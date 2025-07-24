إليك عدد المرات التي يجب عليك فيها سقي شجرة الخوخ الخاصة بك للحصول على أفضل الفاكهة (وأفضل طريقة للقيام بذلك)

واحدة من أحلى الفواكه المرتبطة بالصيف هي الخوخ. لا يوجد شيء مثل امتلاك إسكافي الخوخ في صيف. هذا هو بالضبط السبب في أن الكثير من البستانيين يختارون زراعة هذه الفاكهة اللذيذة في حدائقهم. واحدة من أفضل الطرق لضمان حصولك على أحلى وأحلى فاكهة ممكنة هو سقي شجرة الخوخ باستمرار. لكن كم مرة يجب أن تسقي؟ هذا يعتمد على عمر شجرتك ، ونوع التربة الخاص بك ، وكم مرة تمطر في منطقتك. تحتوي أشجار الخوخ المزروعة حديثًا على أنظمة جذر أصغر ولا يمكن الوصول إليها في التربة للرطوبة ، لذلك ستحتاج إلى سقي أكثر تكرارًا. وفي الوقت نفسه ، تحتاج الأشجار القديمة إلى سقي عميق ، في كثير من الأحيان.

مع نضوج شجرة الخوخ ، تصبح جذورها أكثر تطوراً وتصل إلى أبعد من التربة ، مما يجعلها أكثر اكتفاء ذاتيا. قد تحتاج شجرة الخوخ الراسخة إلى سقيها مرة واحدة في الأسبوع مرة واحدة في الشهر ، اعتمادًا على مقدار هطول الأمطار الذي تحصل عليه. لا يزال يتعين عليك مراقبة التربة المحيطة بشجرتك بانتظام للتأكد من حصولك على الكمية المناسبة من الماء. إذا كانت أفضل بوصات من التربة تشعر بالجفاف ، فمن المحتمل أن يكون الوقت قد حان للمياه.

يعد تردد السقي مجرد واحد من الأشياء التي يجب مراعاتها قبل زراعة شجرة الفاكهة في الفناء الخلفي الخاص بك. تحتاج أشجار الخوخ إلى تربة جيدة الإرهاق ، والتعرض المناسب للشمس ، ومساحة كبيرة لجذورها للنمو. وإذا كنت قد بدأت للتو مع بستانك ، فإن الخوخ هي واحدة من أفضل أشجار الفاكهة التي يجب أن تزرعها في الربيع لبداية صحية. سوف يمنحهم الزراعة المبكرة الكثير من الوقت للتأسيس قبل وصول حرارة الصيف.