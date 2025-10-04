إليك كيفية مشاهدة Yankees vs. Blue Jays Alds Game 1 مجانًا

قد يتم تعويض New York Post و/أو تلقي لجنة تابعة إذا قمت بالنقر فوق أو الشراء من خلال روابطنا. التسعير المميز يخضع للتغيير.



بعد إغلاق فصل آخر في تنافسهم الطوابق مع بوسطن ريد سوكس ، يتجه يانكيز شمالًا.

تبدأ سلسلة دوري الدوري الأمريكية الليلة ، 4 أكتوبر ، حيث تبدأ نيويورك يانكيز سلسلة من خمس مباريات ضد تورنتو بلو جايز ، الذي حارب يانكيز طوال الموسم لصالح آل إيست. حصل Blue Jays على لقب القسم في اليوم الأخير من الموسم العادي.

قام فريق Yankees بلكم تذكرةهم إلى ALDS بعد أخذ سلسلة Wild Card إلى ثلاث مباريات قبل التخلص من Red Sox في فوز 4-0 حيث حقق الصاعد Cam Schlittler ثمانية أدوار مغلقة ، وضرب 12.

كمنافسين في القسم ، يلعب Yankees و Blue Jays بعضهما البعض في كثير من الأحيان ، ولكن لعبة اليوم تمثل المرة الأولى التي ستجتمع فيها هذه الفرق في التصفيات.

يانكيز ضد بلو جايز ، اللعبة 1: ماذا تعرف متى: 4 أكتوبر ، 4:08 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

4 أكتوبر ، أين: مركز روجرز (تورونتو ، كندا)

مركز روجرز (تورونتو ، كندا) قناة: ESPN

ESPN جاري: DirectV (جربه مجانًا)

خلال الموسم العادي من هذا العام ، يتصدر فريق Blue Jays سلسلة الموسم بثمانية انتصارات إلى خمسة يانكيز.

إليك كيفية ضبط اللعبة 1 من سلسلة AL Divisional بدون كابل.

يانكيز مقابل زرقاء جايز:

ستبدأ Yankees vs. Blue Jays Alds Game 1 في الساعة 4:08 مساءً بالتوقيت الشرقي اليوم ، 4 أكتوبر.

كيفية مشاهدة Yankees vs. Blue Jays Alds Game 1 مجانًا

إذا لم يكن لديك كابل ، فستحتاج إلى خدمة بث تلفزيونية مباشرة لدفق اليانكيز في ALDS مجانًا. أحد الخيارات التي نحبها هي DirectV ، التي تأتي مع تجربة مجانية لمدة خمسة أيام وتبدأ من 59.99 دولارًا شهريًا لحزم النوع ، مع الكثير من خيارات الاشتراك وحزم الأنواع التي تشمل FOX و FS1.

ستقوم السلسلة أيضًا ببث مباشر على Fox One ، خدمة البث الجديدة من Fox و Fox Sports. يأتي Fox One مع تجربة مجانية لمدة سبعة أيام قبل بدء المدفوعات 19.99 دولارًا في الشهر.

جدول يانكيز مقابل الأزرق جايز alds

جميع الأوقات أدناه مدرجة في ET.

اللعبة 1: السبت ، 4 أكتوبر ، الساعة 4:08 مساءً (فوكس)

اللعبة 2: الأحد ، 5 أكتوبر ، الساعة 4:08 مساءً (FS1)

اللعبة 3: الثلاثاء ، 7 أكتوبر ، الوقت والقناة TBD

اللعبة 4: الأربعاء ، 8 أكتوبر ، Time and Channel TBD*

اللعبة 5: الجمعة ، 10 أكتوبر ، Time and Channel TBD*

*إذا لزم الأمر

