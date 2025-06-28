إليك كيفية مشاهدة موز سافانا مجانًا على ESPN الليلة

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تستمر Banana Ball on ESPN في نهاية هذا الأسبوع حيث يتولى موز سافانا ورجال الإطفاء منتزه مواطني.

يلعب موز سافانا في لعبة البيسبول التي تؤكد على مسرحيات الخدعة ، والبراعة ، ومشاركة المعجبين ، على عكس المعرض على كرة السلة التي شاعها Harlem Globetrotters.

يقضي الفريق الصيف على الطريق ، ويلعب ضد فرق كرة الموز الثلاثة الأخرى ، ورجال الإطفاء المذكورين أعلاه ، وحيوانات الحفلات ، وملفات تكساس.

موز سافانا في العاصمة: ماذا تعرف التاريخ والوقت: 27 يونيو ، 7 مساءً بالتوقيت الشرقي

27 يونيو ، 7 مساءً بالتوقيت الشرقي موقع: مواطنز بارك (واشنطن العاصمة)

مواطنز بارك (واشنطن العاصمة) قناة: ESPN2

ESPN2 جاري: Hulu + Live TV

سيكون مذيعو Banana Ball Josh Talevski و Biko Skalla في كشك الألعاب ، مع تحليل وتفسيرات لقواعد Banana Ball مع استمرار الألعاب.

إليك كيفية ضبط كرة الموز الليلة.

ما هو وقت لعبة الموز سافانا على شاشة التلفزيون الليلة؟

لعبة الموز السافانا موجودة في ESPN2 الليلة ، 28 يونيو ، الساعة 7 مساءً بالتوقيت الشرقي.

كيفية مشاهدة موز السافانا مجانًا:

إذا لم يكن لديك كابل أو هوائي تلفزيوني ، فستحتاج إلى خدمة بث التلفزيون المباشر لدفق موز سافانا على الهواء مباشرة. أحد الخيارات التي نحبها هي Hulu + Live TV ، والتي تأتي مع ثلاثة أيام مجانًا وتبدأ من 82.99 دولارًا في الشهر. تتضمن خطة قاعدة Hulu + Live TV ESPN2 ، حيث يتم بث اللعبة.

Savannah Bananas 2025 جدول التلفزيون:

بعد الليلة ، ستبث 6 ألعاب أخرى من Savannah Bananas على عائلة ESPN للشبكات من الآن وحتى أغسطس. جميع الأوقات أدناه مدرجة في ET.

28 يونيو الساعة 7 مساءً – مواطنز بارك في واشنطن العاصمة (ESPN2)

– مواطنز بارك في واشنطن العاصمة (ESPN2) 5 يوليو الساعة 7 مساءً – فينواي بارك في بوسطن ، ماساتشوستس (ESPN)

– فينواي بارك في بوسطن ، ماساتشوستس (ESPN) 26 يوليو الساعة 7 مساءً – Citizens Bank Park في فيلادلفيا ، بنسلفانيا (ESPN2)

– Citizens Bank Park في فيلادلفيا ، بنسلفانيا (ESPN2) 1 أغسطس الساعة 7 مساءً – كامدن ياردات في بالتيمور ، ماريلاند (ESPN)

– كامدن ياردات في بالتيمور ، ماريلاند (ESPN) 2 أغسطس الساعة 7 مساءً – كامدن ياردات في بالتيمور ، ماريلاند (ESPN2)

– كامدن ياردات في بالتيمور ، ماريلاند (ESPN2) 9 أغسطس الساعة 9 مساءً – كورس فيلد في دنفر ، كولورادو (ESPN2)

– كورس فيلد في دنفر ، كولورادو (ESPN2) 15 أغسطس في الساعة 8 مساءً – معدل في شيكاغو ، إلينوي (ESPN2)

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كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider