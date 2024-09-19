إليكم ما نعرفه عن المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الحاكم تيم والز

في السادس من أغسطس/آب 2024، أعلنت المرشحة الرئاسية الديمقراطية المحتملة كامالا هاريس عن زميلها في الترشح واختيارها لمنصب نائب الرئيس: تيم والز، حاكم ولاية مينيسوتا. وبطبيعة الحال، ظهرت على الإنترنت ملايين المقالات في الأيام التالية، والتي حللت والز، وانتقدت مواقفه بشأن قضايا مختلفة، بل وحتى وجهت انتقادات لاذعة إلى مظهره. وحتى النقطة الأخيرة، رد والز البالغ من العمر 60 عامًا على قناة إكس بالإشارة إلى فترة عمله لمدة 20 عامًا في الإشراف على غرفة الغداء. وكتب: “لا تترك هذه الوظيفة برأس كامل من الشعر. صدقني”. وبالتالي نحصل على لمحة حقيقية عن شخصية والز وتاريخه الشخصي وموهبته الشديدة في التلويح بالهراء، وكل ذلك يكشف الحقيقة وراء أقدم الأمثال: “لا تحكم على الكتاب من غلافه”.
وتصف مجلة الإيكونوميست والز بأنه “صعب التصنيف”، وكأن هذا أمر سيئ في عصر الهويات السياسية المفرطة في الجدل والقيم الجماعية. والحقيقة أن المظهر اللطيف الذي يتسم به تيم والز في بلدة صغيرة يغطي رجلاً قام بأشياء لم يقم بها كثيرون، واغتنام الفرص التي لن يغتنموها كثيرون. فقد خدم في الحرس الوطني للجيش لمدة 24 عاماً، على سبيل المثال، وترقى إلى رتبة رقيب أول. كما عمل مدرساً في المدرسة الثانوية لسنوات، ودرّس في الصين، ولا يزال يتحدث اللغة الصينية الماندرينية. ومن بين الحقائق التي يرويها والز حبه لسلسلة كتب “المحرك المميت” للشباب، وفوزه بجائزة الوفد الكونجرسي لولاية مينيسوتا في عام 2014 عن كتابه “طبق التروت التركي الساخن”، والإقلاع عن الخمر في عام 1995 لصالح مشروب دايت ماونتن ديو، وغير ذلك الكثير.
خدم في الحرس الوطني للجيش لمدة 24 عامًا
كما ورد في السيرة الذاتية لتيم والز في الكونجرس الأمريكي، فقد التحق بالحرس الوطني للجيش في عام 1981 في سن السابعة عشرة، مباشرة بعد تخرجه من المدرسة الثانوية. وعلى مدار 24 عامًا من الخدمة، ترقى إلى رتبة رقيب أول، وهي أعلى رتبة ممكنة للجنود غير المفوضين في الجيش الأمريكي. وهو أيضًا عضو الكونجرس الوحيد في تاريخ أمريكا الذي حصل على هذه الرتبة العالية.
أثناء وجوده في الجيش، خدم والز في مجموعة متنوعة من الأدوار مع وحدات مختلفة في تكساس وأركنساس ونبراسكا ومينيسوتا. وانتهى به الأمر إلى التقاعد من كتيبة المدفعية الميدانية 1-125 في عام 2005. وتقول وكالة أسوشيتد برس إنه لم يشارك قط في القتال النشط، على الرغم من أنه تم نشره في إيطاليا في عام 2003 لدعم العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق وسط سنوات “الحرب على الإرهاب” القاتمة التي مرت بها البلاد بعد أحداث 11 سبتمبر.
وعلى طول الطريق، حصل والز في عام 1989 على درجة البكالوريوس في تعليم العلوم الاجتماعية من كلية تشادرون ستيت في نبراسكا. وبعد ذلك قام بالتدريس في الصين من عام 1989 إلى عام 1990 من خلال برنامج جامعة هارفارد. والجدير بالذكر أنه كان جزءًا من أول مجموعة من المعلمين الذين ترعاهم الحكومة للقيام بذلك في البلاد. ونعم، كما ذكرنا، يتحدث اللغة الصينية الماندرينية على مستوى المحادثة. وفي عام 1994، تزوج والز وبدأ التدريس في مدرسة مانكاتو ويست الثانوية في مينيسوتا. بعبارة أخرى، قام والز بالعديد من الأنشطة المشرفة والمغامرة قبل وقت طويل من بدء حياته السياسية.
(الصورة المميزة للجيش الأمريكي عبر ويكيبيديا | تم اقتصاصها وتعديل حجمها)
لقد كان مدرسًا ومدربًا لعقود من الزمن
يبدو أن المرور بتيم والز في الشوارع والتفكير في “مرحبًا، هذا الرجل يبدو كمدرس في المدرسة الثانوية” أمر صحيح تمامًا. فقد أمضى سنوات عديدة في مدرسة مانكاتو ويست الثانوية في مينيسوتا ليس بحذائه على الأرض، بل بحذائه الرياضي على مشمع الأرضية. وقد وصفه الطلاب السابقون بأنه “معلم موهوب” و”يهتم كثيرًا”، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). فقد قام بتدريس الجغرافيا والدراسات الاجتماعية، وأشرف على الكافتيريا، بل وقام بواجبات مضاعفة كمدرب كرة قدم في المدرسة. وفي المجمل، أمضى والز 17 عامًا في التدريس حتى بدأ فترة ولايته في الكونجرس في عام 2006. كما كان مستشارًا للمدرسة لتحالف المثليين والمثليات في عام 1999.
في واقع الأمر، يعزو والز الفضل إلى طلابه في حثه على تجربة السياسة. فقد قال على إذاعة NPR إنه “لم يفكر قط في السياسة إلى هذا الحد”. ولكن طلابه رأوا فيه ما كان يأمل أن يغرسه فيهم: “فكرة الالتزام بعالم أفضل، والصالح العام. والإيمان بأن شخصاً واحداً قادر على إحداث الفارق”. وكما تروي لنا موسوعة بريتانيكا، فقد كان طلابه حاضرين معه في بداية حياته السياسية عندما لم يُسمح لهم بحضور حدث انتخابي لحملة جورج دبليو بوش أثناء رحلة ميدانية لأن أحدهم كان يرتدي ملصقاً يحمل صورة جون كيري. وقد انزعج والز من الظلم الذي لحق به وتطوع في حملة كيري في عام 2004، وهو ما حفز اهتمامه بالسياسة.
تيم والز يعمل كشخص من العائلة
قد لا يكون من الواضح منذ البداية إلى أي مدى يعمل تيم والز كرجل أسرة عادي. لكن نشأته في ويست بوينت بولاية نبراسكا والوقت الذي قضاه كضابط عسكري ومعلم وزوج وأب كان له تأثير واضح في كل قرار اتخذه في المجالات السياسية، وصولاً إلى آخر مرة تولى فيها منصب حاكم ولاية مينيسوتا منذ عام 2018. في الأساس، يفكر حقًا في الاحتياجات الأكثر شيوعًا التي تواجهها الأسر وقد فعل ما بوسعه لمعالجتها.
على سبيل المثال: وقع والز في عام 2023 قانونًا يمنح وجبات الإفطار والغداء مجانًا لجميع طلاب رياض الأطفال والمدارس الثانوية في ولاية مينيسوتا، وهو ما يساعد بشكل كبير الأسر التي تعاني من صعوبات اقتصادية. كما منح نفس القانون زيادة في الميزانية قدرها 2.3 مليار دولار لمدارس مينيسوتا. كما أذن والز بتخصيص 6 ملايين دولار لمنح رعاية الأطفال في جميع أنحاء الولاية. وفوق كل هذا، زاد من إجازة الأسرة المدفوعة الأجر ودفع ببرامج ائتمانية ضريبية متعددة متعلقة بالأسرة: ائتمانات ضريبية بقيمة 1750 دولارًا لكل طفل أقل من 18 عامًا للآباء من ذوي الدخل المنخفض، وائتمانات الأسرة العاملة، وائتمانات للأطفال الأكبر سنًا المؤهلين. بالإضافة إلى ذلك، كان مناصرًا لفترة طويلة لدعم علاج التلقيح الصناعي للآباء والأمهات المتفائلين، وهي النقطة التي تشرح وكالة أسوشيتد برس أنها جمعته وهاريس معًا في البداية. حتى أن والز وزوجته حملا بابنتهما التي أطلقا عليها اسمًا مناسبًا، “أمل”، عن طريق التلقيح الصناعي.
ليس لديه وقت لهراءك
منذ إعلان اختياره كنائب للرئيس ونائب للرئيس من قبل كامالا هاريس، ذكرنا أن تيم والز تحمل سلسلة من الإهانات التافهة المرهقة كما كان متوقعًا. وفي كل مرة، تمامًا مثل الطريقة التي استجاب بها على X للتعليقات حول صلعه، أظهر ذكاءً حادًا وموقفًا عمليًا. في الأساس، ليس لدى والز وقت لهراءك، وهي السمة التي ساعدته على الأرجح على النجاح كمدرس في المدرسة الثانوية والتي ستخدمه بلا شك بشكل جيد في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، على الرغم من أنه قاسٍ، إلا أنه ليس قاسيًا أبدًا.
وتستشهد الإذاعة الوطنية العامة ببعض عبارات والز الساخرة. فعندما أُعلن عنه نائباً لهاريس في السادس من أغسطس/آب، تحدث من على المنصة قائلاً: “أراك هناك. أرى هؤلاء الرجال البيض المسنين. بعضنا في سن كافية لنتذكر عندما كان الجمهوريون يتحدثون عن الحرية. اتضح الآن أن ما كانوا يقصدونه هو أن الحكومة يجب أن تكون حرة في غزو عيادة طبيبك”. وفيما يتعلق بترامب، قال والز: “لا تخطئوا، كانت الجرائم العنيفة في ازدياد في عهد دونالد ترامب. وهذا لا يشمل حتى الجرائم التي ارتكبها”. أما عن مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس، فقد قال والز مازحاً: “مثل كل الناس العاديين الذين نشأت معهم في قلب البلاد، درس جيه دي في جامعة ييل، ومولت حياته المهنية من قبل مليارديرات وادي السليكون ثم كتب كتاباً من أكثر الكتب مبيعاً ينتقد هذا المجتمع”. حتى أنه أطلق نكتة حول النكتة المتكررة التي تحدث فيها فانس ذات مرة عن قرب مع أريكة.
لدى تيم والز بعض الهوايات والعادات الغريبة
وأخيرًا، نصل إلى مجموعة من الحقائق عن تيم والز التي توضح مدى غرابته. نعم، لديه بعض الهوايات الشائعة مثل الجري والصيد والعبث بالسيارات. وعلى هذا النحو، قد لا تتعرف على صور قديمة لوالز ذي البطن المنتفخة إلى حد ما لأن الجري فعل العجائب لصحته. حتى أنه شارك في ماراثون توين سيتيز. وفي حديثه عن الصيد، وجه ضربة أخرى إلى جيه دي فانس عندما قال، “أضمن لك أنه لا يستطيع صيد طيور الدراج مثلي”، وفقًا لصحيفة ذا هيل. وعلى الصعيد الميكانيكي، يحب إصلاح سيارته الدولية الزرقاء، وهي مركبة للطرق الوعرة توقفت عن الإنتاج في عام 1980. حتى أنها تحمل رخصة القيادة المخصصة له، “ONE MN”، والتي حصل عليها أثناء ترشحه لمنصب حاكم ولاية مينيسوتا.
فيما يتعلق بالكتب، يقول والز إنه “نوع من الرجال الذين يحبون الخيال العلمي”، وفقًا لصحيفة بايونير بريس. على سبيل المثال، اهتم بسلسلة “Mortal Engines” لأن ابنه جاس يحبها. وفيما يتعلق بالطعام، لدينا طبق الديك الرومي الحار المصنوع منزليًا والذي يحمل اسمًا رائعًا، والذي احتل المركز الأول في مسابقة الأطباق الساخنة لوفد الكونجرس في مينيسوتا لعام 2014. وأخيرًا، هناك مشروب دايت ماونتن ديو. كان والز يفضل المشروب منذ أيام تدريسه في المدرسة الثانوية، كما قال أحد طلابه السابقين لـ NPR. ومع ذلك، بدأ والز في تناول مشروب ديو لسبب وجيه – كطريقة لإصلاح نفسه بعد تهمة القيادة تحت تأثير الكحول في عام 1995.