهاية الربيع والصيف المبكرة وتنتج مصابيح صغيرة صالحة للأكل في الأعلى. أتساءل عن السر وراء الاسم الغريب؟ حسنًا ، هذا الصليب الدائم بين البصل المزروع والبصل الويلزي – وهو استيراد ينشأ من شبه القارة الهندية – يمشي بالفعل! أو على الأقل هذا ما ستفكر فيه إذا رأيت لقطاتها التي استمرت لمدة عامين بسرعة عند حوالي 100x. إليك ما يحدث في الوقت الفعلي: عندما يصبح وزن بلوبيليها أكثر من اللازم للسيقان (على سبيل المثال ، إذا لم يتم حصاده) ، فإنه يقع على الأرض ، ويبدأ في تشكيل جذور ، وينشأ نبات جديد بالكامل من المكان ، مما يعطي انطباعًا بأن النبات قد اتخذ خطوة المشي.