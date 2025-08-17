إليك كيفية مشاهدة Jaguars-Saints مجانًا في Preseason NFL

قد يتم تعويض New York Post و/أو تلقي لجنة تابعة إذا قمت بالنقر فوق أو الشراء من خلال روابطنا. التسعير المميز يخضع للتغيير.



في نهاية هذا الأسبوع ، يتوجه جاكسونفيل جاكوارز إلى نيو أورليانز لمواجهته ضد القديسين في موقع أحدث Superbowl ، قيصر Superdome.

يتدفق جاكسونفيل جاكوارز إلى Superdome يتطلع إلى التخلص من الفواق الأسبوع الماضي ، بينما يأمل القديسين في نيو أورليانز في تنظيف بعض المشكلات الصارخة من المباراة الافتتاحية.

إن التوجه إلى ألعاب بعد ظهر هذا اليوم يتوقون إلى إصلاح خط الهجوم الهش والدفاع العرج ويأملون في إعطاء QBs شبابهم مظهرًا أكثر سلاسة خالية من الممرات. نتوقع أن يكون أقل من النتيجة والمزيد حول اختبار المساهمين في المستقبل.

تبحث لمشاهدة؟ لدينا كل الإجابات أدناه.

Jaguars v. Saints: ماذا تعرف متى: 17 أغسطس ، 1 مساءً بالتوقيت الشرقي

17 أغسطس ، أين: قيصر Superdome (نيو أورليانز ، لويزيانا)

قيصر Superdome (نيو أورليانز ، لويزيانا) قناة: شبكة NFL

شبكة NFL جاري: DirectV (جربه مجانًا)

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته لتوصيله إلى Jaguars v. Saints Taxp من أي مكان في الولايات المتحدة الأمريكية.

Jaguars v. Time Saints:

تبدأ لعبة Breseason في Jaguars v. Saints Preseason الليلة في الساعة 1 مساءً بالتوقيت الشرقي على شبكة NFL.

كيفية مشاهدة Jaguars v. Saints مجانًا:

إذا لم يكن لديك كابل ، فستحتاج إلى خدمة بث تلفزيونية مباشرة لدفق Jaguars v. Saints مجانًا. أحد الخيارات التي نحبها هي DirectV ، التي تأتي مع خمسة أيام مجانًا وتبدأ من 49.99 دولارًا في الشهر ، مع الكثير من خيارات الاشتراك وحزم الأنواع التي تشمل شبكة NFL.

يتضمن Hulu + Live TV أيضًا شبكة NFL في حزمة تجريبية مجانية لمدة ثلاثة أيام.

