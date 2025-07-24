إليك عدد المرات التي يجب عليك فيها سقي شجرة الخوخ الخاصة بك للحصول على أفضل الفاكهة (وأفضل طريقة للقيام بذلك)

واحدة من أحلى الفواكه المرتبطة بالصيف هي الخوخ. لا يوجد شيء مثل امتلاك إسكافي الخوخ في صيف. هذا هو بالضبط السبب في أن الكثير من البستانيين يختارون زراعة هذه الفاكهة اللذيذة في حدائقهم. واحدة من أفضل الطرق لضمان حصولك على أحلى وأحلى فاكهة ممكنة هو سقي شجرة الخوخ باستمرار. لكن كم مرة يجب أن تسقي؟ هذا يعتمد على عمر شجرتك ، ونوع التربة الخاص بك ، وكم مرة تمطر في منطقتك. تحتوي أشجار الخوخ المزروعة حديثًا على أنظمة جذر أصغر ولا يمكن الوصول إليها في التربة للرطوبة ، لذلك ستحتاج إلى سقي أكثر تكرارًا. وفي الوقت نفسه ، تحتاج الأشجار القديمة إلى سقي عميق ، في كثير من الأحيان.
مع نضوج شجرة الخوخ ، تصبح جذورها أكثر تطوراً وتصل إلى أبعد من التربة ، مما يجعلها أكثر اكتفاء ذاتيا. قد تحتاج شجرة الخوخ الراسخة إلى سقيها مرة واحدة في الأسبوع مرة واحدة في الشهر ، اعتمادًا على مقدار هطول الأمطار الذي تحصل عليه. لا يزال يتعين عليك مراقبة التربة المحيطة بشجرتك بانتظام للتأكد من حصولك على الكمية المناسبة من الماء. إذا كانت أفضل بوصات من التربة تشعر بالجفاف ، فمن المحتمل أن يكون الوقت قد حان للمياه.
يعد تردد السقي مجرد واحد من الأشياء التي يجب مراعاتها قبل زراعة شجرة الفاكهة في الفناء الخلفي الخاص بك. تحتاج أشجار الخوخ إلى تربة جيدة الإرهاق ، والتعرض المناسب للشمس ، ومساحة كبيرة لجذورها للنمو. وإذا كنت قد بدأت للتو مع بستانك ، فإن الخوخ هي واحدة من أفضل أشجار الفاكهة التي يجب أن تزرعها في الربيع لبداية صحية. سوف يمنحهم الزراعة المبكرة الكثير من الوقت للتأسيس قبل وصول حرارة الصيف.
كيفية سقي شجرة الخوخ الخاصة بك بشكل صحيح
إذا كنت جادًا في زراعة شجرة خوخ صحية ، فإن أفضل طريقة سقي عميقة وبطيئة. هذا يضمن أن الماء يصل إلى قاعدة نظام الجذر ويمنعه من التجفيف قبل أن تتمكن الشجرة من امتصاصها. بدورها ، تشجع هذه الطريقة على نمو الجذر الأعمق ، بدلاً من الجذور الضعيفة التي تجف بسرعة في الطقس الحار.
يعد استخدام الري بالتنقيط أو خرطوم SOAKER مثاليًا لضمان حصول شجرة الخوخ الخاصة بك على الكمية المناسبة من الماء الذي يحتاجه ، بالإضافة إلى إهدار ماء أقل. اعتمادًا على نوع التربة وكمية المطر لديك ، قد تحتاج فقط إلى الماء مرة واحدة في الأسبوع. بوصة من هطول الأمطار في سبعة إلى 10 أيام كافية لشجرة الخوخ الناضجة. إذا كان لديك تربة رملية ، فقد تضطر إلى الماء أكثر قليلاً مما لو كان لديك تربة تشبه الطين. تتصرف التربة الرملية بشكل أسرع ، في حين تمسك التربة التي تشبه الطين بالرطوبة. يمكنك أيضًا إضافة بعض المهاد حول قاعدة شجرتك لمنع تبخر الماء.
يرتكب العديد من البستانيين الجدد خطأ السقي على جدول محدد أو سقي أوراق أشجار الفاكهة الخاصة بهم ، وهو ما يضر أكثر مما ينفع. في الواقع ، يعد Overwatering أحد أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها الجميع عند زراعة أشجار الفاكهة. بدلاً من ذلك ، يجب أن تهدف إلى الحفاظ على التربة حول قاعدة الشجرة الرطبة ، غير غارقة. مع الري المناسب ، يجب أن يكون لديك خوخ لذيذ رائع لسنوات قادمة.