إليكم كيف تمكن ستيفن هوكينج من التحدث باستخدام الذكاء الاصطناعي

كان ستيفن هوكينج في العشرين من عمره عندما لاحظ لأول مرة أنه ، في ذهنه ، أصبح خرقاء. “لقد أصبح من الواضح أن هناك شيئًا ما لم يكن صحيحًا تمامًا ، وقد شعرت بسخوط إلى حد ما لأخبره الطبيب في ذلك الوقت لإزالة البيرة” ، يتذكر في كتابه ، “إجابات موجزة على الأسئلة الكبيرة”. لم تكن آثار الكثير من البيرة ، ولكن التصلب الجانبي الضموري (ALS) ، وهو مرض تنكسي عصبي. أخذ ALS ببطء قدرته على المشي ، واستخدام ذراعيه ، وفي نهاية المطاف للتحدث ، لكنه ترك عقله قادرًا تمامًا على الخوض في الفيزياء وعلم الكونيات ليصبح عالمًا مشهورًا عالميًا قام بتطوير المعرفة الإنسانية في عالم الثقوب السوداء والظواهر الأخرى.
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في البداية أعطى الأطباء هوكينج بضع سنوات للعيش. بدلاً من ذلك ، عاش ليكون في السابعة والثلاثين من عمره ، على الرغم من أنه اضطر إلى الاعتماد على التكنولوجيا ، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ، لمواصلة التواصل مع العالم مع تقدم مرضه. بحلول عام 2014 ، كان هوكينج يستخدم شكلًا أساسيًا من الذكاء الاصطناعى لمساعدته على استخدام نظام الكمبيوتر للتحدث وتصفح الويب والكتابة والمزيد.
عضلة خد هوكينج ، جهاز كمبيوتر ، ومنظمة العفو الدولية
مع تقدم ستيفن هوكينج ، أصبح غير قادر على استخدام إصبعه للتنقل في نظام الكمبيوتر الذي اعتمد عليه للتواصل ، خاصة بعد أن فقد قدرته على التحدث في عام 1985. أصبح أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا. بحلول وقت وفاة هوكينج في عام 2018 ، كان يستخدم نظام كمبيوتر تضمن برنامج كمبيوتر تم تطويره بواسطة Intel يسمى ACAT والذي يعتمد على عضلة واحدة في خده للعمل. سيقوم المؤشر تلقائيًا بالمسح عبر لوحة المفاتيح الخاصة به عن طريق الصف أو العمود ، مع وجود Hawking ثم اختيار حرف عن طريق ربط خده. مستشعر الأشعة تحت الحمراء على نظارته يكتشف الحركة.
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عملت Intel مع Hawking لسنوات لتحسين البرنامج ، الذي أصدرته الشركة كبرنامج مفتوح المصدر للآخرين لاستخدامه مجانًا. بحلول عام 2016 ، تضمنت ACAT نوعًا أساسيًا من الذكاء الاصطناعى في شكل نص تنبؤية (كما هو الحال في الهواتف الذكية) لخفض الوقت الذي استغرقته في إكمال المهام على جهاز الكمبيوتر الخاص به. الأشياء التي استغرقت ما يصل إلى أربع دقائق حتى تنتهي ، يمكنه القيام به في حوالي 10 ثوان. عملت شركة Swiftkey في المملكة المتحدة مع Intel و Hawking على الذكاء الاصطناعى التنبؤية المستخدمة في النظام. اعتمدت الخوارزمية على محاضرات وكتب هوكينج السابقة لمساعدتها على التنبؤ بالكلمات التي أراد الأستاذ الكتابة بها.
وجهات نظر هوكينج على الذكاء الاصطناعي
استخدم ستيفن هوكينج شكلاً من أشكال الذكاء الاصطناعي لمساعدته على التواصل مع العالم الخارجي – بما في ذلك تسريع نصه للتحدث عن الوقت ، مما يسمح له بالتحدث في محادثة خلال المقابلات العديدة. لكن هذا لم يمنعه من تحذير العالم من الجوانب السلبية المحتملة لمنظمة العفو الدولية ، والتي يعتقد أنه يمكن أن يؤدي إلى نهاية العالم. وقال في وقت لاحق “إن تطور الذكاء الاصطناعي الكامل يمكن أن يتهجى نهاية الجنس البشري. سوف ينطلق من تلقاء نفسه ، ويعيد تصميم نفسه بمعدل متزايد باستمرار”. ومع ذلك ، اعتقد هوكينج أن الذكاء الاصطناعى الذي تم تطويره في ذلك الوقت كان مفيدًا.
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لقد اعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث في كل من الاستخدامات الإيجابية لـ AI والمخاطر المحتملة إذا تركت دون رادع. من أجل Hawking ، غير قادر على التحدث أو استخدام جهاز كمبيوتر دون مساعدة من التكنولوجيا ، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ، من المحتمل أن تساعدته تجربته الخاصة على فهم أكثر دقة للتكنولوجيا من الشخص العادي. سيخبر الوقت ما إذا كان على حق.