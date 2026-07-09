إليك كيفية مشاهدة الدور نصف النهائي للسيدات في بطولة ويمبلدون 2026 مجانًا

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تبقى أربع سيدات فقط في قرعة ويمبلدون 2026 وحان وقت الدور قبل النهائي.

جميع المتأهلين لنصف النهائي الأربعة هم من وصلوا إلى نصف النهائي لأول مرة في ويمبلدون، وبالنسبة لثلاثة منهم، كان هذا هو أبعد ما وصلوا إليه على الإطلاق في إحدى بطولات جراند سلام. الفائز الوحيد في البطولات الأربع الكبرى الذي لا يزال قائماً هو الأمريكي كوكو جوف.

تبدأ الجولة نصف النهائية بمواجهة كارولينا موتشوفا ضد جوف. واجهت موشوفا وجوف سبع مرات في مسيرتهما المهنية، ولكن لم يسبق لهما أن واجها على العشب. وفازت جوف بستة من اللقاءات السبعة، لكن موتشوفا فازت بآخر لقاء لها في أبريل 2026.

وستتبع مباراتهم مارتا كوستيوك ضد ليندا نوسكوفا. وهذا هو اللقاء المهني الثاني بينهما بعد الدور ربع النهائي لبطولة مدريد المفتوحة في وقت سابق من هذا العام. فاز Kostyuk بهذا اللقاء بمجموعات متتالية.

ستقام مباراتا نصف النهائي على الملعب الرئيسي في نادي عموم إنجلترا للتنس والكروكيه.

سيتأهل الفائزون في كل نصف نهائي إلى نهائي السيدات يوم السبت 11 يوليو.

جدول بطولة ويمبلدون اليوم (9 يوليو)

سيتم بث مباراتي نصف النهائي للسيدات على ESPN.

رقم 10 كارولينا موتشوفا ضد رقم 7 كوكو جوف – الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي

رقم 12 مارتا كوستيوك ضد رقم 9 ليندا نوسكوفا – الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي (أو بعد اختتام نصف النهائي 1)

كيفية مشاهدة نصف نهائي بطولة ويمبلدون مجانا

إذا لم يكن لديك كابل أو هوائي تلفزيون، فستحتاج إلى خدمة بث تلفزيوني مباشر لبث مباريات ويمبلدون مباشرة مجانًا.

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لماذا تريد Trust Post صحيفة نيويورك بوست

كتبت هذه المقالة أنجيلا تريكاريكو، مراسلة البث التجاري لموقع Post Wanted Shopping، وPage Six، وDecider.com. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم بالصفقات الملائمة ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية والبرامج التلفزيونية والأفلام المفضلة لديك على كل خدمة بث. لا تقوم أنجيلا فقط باختبار ومقارنة خدمات البث التي تكتب عنها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار، ولكنها أيضًا من أشد المعجبين بالتقاطع بين التسوق والتكنولوجيا والرياضة والثقافة الشعبية. عندما لا تكتب عن (أو تشاهد) التلفاز والأفلام والرياضة، فإنها أيضًا تتابع خدع العطور التي لا تحظى بالتقدير في Bath & Body Works وتختبر سماعات الرأس. قبل انضمامها إلى Decider وThe New York Post في عام 2023، كتبت عن البث المباشر وتكنولوجيا المستهلك في Insider Reviews.