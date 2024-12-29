إليك خطر الوفاة بأمراض القلب إذا كنت تعيش في كاليفورنيا

تشير أمراض القلب إلى مجموعة من الحالات التي تؤثر على القلب والدورة الدموية، ويمكن أن تتطور هذه الحالات من تراكم الترسبات في الشرايين التي تؤثر على تدفق الدم. النوع الأكثر شيوعًا من أمراض القلب هو مرض القلب التاجي، حيث تصبح الشرايين المؤدية إلى القلب ضيقة بسبب تراكم الترسبات. تحدث النوبة القلبية إذا انفصلت اللويحة وتشكلت جلطة في الشريان. هذه الجلطة تمنع تدفق الدم إلى القلب. يمكن أن تحدث السكتة الدماغية إذا أدت جلطة دموية أو تمزق في الأوعية الدموية إلى قطع تدفق الدم إلى الدماغ.

وفقًا لإدارة الصحة العامة بكاليفورنيا، أصيب ما يقرب من 6% من سكان كاليفورنيا بأحد أشكال أمراض القلب بين عامي 2015 و2019. وكان عدد الرجال المصابين بأي مرض قلبي أكثر من النساء، كما اختلفوا أيضًا في معدلات الإصابة بالنوبات القلبية والذبحة الصدرية والشرايين التاجية. مرض. كان لدى الأشخاص الذين ينتمون إلى عرقيات جزر آسيا والمحيط الهادئ أدنى معدل للإصابة بأمراض القلب، في حين أن أولئك الذين تم تحديدهم على أنهم من البيض لديهم أعلى معدل انتشار لأمراض القلب.

ما يثير القلق هو الفجوة في الدخل في معدلات الإصابة بأمراض القلب. سكان كاليفورنيا الذين يكسبون أقل من 25000 دولار سنويا لديهم أعلى معدل انتشار لأمراض القلب. تنخفض معدلات الإصابة بأمراض القلب مع كل زيادة في شريحة الدخل. كما كان لدى الأشخاص الحاصلين على تعليم جامعي معدلات أقل للإصابة بأمراض القلب مقارنة بمن حصلوا على تعليم أقل.