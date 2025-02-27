إليك عندما يجب أن تتوقف عن استخدام مزيل الرطوبة

هل منزلك رطب حتى مع تكييف الهواء؟ يمكن أن يساعد الاستثمار في مزيل الرطوبة ، حيث يمكنهم الحفاظ على الرطوبة النسبية الداخلية تحت السيطرة حتى تبقى المستويات في البقعة الحلوة ، والتي تتراوح بين 30 ٪ و 50 ٪. إن ترك رطوبة منزلك تتجاوز 60 ٪ يزيد من خطر نمو العفن. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تشجع الرطوبة العالية الآفات على جعل نفسها في المنزل في منزلك. قد يبدو تشغيل إزالة الرطوبة دون توقفك هو الخيار الأفضل لمنع هذه المشكلات ، ولكنه ليس جهازًا تريد تشغيله على مدار السنة. بدلاً من ذلك ، من الضروري فقط عندما تكون مستويات الرطوبة النسبية عالية.

الرطوبة عادة ما تكون قضية الطقس الدافئ. لا يمكن أن يحتفظ الهواء البارد بقدر ما هو الهواء الأكثر دفئًا ، ولهذا السبب عادة ما تكون أيام الصيف عندما تلاحظ الرطوبة غير المريحة. هذا يعني أيضًا أنك لا تحتاج عادةً إلى تشغيل مزيل الرطوبة عندما تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 65 درجة فهرنهايت. بمجرد أن تصبح أكثر برودة ، من المحتمل ألا تقاتل مستويات الرطوبة الداخلية.

بالنسبة لمعظم الناس ، هذا يعني إغلاق مزيل الرطوبة الخاص بك للموسم في أواخر الخريف وتركه حتى الربيع. ومع ذلك ، يعتمد التوقيت إلى حد كبير على المناخ في منطقتك. إذا بقي الطقس دافئًا على مدار السنة حيث تعيش ، فيمكنك الحفاظ على مزيل الرطوبة الخاص بك لمعظم العام. يساعدك قياس مستوى الرطوبة في منزلك على تحديد ما إذا كان يجب عليك إيقاف الجهاز في تلك المواقف ويساعدك على تجنب الأخطاء الشائعة عند إزالة الرطوبة في منزلك.