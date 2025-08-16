إليكم السبب الذي يجب عليك إفساحته للبصل المصري في حديقتك هذا العام

لقد حان الوقت لكسر رتابة حديقتك بنبات رائع كما يبدو: البصل المصري المشي. لن يضيف هذا المصنع نكهة إسقاط الفك فقط إلى جماليات حديقتك ، ولكن أيضًا يكون محاربًا لنظامه الإيكولوجي العام ومتعة لبراعم الذوق. مع وجود صداع صغير أو معدوم صيانة ، والكثير من استخدامات الطهي ، وخصائص التخلص من الآفات ، والفوائد المثيرة للتربة ، وجاذبية جمالية مميزة ، يستحق البصل المصري المشي بحق زاوية من عقار حديقتك هذا العام.
يعد البصل المصري المشي (Allium X Enterferum) ، والمعروف أيضًا باسم بصل Topset أو Oneion ، وهو مجموعة متنوعة من البصل سهلة النمو ، والمعروفة بشكل فريد بمجموعات المصلبات المتنامية بدلاً من الزهور فوق ساقها. تنمو طفراتها طولها 2 قدمين في نهاية الربيع والصيف المبكرة وتنتج مصابيح صغيرة صالحة للأكل في الأعلى. أتساءل عن السر وراء الاسم الغريب؟ حسنًا ، هذا الصليب الدائم بين البصل المزروع والبصل الويلزي – وهو استيراد ينشأ من شبه القارة الهندية – يمشي بالفعل! أو على الأقل هذا ما ستفكر فيه إذا رأيت لقطاتها التي استمرت لمدة عامين بسرعة عند حوالي 100x. إليك ما يحدث في الوقت الفعلي: عندما يصبح وزن بلوبيليها أكثر من اللازم للسيقان (على سبيل المثال ، إذا لم يتم حصاده) ، فإنه يقع على الأرض ، ويبدأ في تشكيل جذور ، وينشأ نبات جديد بالكامل من المكان ، مما يعطي انطباعًا بأن النبات قد اتخذ خطوة المشي.
البصل المصري المشي رائع لنظام حديقتك البيئي
على الرغم من أن المصنع عبارة عن صخور في المطبخ – يمكنك استخدام قمم الخضراء كمكون في السلطات والحساء ، أو المخلل المصباح أو إضافتها إلى الحساء للنكهة ، أو المصابيح الناضجة بالكراميل للذات الأطباق الإيطالية – تدور دعامة بيعها الفريدة حول القيمة المذهلة التي تضيفها إلى حديقتك. مثل جميع النباتات في جنس Allium ، يمتلك البصل المصري المشي المواد الكيميائية النباتية مع خصائص المبيد الفطري ، والتي يمكن أن تكون قوية بشكل خاص ضد الفطريات البودرة في الخضار. كل ما عليك فعله هو استخدام أوراقهم لصنع شاي الأسمدة DIY لتغذية حديقتك ورشها على نباتات أخرى دون القلق بشأن إيذاءها بأي شكل من الأشكال. يعمل البصل المصري المشي أيضًا كجنود طبيعيين لإنشاء الآفات لحديقتك. لديهم رائحة قوية ، نفاذة التي تتجاوز الآفات من النباتات المصاحبة القريبة. هذا ، مرة أخرى ، مفيد بشكل خاص عندما تكون مولعًا بزراعة الخضروات أو المحاصيل الشهيرة التي ستجذب أبيض وآفات الحدائق الأخرى.
يأتي المصنع أيضًا مع مجموعة من الفوائد للتربة. تعمل جذورها على تحسين تهوية التربة ، وتمنع التآكل ، وتسهيل حركة الماء والهواء عبر التربة من خلال تشكيل قنوات عميقة. يثري أوراق الشجر المتحللة ، والسيقان ، والبصاصة التربة مع العناصر الغذائية عن طريق إضافة المواد العضوية وزيادة خصوبتها. يحب البستانيون أيضًا زراعة هذه البصل على حدود أسرة الزهور أو الخضار لإضافة نداء بصري مذهل إلى مساحة البستنة الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك ، ستضيف رفاق المشي هؤلاء أيضًا التنوع البيولوجي الذي تم تقديره إلى حد كبير إلى نظام حديقتك الإيكولوجي وجلب مجموعة من الملقحات الجديدة والحشرات المفيدة.
كيف تنمو البصل المصري المشي
يحدث المناخ المثالي لزراعة البصل المصري أثناء الخريف ، ويمكنهم البقاء على قيد الحياة من خلال مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 10. من الأفضل نموها إلى جانب الجزر والبنجر والملفوفات والخس. إن زراعتها بحوالي 6 إلى 10 بوصات بين كل لمبة سيسمح لهم مساحة كافية بمكافأتك بالبصل الكبير والمشرف. زرع المصابيح على الأقل 2 بوصات في التربة وتأكد من أن نباتاتك تحصل على تعرض تام لأشعة الشمس.
بشكل عام ، لا يستغرق البصل من جميع الأنواع جيدًا إلى التربة الرطبة والمشي لا يختلف. من الناحية المثالية ، فإنهم يحبون التربة التي يتم تجريدها جيدًا مع مستويات الأس الهيدروجيني التي تحوم في أي مكان بين 6.2 و 6.8. إن رعاية النبات أمر سهل للغاية بسبب قدرته على التقاط الذاتية دون أن يكونوا غازيين. كل ما عليك فعله هو زراعة واحدة وسوف يتولىون بسرور (أو المشي ، في هذه الحالة) من هناك دون أن يزعجك مع متاعب إعادة زراعة. تستعد المصابيح للحصاد في أواخر الصيف والخريف. نظرًا لأن المصنع يتطلب القليل من المدخلات مع الأسمدة أو المياه أو العمالة ، فهي إضافة رائعة إلى الاستدامة الشاملة لحديقتك بالإضافة إلى الجهود الشخصية نحو تقليل بصمة الكربون.