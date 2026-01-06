إليك عدد المرات التي يجب عليك فيها إعادة إغلاق الجص في دش البلاط الخاص بك

يعد الجص جزءًا أساسيًا من أي مشروع بلاط، ولكنه يتطلب العناية المنتظمة ليبدو في أفضل حالاته، خاصة عند التعامل مع بيئة عالية الرطوبة، مثل الدش. نظرًا لأنها مادة مسامية، فإن الجص عرضة لتراكم كل ما يصل إليه، بدءًا من بقايا الشامبو وحتى خلايا الجلد. ومع تراكمها مع مرور الوقت، فإنها يمكن أن تصبح أرضًا خصبة للبكتيريا والعفن الفطري. لهذا السبب يعد التنظيف المنتظم للجص أمرًا أساسيًا، على الرغم من أنك بحاجة إلى توخي الحذر من خطأ الجص الذي يرتكبه الجميع، وهو الفرك بقوة شديدة واستخدام المنتجات الحمضية التي يمكن أن تجعل الجبس أكثر مسامية.

مفتاح آخر للحفاظ على دش نظيف هو إغلاق الجص وإعادة إغلاقه بشكل صحيح. على الرغم من أن الختم ليس في الواقع خطوة إلزامية، إلا أنه يمكن أن يقلل من تكرار عمليات التنظيف المطلوبة ويطيل العمر الإجمالي للجص. عند التعامل مع الجص الأسمنتي في الحمام الخاص بك، اختر مادة مانعة للتسرب يمتصها الجبس بالكامل ويعمل على طرد البقايا من الداخل. هذا مشروع سهل يمكنك القيام به بنفسك ويوصى بتكراره مرة واحدة على الأقل في السنة. إذا كان الدش الخاص بك يستخدم كثيرًا، فقد تحتاج إلى إعادة إغلاق الجص كل ستة أشهر، بينما، من ناحية أخرى، قد يحتاج حمام الضيوف إلى إعادة إغلاقه كل عامين فقط. فيما يلي كيفية التحقق من الوقت المناسب لإعادة الختم وأفضل طريقة للقيام بذلك.