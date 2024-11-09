إليكم لماذا يكره الكثير من الناس كولدبلاي

إنه شيء يصعب التعبير عنه، على الرغم من أن الكثير من الناس يشعرون به. لا يمكنك وضع إصبعك على ذلك تمامًا، ولكن هناك خطأ ما في هذه الفرقة. ما هو الشيء الذي لا يمكنك تفسيره ولكنك شعرت به منذ أول مرة سمعت فيها “أصفر” ورأيت ذلك الرجل في الفيديو وهو يغني على الشاطئ؟ الموسيقى موجودة، تعذبك على الراديو وعلى خدمات البث، مثل شظية في عقلك تدفعك إلى أعلى الحائط. هذا الشعور هو الذي دفعك إلى هذه المقالة. تريد أن تعرف: “هل يشعر الآخرون بذلك أيضًا؟ هل أنا الوحيد الذي يكره هؤلاء الأشخاص؟ هل أنا حقًا “متبول في الفراش” إذا كنت أحبهم؟”
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نعم، منذ عدة سنوات مضت، تم إدخال فرقة كولدبلاي في فئة “أكثر الفرق المكروهة”، على غرار U2 وNickelback. U2 هي واحدة من أكبر الفرق الموسيقية على الإطلاق حيث بيعت أكثر من 170 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم، والكثير من الناس يكرهونها، وخاصة المغني الرئيسي بونو. لقد باع Nickelback أكثر من 50 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم، والكثير من الناس يكرهونها أيضًا، وخاصة المغني الرئيسي تشاد كروجر. باعت فرقة كولدبلاي أكثر من 100 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم، والكثير من الناس يكرهونها – المغني الرئيسي كريس مارتن على وجه الخصوص. هل نكتشف النمط؟
غالبًا ما يصف كارهو كولدبلاي موسيقى الفرقة بأنها ممتعة، ميلكيتوست، رطب، وما إلى ذلك. في هذه الأثناء، تم وصف مارتن بأنه “موظف يأكل شطيرة جبن في مقصورته،” لكل نائب، وأسوأ من ذلك بكثير. في النهاية، تنشأ كراهية كولدبلاي من مجموعة متشابكة من الأسباب الأكثر تعقيدًا مما قد تعتقد.
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(صورة مميزة بواسطة Raph_PH عبر ويكيميديا كومنز | تم اقتصاصها وقياسها | CC BY 2.0)
السبب رقم 1: موسيقاهم مخصصة لـ “bedwetters”
لقد حاول الكثير من الناس يائسين توضيح سبب عدم قدرتهم على تحمل موسيقى كولدبلاي. مثل هذه الأوصاف تصوره على أنه جوفاء، ومليء بالتفاهات المقززة، والمدعي إلى أقصى الحدود، والفارغ، و”الممل إلى حد الطحن” (كما قالت صحيفة الغارديان)، وما إلى ذلك. مراجعات هزلية حزينة مثل تلك التي على The Quietus والتي تسمى “Ghost Stories” لعام 2014 “مجموعة واحدة طويلة راكدة من الدرجة الممتازة f ****** c ***wash! أفضل أن أمضغ مضغتي ****** كيس الصفن استمع مرة أخرى إلى هذا المزيج الخالي من العظم من الكآبة f****** p***-s***!” بالحديث عن البول، منحنا آلان ماكجي، رئيس شركة Creation Records، “موسيقانا الشهيرة لتبليل سريرك من أجل” مواجهة كولدبلاي في عام 2000 في مقطوعة لصحيفة الغارديان.
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حتى المراجعات السلبية من المعجبين قامت بمحاكاة موسيقى كولدبلاي من خلال الظهور على أنها مهذبة وبلا أسنان. خذ مراجعة B30 Web لـ “Up&Up” من “رأس مليء بالأحلام” لعام 2015. “لقد اكتسبت قوة ونمت مع مرور الدقائق، لكنها أيضًا لم تصل إلى القمة التي شعرت أنها تستحقها للأغنية”. في هذه المرحلة، قد يجيب أحد كارهي كولدبلاي: “لماذا لا يمكنك أن تقول أنها سيئة؟”
بين النقيضين هناك أشخاص يدركون تأثير كولدبلاي ولكن ربما يكرهون ذلك. في عام 2015، كتبت صحيفة الغارديان في عنوانها الرئيسي: “كولدبلاي: كيف يمكن لشيء عادي أن يكون بهذه القوة؟” وتابع المقال أن موسيقى الفرقة تحكي “إحساسًا ساحقًا بالفراغ” – مثل أقوال زعيم الطائفة.. إنها مليئة بـ “الكليشيهات” و”التعميمات” و”القصائد الغنائية التي لا توصف”، كما زعمت مراجعة أخرى لصحيفة الغارديان.
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السبب رقم 2: كريس مارتن متفاخر ولا يطاق
لقد ذكرنا كيف أن بونو قائد فريق U2 وتشاد كروجر مهاجم فرقة Nickelback يميلان إلى استهداف الكراهية أكثر من الأعضاء الآخرين في فرقتهم. ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن المغنيين الرئيسيين هم الوجوه الفعلية لمجموعاتهم ويميلون إلى الحصول على أكبر قدر من الاهتمام. ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن رواد الواجهة قد يبدون مغرورين لأنهم كذلك بالضبط: رواد الواجهة. كريس مارتن لا يختلف عن ذلك، وقد تساءل الكثير من الناس عن السبب، حتى في منتديات معجبي كولدبلاي.
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لكن بالنسبة للكارهين، فإن سبب كراهية مارتن واضح. خذ ابتسامته الواسعة المنتشرة في كل مكان، وموقفه الفوار الذي لا يمكن كبته، واجمعها مع رجل “ينزلق على الأرض مثل طفل صغير في ديسكو ما قبل المدرسة، عالياً على أكواب كاليبسو، ويضرب ويركل الهواء”، كما كتب فايس، و فويلا: عدم القدرة على التحمل على الفور. في عام 2015، كتب Pitchfork عن أغنية “A Head Full of Dreams” لفرقة Coldplay، “إن حملة الفرقة المتواصلة لرفع معنوياتنا من شأنها أن تسبب داء المرتفعات.” يعكس هذا النقد لموسيقى كولدبلاي انتقادات لمارتن بشكل مثالي، كما لو كان بمثابة خلاصة لعاطفة كولدبلاي المضطربة..
لسوء الحظ بالنسبة لمارتن، فإن وصفه لنفسه من المرجح أن يثير المزيد من الردود “آه، أنا أكره هذا الرجل”. وكما نقلت صحيفة الغارديان عنه: “سيبدو هذا متعجرفًا حقًا، لكنني كنت أحاول أن أقول إنني سعيد حقًا. قلت إنني لا أريد تغيير الأماكن مع أي شخص في التاريخ، أبدًا. أعني ذلك”. أنا مرعوب من التناسخ لأنني، كما تعلم، أحب أن أكون أنا”.
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السبب رقم 3: إنهم ليسوا بريطانيين إلى حد كبير
هذا الجزء التالي من معادلة الكراهية في كولدبلاي خاص بالمملكة المتحدة، لكنه يساعد في توضيح سبب احتقار الناس في أماكن أخرى للفرقة المولودة في إنجلترا. قد يتوقف الأشخاص المطلعون على Ole ‘Blighty للحظة ويتخيلون ما يعنيه الدخول إلى حانة مظلمة مليئة بالبريطانيين من الطبقة العاملة الذين يجلسون حول شرب البيرة في صمت. الآن، اذهب إلى شاشة التلفاز في تلك الحانة وشاهد أداء كريس مارتن وهو يغني سطورًا مثل، “الاستلقاء في الحضيض، تهدف إلى القمر / محاولة إفراغ المحيط بملعقة.” سوف نميل إلى الصور النمطية (من النوع شبه الحقيقي) قليلاً، ولكن بالتأكيد يمكن للقارئ أن يرى الانفصال بين مثل هذا الجمهور والقشرة اللامعة والمبتسمة لـ Coldplay.
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لقد عبر نائب عن هذا الشعور بشكل مثالي في عام 2016، واصفًا “الإيجابية الجامحة التي تقدمها فرقة كولدبلاي… كل شيء يجد الشعب البريطاني صعوبة في تحمله”. وتابع المقال: “الأمر لا يناسبنا”، قائلاً إن كريس مارتن هو “التجسيد الموسيقي لجيمي أوليفر، ولكن بملابس أسوأ”. فرقة كولدبلاي هي “فريق كرة القدم البرازيلي لموسيقى البوب البريطانية”. قد يشير المشجعون الذين يحتجون على مثل هذه التشبيهات (الفريق حقق أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ كأس العالم لكرة القدم) إلى أن البريطانيين يجب أن يهدأوا من السخرية القاسية إلى حد ما ويحتضنوا عبثهم الديكنزي الذي يريد الاندفاع والتنفس والقفز. في الفرح – كما يفعل مارتن. لكن هذه قصة أخرى تماما. بمعنى آخر: إن عدم كون كولدبلاي بريطانيًا يفسر سبب عدم قدرة بعض الأشخاص غير البريطانيين على تحملهم أيضًا. بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، يبدو اللمعان اللامع للفرقة بمثابة خدعة غير صادقة.
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السبب رقم 4: إنهم عمليات بيع
إذا سُئل أحد النقاد عن سبب كون كولدبلاي تافهًا، فقد يجيب قائلاً: “كان ألبومهم الخامس يسمى “Mylo Xyloto”. أيضًا، لديهم أغنية تمثل قوس قزح وليست كلمة “قوس قزح”. اسم الأغنية عبارة عن صورة قوس قزح صغيرة، مثل الطريقة التي صنع بها برنس لنفسه هذا الرمز، وهناك أغنية أخرى تسمى “feelslikeimfallinginlove”، كلها كلمة واحدة، بأحرف صغيرة، وبدون فاصلة عليا. بالنسبة لبعض أفراد الجمهور، قد يكون هذا كافيا للحث على الإرهاق. كما أنه يجسد سبب كره الكثير من الناس لفرقة كولدبلاي: بالنسبة إلى غير المعجبين، فقد تجاوزوا حد الطنانة والمبتذل والغبي. حتى بحلول عام 2015، كتبت صحيفة الغارديان أن فرقة كولدبلاي قد تقدمت من أيامها الصغيرة التي كانت تركز على الجيتار والمفاتيح للانضمام إلى صفوف “صانعي موسيقى البوب المصنعين الذين لا يخجلون”. قال المقال إن مثل هذا التحول لا يمثل طبقة إضافية من الزاهي، بل إزالة التظاهر بأنهم كانوا أي شيء آخر في البداية.
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لا، كولدبلاي لم يعكس مساره تمامًا منذ ذلك الحين. في الأغاني الأخيرة مثل أغنية “We Pray” لعام 2024، فإن صوت كريس مارتن هو الوحيد الذي يميزها عن أغاني البوب العامة الأخرى ذات الإنتاج الزائد، ويبدو وكأنه ضيف على أغنية Coldplay الخاصة. أيضًا، تحتوي الأغنية على خمسة مطربين و14 كاتبًا – نعم، 14. وعلى هذا المنوال، أثارت فرقة كولدبلاي انتقادات (أو مديحًا، إذا كنت من المعجبين) بسبب نزولها إلى مرحلة البيع من خلال دمج المزيد والمزيد من عمليات التعاون. تبدو هذه الجهود مأخوذة من مجموعة عشوائية من النجوم ذوي الأسماء الكبيرة: إد شيران، وجاي زي، وريهانا، وهاري ستايلز، وبرونو مارس، وكايلي مينوغ، وسيلينا غوميز، والمزيد.
السبب رقم 5: اعتاد الناس على كرههم
أخيرًا، نصل إلى (يمكن القول) السبب الأقل صحة وراء كره بعض الأشخاص لـ Coldplay: لقد كرهواهم دائمًا. في حين أنه كان من السهل دائمًا التخلص من Coldplay بسبب التشويش، إلا أن الأمر أصبح أسهل بمرور الوقت. يقول نايلون إن أغنية “Fix You” لعام 2005 – التي تم إصدارها بعد خمس سنوات من ظهور المجموعة لأول مرة في ألبومها عام 2000، “Parachutes” – “جعلتنا جميعًا نشعر وكأننا نعيش في صابون للمراهقين،” لكنهم لم يقصدوا ذلك كنقد . بالنسبة لغير المعجبين، هذه هي النقطة بالضبط. لكن على الأقل يعترف المقال بأنه من الصعب التظاهر بأن كولدبلاي أصبح رائعًا بأي حال من الأحوال. لقد انتقلوا إلى إنشاء “موسيقى الأب الآمن” التي “يسهل الاستماع إليها” و”مناسبة لغرفة الانتظار”.
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ومع ذلك، يتغير الناس والثقافة الشعبية جنبًا إلى جنب مع الفنانين، ومن الصعب تحديد المحور الذي أثار غضب كولدبلاي أكثر. الطريقة الوحيدة لتحديد ما إذا كنت تكره فرقة كولدبلاي لأنك قررت بالفعل أنه يجب عليك فعل ذلك هي أن تكون صادقًا مع نفسك بشأن الفرقة – موسيقاها وصورتها وتاريخها وما إلى ذلك. إذا أعجبتك، فستعجبك، و هذا هذا. بهذه الطريقة، يقدم كولدبلاي درسًا جيدًا ينطبق على الكثير من مجالات الفن والحياة الأخرى. الأمر نفسه ينطبق على المعجبين: كن صادقًا بما يكفي لإعادة تقييم مشاعرك تجاه الأبقار المقدسة التي طالما اعتزت بها. إذا لزم الأمر، قم بالتضحية بالبقرة، واتركها، واحتفظ بذكرياتك الجميلة. ها أنت ذا يا كولدبلاي: تلك الكلمات علينا.
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