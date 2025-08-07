إليك السبب في أنك قد تكون أفضل حالًا لعدم جعل سريرك أول شيء في الصباح

من المحتمل أنك سمعت حياتك كلها أن غرفة مرتبة تبدأ بسرير مصنوع. ولكن ماذا لو جعلت سريرك أول شيء في الصباح ليس هو العادة الأكثر صحة؟ كما اتضح ، فإن عدم جعل سريرك أول شيء قد يساعد في تقليل عث الغبار والمواد المثيرة للحساسية ، والتي تزدهر في البيئة الدافئة والرطبة التي خلفتها حرارة جسمك بين عشية وضحاها. قد تعرف الحقيقة الجسيمة حول ماهية الغبار حقًا ، ولكن عندما تقوم على الفور بسحب الغطاء ، فأنت فخى بالحرارة والرطوبة (إعطاء تلك المخلوقات المجهرية بالضبط ما يريدون.)
ترك سريرك يتنفس لمدة 30 دقيقة ، من ناحية أخرى ، يساعد المساحة على التبرع والتجف. هذا التحول البسيط يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الجيوب الأنفية الحساسة. أفضل جزء في هذه النصيحة هو أنها سهلة. يمكنك فقط الاستيقاظ ، والتمدد ، وصنع بعض القهوة ، وفتح نافذة ، وإعطاء فراشك لمدة ساعة أو نحو ذلك للهواء قبل ترتيب الأشياء. بالنسبة لأصحاب المنازل ، وخاصة أولئك الذين يعانون من الحيوانات الأليفة ، أو حساسية الغبار ، أو الأطفال ، فإن هذا القرص الصغير في روتينك الصباحي يمكن أن يكون له تأثير كبير على جودة الهواء في منزلك. إنه مثال رائع على مدى تعديلات البساطة ، حتى تخطي هذا صنع الأسرة التلقائي ، يمكن أن يدعم أسرة أكثر صحة وأكثر وضوحًا. لمزيد من الطرق لرفع مساحتك ، جرب بعضًا من هذه أفكار غرفة النوم المريحة التي ستساعد على وضع عقلك في راحة.
طرق أخرى لترك سريرك يتنفس
بمجرد احتضان فكرة عدم جعل سريرك أول شيء ، يمكنك بالفعل تحويله إلى طقوس صباحية مهدئة. في بعض الثقافات ، مثل أجزاء من الدول الاسكندنافية وألمانيا ، من الشائع أن يتم إيقاف الفراش أو حتى وضع وحافات ما بالقرب من النوافذ المفتوحة لتنشيط الأقمشة والتخلص من الرطوبة. في الدنمارك ، من الشائع فتح النوافذ للسماح للهواء النقي.
يمكنك تبني نهج مماثل في مساحتك. ابدأ بسحب ما يعزيك وزملاؤه للملاءات للسماح بالحرائق المحاصرة. إذا كان الطقس لطيفًا ، فقم بتكسير نافذة لترك الهواء النقي يتدفق. يمكنك حتى إعطاء وساداتك هزًا سريعًا أو وضعها بواسطة حافلة مشمسة لتقليل تراكم الرطوبة. للحصول على مزيد من النضارة ، قم بتشغيل ملاءاتك برذاذ الكتان أو وضع كيس من اللافندر في وضع وسادة الخاص بك. حتى أن بعض الناس يغيرون فراشهم كل يومين للحفاظ على الأشياء شعورًا ونظيفًا. هذه العادات الصغيرة لا تحسن النظافة فحسب ، بل إنها تضيف لمسة من النية ليومك. لذلك في المرة القادمة التي تتخطى فيها صنع سريرك على الفور ، تعرف أنك لا تكون كسولًا ، فأنت تسمح لمساحة إعادة ضبط المساحة بشكل طبيعي. فيما يلي المزيد من نصائح التنظيف التي تترك سريرك رائحة مذهلة.