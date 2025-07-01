إليكم كيف تمكن ستيفن هوكينج من التحدث باستخدام الذكاء الاصطناعي

كان ستيفن هوكينج في العشرين من عمره عندما لاحظ لأول مرة أنه ، في ذهنه ، أصبح خرقاء. “لقد أصبح من الواضح أن هناك شيئًا ما لم يكن صحيحًا تمامًا ، وقد شعرت بسخوط إلى حد ما لأخبره الطبيب في ذلك الوقت لإزالة البيرة” ، يتذكر في كتابه ، “إجابات موجزة على الأسئلة الكبيرة”. لم تكن آثار الكثير من البيرة ، ولكن التصلب الجانبي الضموري (ALS) ، وهو مرض تنكسي عصبي. أخذ ALS ببطء قدرته على المشي ، واستخدام ذراعيه ، وفي نهاية المطاف للتحدث ، لكنه ترك عقله قادرًا تمامًا على الخوض في الفيزياء وعلم الكونيات ليصبح عالمًا مشهورًا عالميًا قام بتطوير المعرفة الإنسانية في عالم الثقوب السوداء والظواهر الأخرى.

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في البداية أعطى الأطباء هوكينج بضع سنوات للعيش. بدلاً من ذلك ، عاش ليكون في السابعة والثلاثين من عمره ، على الرغم من أنه اضطر إلى الاعتماد على التكنولوجيا ، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ، لمواصلة التواصل مع العالم مع تقدم مرضه. بحلول عام 2014 ، كان هوكينج يستخدم شكلًا أساسيًا من الذكاء الاصطناعى لمساعدته على استخدام نظام الكمبيوتر للتحدث وتصفح الويب والكتابة والمزيد.