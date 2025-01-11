إليك كيفية مشاهدة لعبة Steelers vs. Ravens Wild Card مجانًا

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في موسمه الثالث منذ توليه مسؤوليات البث في Saturday Night Football، حصل Prime Video أخيرًا على مباراة فاصلة حصرية الليلة. من المؤكد أن تلك المباراة، بين بيتسبرغ ستيلرز وبالتيمور رافينز، ستكون مباراة رائعة.

كان المنافسون منذ فترة طويلة في شمال آسيا متقاربين في صدارة القسم في الأسبوع 18. خرج فريق Ravens على القمة بفوزه على Browns. الآن سيواجه الفريقان بعضهما البعض في التصفيات للمرة الأولى منذ عام 2015.

للوصول إلى هنا، كان لديهم مسارات مختلفة. صعد فريق ستيلرز مبكرًا، بدءًا من 10-3، لكن الأسابيع القليلة الأخيرة من الموسم قوبلت بخسائر، بما في ذلك واحدة أمام فريق رافينز في الأسبوع 16. وأنهى فريق رافينز الموسم بأربعة انتصارات متتالية في عدد قليل من المسابقات عالية الدرجات.

كل هذا يؤدي إلى هذه المباراة البارزة التي تحدد الفريق الذي سينتقل للعب الفائز في مباراة بيلز ضد برونكو غدًا في نهاية الأسبوع المقبل.

هل تريد متابعة مباراة الليلة؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته، بدءًا من مكان الاستماع إلى وقت بدء اللعبة.

في أي وقت تبدأ مباراة ستيلرز ضد رافينز؟

تم تعيين ركلة البداية لـ Steelers vs. Ravens في الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت الشرقي على Prime Video، مع تغطية ما قبل المباراة تبدأ في الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.

كيفية مشاهدة مباراة ستيلرز ورافينز مجانًا:

يتم بث مباراة الليلة Wild Card بين فريقي Steelers وRavens حصريًا على Prime Video لمشتركي Amazon Prime.

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فريق البث ستيلرز-رافينز:

يعود فريق TNF معًا في أول مباراة فاصلة في Wild Card على Amazon. سيقوم Al Michaels باستدعاء اللعبة بتعليق ملون من Kirk Herbstreit وتقارير جانبية من Kaylee Hartung.

جدول عطلة نهاية الأسبوع لـ Super Wild Card:

السبت 11 يناير

الأحد 12 يناير

دنفر في بوفالو ، 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي (CBS)

، 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي (CBS) (جرين باي في فيلادلفيا). ، 4:30 مساءً بالتوقيت الشرقي (فوكس)

، 4:30 مساءً بالتوقيت الشرقي (فوكس) واشنطن في خليج تامبا، 8:00 مساءً بالتوقيت الشرقي (إن بي سي)

الاثنين 13 يناير

مينيسوتا في لوس أنجلوس (رامز)، 8:00 مساءً بالتوقيت الشرقي (ABC، ESPN)

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تمت كتابة هذا المقال بواسطة أنجيلا تريكاريكو، كاتبة/مراسلة تجارية لـ Post Wanted Shopping وخاصية البث المباشر في New York Post، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم بالصفقات الملائمة ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية والبرامج التلفزيونية والأفلام المفضلة لديك على كل خدمة بث. لا تقوم أنجيلا فقط باختبار ومقارنة خدمات البث التي تكتب عنها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار، ولكنها أيضًا من أشد المعجبين بالتقاطع بين التسوق والتكنولوجيا والرياضة والثقافة الشعبية. قبل انضمامها إلى Decider وNew York Post في عام 2023، كتبت عن البث المباشر وتكنولوجيا المستهلك في Insider Reviews