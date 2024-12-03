إليك الألعاب التي لن ترغب في تفويتها

لن يكون هناك نقص في الوقائع المنظورة المقنعة لموسم WNBA 2025.

امتياز جديد. إعادة المباريات الفاصلة. مواجهات مرصعة بالنجوم وظهور المبتدئين لأول مرة.

اجلبه.

من المؤكد أن وكالة WNBA المجانية، التي لا تزال على بعد أشهر، ستضيف المزيد من الإثارة إلى مباريات الموسم العادي.

Breanna Stewart، وBrittney Griner، وAlyssa Thomas، وSatou Sabally، وKelsey Plum، وNneka Ogwumike جميعهم وكلاء أحرار غير مقيدين. هل سيبقون مع فرقهم الحالية؟ أم أنهم سيضعون مواضيع جديدة في الموسم المقبل؟

يمكن للفرق أن تبدأ التحدث معهم – جنبًا إلى جنب مع الوكلاء الأحرار الآخرين – في 21 يناير، لكن لا يمكن توقيع الصفقات رسميًا حتى 1 فبراير. ومن المقرر أن ينتهي الموسم العادي في 16 مايو ويختتم في 11 سبتمبر.

مع كشف WNBA عن قائمة الموسم العادي لعام 2025 يوم الاثنين، إليك بعض المباريات التي لن ترغب في تفويتها:

لوس أنجلوس سباركس في غولدن ستايت فالكيريز، 16 مايو

سيبدأ فريق Golden State Valkyries، الامتياز الثالث عشر في WNBA، موسمه الافتتاحي في اليوم الأول من موسم WNBA. هناك تنافس طبيعي داخل الولاية بين Valkyries وSparks، مما يجعلها أول مباراة مثالية لـ Golden State. ستضم اللعبة أيضًا مدربين رئيسيين لأول مرة في WNBA: لين روبرتس من لوس أنجلوس وناتالي ناكاسي من غولدن ستايت.

لاس فيجاس إيسيس في نيويورك ليبرتي، 17 مايو

يفتتح فريق Liberty الدفاع عن لقبه ضد فريق واجهوه في كل من الموسمين الماضيين. خرج الأصوص من نيويورك في نهائيات WNBA 2023 ليفوزوا بلقبهم الثاني على التوالي. في العام الماضي، حصل فريق Liberty على رقم الآص، حيث تغلب عليهم في الدور قبل النهائي قبل أن يفوز بأول بطولة للامتياز. لا يفتقر هذان الفريقان الخارقان إلى القوة النجمية، حيث حصل أجا ويلسون على جائزة أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات، وستيوارت، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب مرتين، فقط في السطح. تخطط Liberty أيضًا للاحتفال ببطولة WNBA لعام 2024 في تلك المباراة.

فينيكس ميركوري في مينيسوتا لينكس، 3 يونيو

لم يتضح بعد ما إذا كانت ديانا توراسي ستتقاعد قبل موسم 2025. ولكن إذا قرر Taurasi الاشتراك في جولة أخيرة – وجولة وداع – فتوقع أن يكون لكل لعبة على طريق Mercury معنى خاص. حتى لو قررت توراسي أن عام 2024 كان موسمها الأخير، فإن مباراة كأس المفوض هذه يجب أن تكون مثيرة للاهتمام لأنها أول لقاء بين الفريقين منذ أن أرسل لينكس فريق فينيكس إلى المنزل في الجولة الأولى من التصفيات.

حمى إنديانا في شيكاغو سكاي، 7 يونيو

سيظل التنافس بين Sky وFever – وربما بشكل أكثر تحديدًا بين أحاسيس السنة الثانية Angel Reese وCaitlin Clark – قصة متكررة. سيواجه الفريقان خمس مرات، بدءًا من المباراة الافتتاحية للموسم لكل فريق. ستكون مباراة 7 يونيو بمثابة مباراة في كأس المفوض مما يزيد من أهميتها. لا شك أن ريس وكلارك يتمتعان بالكثير من الاحترام المتبادل، حيث يعودان إلى أيام اللعب في كليتهما الصغيرة. لقد ساعدوا بطريقتهم الخاصة في رفع مستوى كرة السلة للسيدات وجعلها أكثر انتشارًا. يبدو أن الفريقين دائمًا ما يحققان مستوى إضافيًا من القوة عندما يلعبان مع بعضهما البعض، مما يجعل هذه المباراة – واللقاءات الأربعة الأخرى – لا داعي للتفكير في مشاهدتها.

حمى إنديانا في دالاس وينغز، 27 يونيو

ماذا عن أفضل الاختيارات لعامي 2024 و2025 التي ستتنافس مع بعضها البعض؟ هذا ما من المقرر أن تقدمه مباراة أواخر يونيو. تتمتع The Wings بحقوق الاختيار العام رقم 1 في مسودة WNBA لعام 2025. من المعتقد على نطاق واسع أن دالاس ستستقبل نجمة كونيتيكت بايج بيكرز – أي إذا أعلنت عن المسودة بدلاً من استخدام سنتها الأخيرة من أهلية الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات. ومع ذلك، حتى لو لم يكن Bueckers، يجب أن يكون من الممتع مشاهدة مبتدئ واعد آخر يواجه كايتلين كلارك، الحائز على جائزة أفضل مبتدئ لهذا العام، والذي قام بانتقال سلس تقريبًا من الكلية إلى المحترفين.

مينيسوتا لينكس في نيويورك ليبرتي، 10 أغسطس

كانت المباراة الخامسة التي يفوز فيها الفائز بكل شيء من نهائيات WNBA والتي تضم Lynx وLiberty هي المباراة النهائية الأكثر مشاهدة في نهائيات WNBA منذ 25 عامًا. كان المسلسل مليئًا بالدراما – بدءًا من التسديدات المذهلة التي حققت الفوز في المباراة والرميات الحرة الضائعة وحتى الصافرات المثيرة للجدل والعودة الصاخبة. ستكون مباراة 10 أغسطس في مركز باركليز هي الثانية من بين أربع لقاءات بين لينكس وليبرتي هذا الموسم والمرة الأولى التي تعود فيها نافيزا كولير ولينكس إلى بروكلين منذ فشلهما في الفوز باللقب.