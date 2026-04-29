إليك كيفية مشاهدة Penguins vs. Flyers Game 6: الوقت، البث المباشر

تستمر معركة بنسلفانيا الليلة، وقد يفوز فريق فيلادلفيا فلايرز بأول سلسلة فاصلة له منذ ست سنوات.

يخوض The Flyers حاليًا ثلاث مباريات مقابل اثنتين في أفضل سلسلة من أصل سبع سلاسل ضد منافسه داخل الولايات، Pittsburgh Penguins.

فاز فريق Flyers بثلاثة انتصارات متتالية لافتتاح السلسلة، لكن البطاريق عادت بانتصارات في المباراتين الرابعة والخامسة، حيث قام فريق Flyers بمحو العجز 2-0 لتعادل الأمور، لكن ارتداد الحظ أدى إلى هدف Penguins الغريب الذي وضعهم في المقدمة، 3-2.

طيور البطريق مقابل الطيارون: ما يجب معرفته متى: 29 أبريل، 7:30 مساءً بالتوقيت الشرقي

29 أبريل، أين: Xfinity Mobile Arena (فيلادلفيا، بنسلفانيا)

Xfinity Mobile Arena (فيلادلفيا، بنسلفانيا) قناة: TBS

جاري: DIRECTV

إذا فاز فريق فلايرز بمباراة الليلة، فسوف يتقدمون إلى الجولة الثانية من تصفيات دوري الهوكي الوطني لمواجهة كارولينا هوريكانز. فوز Penguins سيجبر الفائز على الفوز بكل شيء في المباراة السابعة في بيتسبرغ.

وقت بدء لعبة Penguins vs.Flyers 6

من المقرر أن تبدأ مباراة Penguins vs. Flyers الليلة (29 أبريل) في الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.

كيفية مشاهدة Penguins vs.Flyers مجانًا

إذا لم يكن لديك كابل، فستحتاج إلى خدمة بث تلفزيوني مباشر لبث لعبة Penguins vs. Flyers مجانًا.

DIRECTV هو أفضل خيار لدينا لمشاهدة مباريات الهوكي مباشرة مجانًا – تتضمن النسخة التجريبية المجانية لمدة خمسة أيام قناة TNT (بالإضافة إلى جميع القنوات الأخرى التي ستحتاجها لبقية موسم NHL). عند انتهاء النسخة التجريبية، ستدفع ما يصل إلى 49.99 دولارًا شهريًا وستتمكن من الوصول إلى أكثر من 90 قناة مباشرة.

إذا لم تكن مستعدًا للالتزام بالاشتراك الكامل، فيمكنك تجربة Sling البرتقالي تذكرة يومية. بسعر 4.99 دولارًا، ستحصل على إمكانية الوصول لمدة 24 ساعة إلى كل ما يقدمه Sling TV Orange، بما في ذلك TNT. تقدم Sling أيضًا تصاريح نهاية الأسبوع وأسبوعًا لخطة Orange الخاصة بها، والتي توفر ما بين ثلاثة إلى سبعة أيام من الوصول.

جدول التصفيات بين طيور البطريق ضد فلايرز

لعبة 1: النشرات 3 ، طيور البطريق 2

لعبة 2: النشرات 3 ، طيور البطريق 0

لعبة 3: النشرات 5 ، طيور البطريق 2

لعبة 4: طيور البطريق 4 ، النشرات 2

لعبة 5: طيور البطريق 3 ، النشرات 2

، النشرات 2 اللعبة 6: طيور البطريق في فلايرز | 29 أبريل، الساعة 7:30 مساءً (تي إن تي)

اللعبة 7: الطيارات في طيور البطريق | سيتم تحديده لاحقًا

كتبت هذه المقالة أنجيلا تريكاريكو، مراسلة البث التجاري لموقع Post Wanted Shopping، وPage Six، وDecider.com. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم بالصفقات الملائمة ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية والبرامج التلفزيونية والأفلام المفضلة لديك على كل خدمة بث. لا تقوم أنجيلا فقط باختبار ومقارنة خدمات البث التي تكتب عنها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار، ولكنها أيضًا من أشد المعجبين بالتقاطع بين التسوق والتكنولوجيا والرياضة والثقافة الشعبية. عندما لا تكتب عن (أو تشاهد) التلفاز والأفلام والرياضة، فإنها أيضًا تتابع خدع العطور التي لا تحظى بالتقدير في Bath & Body Works وتختبر سماعات الرأس. قبل انضمامها إلى Decider وThe New York Post في عام 2023، كتبت عن البث المباشر وتكنولوجيا المستهلك في Insider Reviews.