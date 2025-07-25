إليك أفضل مكان لوضع سلة المهملات إذا كنت تريد ذباب فاكهة أقل

تعتبر ذباب الفاكهة من بين الآفات المنزلية الأكثر شيوعًا ، وقد تخلق مصدر إزعاج كبير في منزلك في وقت قليل جدًا. نظرًا لأن الإناث يمكن أن تضع مئات البيض التي يمكن أن تفقس في غضون 12 ساعة ، بمجرد الحصول على هذه الآفات ، من الصعب للغاية التخلص منها. أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس عند محاولة التخلص من ذباب الفاكهة هو الاعتقاد بأن هذه الحشرات ستختفي بمفردهم. يجب أن تكون استباقيًا في محاولة القضاء عليها.

من بين الخطوات التي يجب اتخاذها للتخلص من ذباب الفاكهة مرة واحدة وإلى الأبد ، فإن القمامة الخاصة بك يمكن أن تكون غير جذابة لهذه الحشرات المزعجة قدر الإمكان ، بدءًا من وضعها. إن وضع المهملات في منطقة المنزل خارج أشعة الشمس المباشرة سيقلل من الروائح من تراكم الحرارة. يبطئ الموقع المظلل المظلل تسوس قصاصات الطعام والفواكه القديمة داخل العلبة. إذا كان لديك خزانة سحب من أجل المطبخ المطبخ الخاص بك ، فإن هذا التصميم يبقيه خارج الشمس ويساعد في التحكم في الرائحة.

خيار آخر هو وضع العلبة في منطقة لها تدفق هواء قوي. أضف مروحة مربع بالقرب من العلبة ، وسوف تكافح ذباب الفاكهة الخفيفة من أجل الطيران بدقة نحو علبة القمامة. (يزن ذبابة الفاكهة أقل من 1 ملليغرام.) قد تكون الحشرات غير قادرة على الهبوط على القمامة ووضع البيض إذا وضعت العلبة بالقرب من مروحة قوية. إذا كانت القمامة قريبة من تنفيس تكييف الهواء ، فإن الهواء البارد الذي يتحرك في المنطقة يمكن أن يجعل المنطقة أقل جاذبية لذباب الفاكهة أيضًا.