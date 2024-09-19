إليكم ما نعرفه عن المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الحاكم تيم والز

كما ورد في السيرة الذاتية لتيم والز في الكونجرس الأمريكي، فقد التحق بالحرس الوطني للجيش في عام 1981 في سن السابعة عشرة، مباشرة بعد تخرجه من المدرسة الثانوية. وعلى مدار 24 عامًا من الخدمة، ترقى إلى رتبة رقيب أول، وهي أعلى رتبة ممكنة للجنود غير المفوضين في الجيش الأمريكي. وهو أيضًا عضو الكونجرس الوحيد في تاريخ أمريكا الذي حصل على هذه الرتبة العالية.

أثناء وجوده في الجيش، خدم والز في مجموعة متنوعة من الأدوار مع وحدات مختلفة في تكساس وأركنساس ونبراسكا ومينيسوتا. وانتهى به الأمر إلى التقاعد من كتيبة المدفعية الميدانية 1-125 في عام 2005. وتقول وكالة أسوشيتد برس إنه لم يشارك قط في القتال النشط، على الرغم من أنه تم نشره في إيطاليا في عام 2003 لدعم العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق وسط سنوات “الحرب على الإرهاب” القاتمة التي مرت بها البلاد بعد أحداث 11 سبتمبر.

وعلى طول الطريق، حصل والز في عام 1989 على درجة البكالوريوس في تعليم العلوم الاجتماعية من كلية تشادرون ستيت في نبراسكا. وبعد ذلك قام بالتدريس في الصين من عام 1989 إلى عام 1990 من خلال برنامج جامعة هارفارد. والجدير بالذكر أنه كان جزءًا من أول مجموعة من المعلمين الذين ترعاهم الحكومة للقيام بذلك في البلاد. ونعم، كما ذكرنا، يتحدث اللغة الصينية الماندرينية على مستوى المحادثة. وفي عام 1994، تزوج والز وبدأ التدريس في مدرسة مانكاتو ويست الثانوية في مينيسوتا. بعبارة أخرى، قام والز بالعديد من الأنشطة المشرفة والمغامرة قبل وقت طويل من بدء حياته السياسية.

(الصورة المميزة للجيش الأمريكي عبر ويكيبيديا | تم اقتصاصها وتعديل حجمها)