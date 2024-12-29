إليك خطر الوفاة بأمراض القلب إذا كنت تعيش في كاليفورنيا

تشتهر كاليفورنيا بشواطئها وأسلوب هوليوود والحياة الصحية. باعتبارها خامس أكبر اقتصاد في العالم، تتمتع كاليفورنيا أيضًا بواحد من أعلى متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC). على الرغم من أن كاليفورنيا لديها معدل وفيات منخفض نسبيًا بسبب أمراض القلب مقارنة بالولايات الأخرى، إلا أن أمراض القلب لا تزال السبب الرئيسي للوفاة.
في عام 2022، أفاد مركز السيطرة على الأمراض أن كاليفورنيا لديها معدل وفيات بأمراض القلب يبلغ 142.4 شخصًا لكل 100.000. في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يبلغ معدل الوفيات بسبب أمراض القلب 210.9 لكل 100.000 شخص. يمكن أن يعزى انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب في كاليفورنيا إلى عدة عوامل خطر. (اقرأ ما يمكنك فعله لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.) وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يوجد في كاليفورنيا عدد أقل من المدخنين وعدد أقل من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة مقارنة بالمتوسط في الولايات المتحدة. تحصل نسبة أعلى من سكان كاليفورنيا أيضًا على 150 دقيقة من التمارين الرياضية الموصى بها أسبوعيًا. إذا كنت تعيش في كاليفورنيا، فأنت تعلم أن سكانها متنوعون. تختلف معدلات الإصابة بأمراض القلب أيضًا باختلاف التركيبة السكانية.
الاختلافات الديموغرافية في أمراض القلب في كاليفورنيا
تشير أمراض القلب إلى مجموعة من الحالات التي تؤثر على القلب والدورة الدموية، ويمكن أن تتطور هذه الحالات من تراكم الترسبات في الشرايين التي تؤثر على تدفق الدم. النوع الأكثر شيوعًا من أمراض القلب هو مرض القلب التاجي، حيث تصبح الشرايين المؤدية إلى القلب ضيقة بسبب تراكم الترسبات. تحدث النوبة القلبية إذا انفصلت اللويحة وتشكلت جلطة في الشريان. هذه الجلطة تمنع تدفق الدم إلى القلب. يمكن أن تحدث السكتة الدماغية إذا أدت جلطة دموية أو تمزق في الأوعية الدموية إلى قطع تدفق الدم إلى الدماغ.
وفقًا لإدارة الصحة العامة بكاليفورنيا، أصيب ما يقرب من 6% من سكان كاليفورنيا بأحد أشكال أمراض القلب بين عامي 2015 و2019. وكان عدد الرجال المصابين بأي مرض قلبي أكثر من النساء، كما اختلفوا أيضًا في معدلات الإصابة بالنوبات القلبية والذبحة الصدرية والشرايين التاجية. مرض. كان لدى الأشخاص الذين ينتمون إلى عرقيات جزر آسيا والمحيط الهادئ أدنى معدل للإصابة بأمراض القلب، في حين أن أولئك الذين تم تحديدهم على أنهم من البيض لديهم أعلى معدل انتشار لأمراض القلب.
ما يثير القلق هو الفجوة في الدخل في معدلات الإصابة بأمراض القلب. سكان كاليفورنيا الذين يكسبون أقل من 25000 دولار سنويا لديهم أعلى معدل انتشار لأمراض القلب. تنخفض معدلات الإصابة بأمراض القلب مع كل زيادة في شريحة الدخل. كما كان لدى الأشخاص الحاصلين على تعليم جامعي معدلات أقل للإصابة بأمراض القلب مقارنة بمن حصلوا على تعليم أقل.
عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب في كاليفورنيا
على الرغم من أن كاليفورنيا لديها عدد أقل من المدخنين والأشخاص الذين يعانون من السمنة مقارنة ببقية الولايات المتحدة، إلا أن عوامل الخطر هذه لا تزال موجودة بالنسبة للأشخاص في كاليفورنيا. ومن بين الأشخاص المصابين بأمراض القلب، أكثر من نصفهم من المدخنين، وأكثر من 70% منهم يعانون من زيادة الوزن. غالبًا ما يرتبط مرض السكري من النوع الثاني بسكر الدم، ولكنه أيضًا عامل خطر للإصابة بأمراض القلب. ما يقرب من 32٪ من المصابين بأمراض القلب يعانون أيضًا من مرض السكري من النوع الثاني. قارن ذلك بـ 8.4% من الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض القلب ولكنهم مصابون بداء السكري من النوع الثاني.
لا يزال ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم من العوامل القوية التي تنبئ بأمراض القلب. في كاليفورنيا، يعاني أكثر من 68% من الأشخاص المصابين بأمراض القلب أيضًا من ارتفاع ضغط الدم، في حين أن ما يزيد قليلاً عن 25% من الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض القلب يعانون من ارتفاع ضغط الدم. يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول أيضًا أكثر شيوعًا بين الأشخاص المصابين بأمراض القلب في كاليفورنيا، وهو ما يمثل أكثر من 60٪ من الأشخاص المصابين بأمراض القلب. في الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض القلب، يعاني ما يزيد قليلاً عن 30٪ منهم من ارتفاع نسبة الكوليسترول.