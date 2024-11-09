إليكم لماذا يكره الكثير من الناس كولدبلاي

إنه شيء يصعب التعبير عنه، على الرغم من أن الكثير من الناس يشعرون به. لا يمكنك وضع إصبعك على ذلك تمامًا، ولكن هناك خطأ ما في هذه الفرقة. ما هو الشيء الذي لا يمكنك تفسيره ولكنك شعرت به منذ أول مرة سمعت فيها “أصفر” ورأيت ذلك الرجل في الفيديو وهو يغني على الشاطئ؟ الموسيقى موجودة، تعذبك على الراديو وعلى خدمات البث، مثل شظية في عقلك تدفعك إلى أعلى الحائط. هذا الشعور هو الذي دفعك إلى هذه المقالة. تريد أن تعرف: “هل يشعر الآخرون بذلك أيضًا؟ هل أنا الوحيد الذي يكره هؤلاء الأشخاص؟ هل أنا حقًا “متبول في الفراش” إذا كنت أحبهم؟”

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نعم، منذ عدة سنوات مضت، تم إدخال فرقة كولدبلاي في فئة “أكثر الفرق المكروهة”، على غرار U2 وNickelback. U2 هي واحدة من أكبر الفرق الموسيقية على الإطلاق حيث بيعت أكثر من 170 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم، والكثير من الناس يكرهونها، وخاصة المغني الرئيسي بونو. لقد باع Nickelback أكثر من 50 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم، والكثير من الناس يكرهونها أيضًا، وخاصة المغني الرئيسي تشاد كروجر. باعت فرقة كولدبلاي أكثر من 100 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم، والكثير من الناس يكرهونها – المغني الرئيسي كريس مارتن على وجه الخصوص. هل نكتشف النمط؟

غالبًا ما يصف كارهو كولدبلاي موسيقى الفرقة بأنها ممتعة، ميلكيتوست، رطب، وما إلى ذلك. في هذه الأثناء، تم وصف مارتن بأنه “موظف يأكل شطيرة جبن في مقصورته،” لكل نائب، وأسوأ من ذلك بكثير. في النهاية، تنشأ كراهية كولدبلاي من مجموعة متشابكة من الأسباب الأكثر تعقيدًا مما قد تعتقد.

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(صورة مميزة بواسطة Raph_PH عبر ويكيميديا ​​​​كومنز | تم اقتصاصها وقياسها | CC BY 2.0)