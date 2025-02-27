إليك عندما يجب أن تتوقف عن استخدام مزيل الرطوبة

هل منزلك رطب حتى مع تكييف الهواء؟ يمكن أن يساعد الاستثمار في مزيل الرطوبة ، حيث يمكنهم الحفاظ على الرطوبة النسبية الداخلية تحت السيطرة حتى تبقى المستويات في البقعة الحلوة ، والتي تتراوح بين 30 ٪ و 50 ٪. إن ترك رطوبة منزلك تتجاوز 60 ٪ يزيد من خطر نمو العفن. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تشجع الرطوبة العالية الآفات على جعل نفسها في المنزل في منزلك. قد يبدو تشغيل إزالة الرطوبة دون توقفك هو الخيار الأفضل لمنع هذه المشكلات ، ولكنه ليس جهازًا تريد تشغيله على مدار السنة. بدلاً من ذلك ، من الضروري فقط عندما تكون مستويات الرطوبة النسبية عالية.
الرطوبة عادة ما تكون قضية الطقس الدافئ. لا يمكن أن يحتفظ الهواء البارد بقدر ما هو الهواء الأكثر دفئًا ، ولهذا السبب عادة ما تكون أيام الصيف عندما تلاحظ الرطوبة غير المريحة. هذا يعني أيضًا أنك لا تحتاج عادةً إلى تشغيل مزيل الرطوبة عندما تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 65 درجة فهرنهايت. بمجرد أن تصبح أكثر برودة ، من المحتمل ألا تقاتل مستويات الرطوبة الداخلية.
بالنسبة لمعظم الناس ، هذا يعني إغلاق مزيل الرطوبة الخاص بك للموسم في أواخر الخريف وتركه حتى الربيع. ومع ذلك ، يعتمد التوقيت إلى حد كبير على المناخ في منطقتك. إذا بقي الطقس دافئًا على مدار السنة حيث تعيش ، فيمكنك الحفاظ على مزيل الرطوبة الخاص بك لمعظم العام. يساعدك قياس مستوى الرطوبة في منزلك على تحديد ما إذا كان يجب عليك إيقاف الجهاز في تلك المواقف ويساعدك على تجنب الأخطاء الشائعة عند إزالة الرطوبة في منزلك.
لماذا تحتاج إلى التوقف
إن تشغيل مزيل الرطوبة الخاص بك لفترة أطول من الضرورة يضع الضغط الزائد على الجهاز ، والذي يمكن أن يقصر حياته. مع انخفاض درجة الحرارة ، يمكن أن يضر الهواء البارد بالوحدة. عندما يكون الهواء أكثر برودة من 60 درجة ، فإن الرطوبة التي يزيلها الجهاز من الهواء يمكن أن يتجمد على ملفات مزيل الرطوبة. من خلال إيقاف تشغيل مزيل الرطوبة بمجرد بلوغ درجات الحرارة 65 درجة ، فإنك تتجنب الاقتراب من درجات الحرارة الضارة.
يمكنك أيضًا تحديد وقت إغلاق مزيل الرطوبة عن طريق مراقبة مستويات الرطوبة باستخدام مقياس الرطوبة. لست متأكدا ما هو المقياس؟ إنها أداة تقيس الرطوبة النسبية في الهواء. عندما تلاحظ أن مستويات الرطوبة الخاصة بك تظل في نطاق 30 ٪ إلى 50 ٪ دون تشغيل مزيل الرطوبة بشكل متكرر ، فقد تفكر في إيقاف مزيل الرطوبة للموسم لتجنب انخفاض الرطوبة المفرطة. غالبًا ما يجعل انخفاض الرطوبة بشرتك وشعرك جافًا وقد يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي. يمكن أن يؤدي نقص الرطوبة في الهواء أيضًا إلى إتلاف العناصر في منزلك ، بما في ذلك الآلات الموسيقية والعناصر الخشبية والإلكترونيات.
عادة ما يكون لمزيلات الرطوبة الحديثة ميزات الإغلاق التلقائي بناءً على مستويات الرطوبة في المنزل. يتيح لك الجهاز تعيين مستوى الرطوبة المستهدف بناءً على تفضيلاتك. عندما يصل مستوى الرطوبة النسبي إلى هذا المستوى المستهدف ، يتم إيقاف مزيل الرطوبة مؤقتًا ويعود إلى ما إذا كانت مستويات الرطوبة مرتفعة بدرجة كافية. هذه الميزة تمنع مزيل الرطوبة من الركض أكثر من اللازم خلال موسم أكثر دفئًا. ومع ذلك ، بمجرد دخولك إلى موسم البرودة ، فإن إيقاف تشغيل مزيل الرطوبة يحميه تمامًا من التآكل غير الضروري واستخدام الطاقة الإضافية.